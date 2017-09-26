Помочь Дяди Сэму мирно уйти со сцены – Часть 1

Тарик Саиди

26 сентября 2017 (nCa) — Задача, на решение которой могло бы потребоваться не менее полувека, вероятно, будет решена через пару десятилетий —– Трамп ловко обеспечивает Соединенным Штатам Америки досрочный выход на пенсию.

Вот некоторые из превосходных творческих шагов, предпринятых Трампом с момента прихода к власти:

Выход из ТТП (Транс-Тихоокеанское Партнерство)

Подтверждение о выходе из Парижского соглашения

Фрагментация общества по этническим, религиозным и идеологическим признакам

Вероятный выход из Организации Объединенных Наций, который, как ожидается, начнется с ухода из структуры по правам человека

Угроза стереть Северную Корею с карты мира

Угроза отменить ядерную сделку с Ираном

Систематическая и все более интенсивная провокация Китая

Попытка создать враждебное кольцо вокруг России

Издевательства в отношении некоторых стран руками других глобальных игроков

Многосторонние усилия по навязыванию вражды против мусульманского мира

Поощрение и содействие насильственному расколу Ближнего Востока

Это всего лишь несколько идей из умопомрачительного набора Трампа.

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В дополнение к процессам, запущенным Трампом, внутри Соединенных Штатов происходит достаточно явлений, которые в конечном итоге приведут к падению этой некогда великой державы.

Бурное распространение опиатов, необузданная волна издевательств в интернет-мире, уничтожение понятия семьи как важного элемента общества, отсутствие уважения к старейшинам, особенно родителям и учителям, зияющее недоверие к учреждениям, призванным помочь эффективному регулированию общественных отношений (полиция, суды, местное самоуправление и т. д.), культура возбуждения судебных исков, непомерные расценки на медицинское обслуживание, годовые долги студентов, стремление уступить каждой новой тенденции независимо от ее социального влияния – это только часть феноменов, происходящих сегодня в американском обществе.

Этот урок истории уже пройден – напоминает последние дни Римской империи.

Тогда, как и сейчас, голос здравомыслия никто не слышал, общество было дезорганизовано.

* * *

Если Соединенные Штаты, страна-гигант, встали на путь самоистребления, вряд ли кто-нибудь сможет помешать этому.

Вызывает беспокойство то, что исторически империи не уходили мирно. В агонии они повсеместно несли смерть и разрушение.

Именно здесь международному сообществу необходимо объединиться – 1. Предотвратить военный и экономический ущерб остальной части мира; и 2. Ускорить кончину этого монстра, поскольку это более не страна; это изверг.

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Для этого потребуется многоцелевая стратегия.

Чтобы разработать эту стратегию, необходимо рассмотреть каждый компонент отдельной задачи и определить выполнимые цели, которые в конечном итоге будут соединены на разных уровнях.

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Это должна быть командная работа.

Команда формируется автоматически – стран, которым в разной степени угрожает Трамп, много, прежде всего это Россия, Китай, Иран, Турция и Северная Корея. Понимая это, они будут сближаться в пределах своих пересекающихся интересов.

В этом списке стран ведущую роль могут играть Россия и Китай. — За менее чем четверть века с момента распада Советского Союза, Россия уже встала на ноги. За этот же период ВВП Китая вырос с 413 млрд долл. США до 11,2 трлн долл. США.

Эти страны устойчивы и полны решимостью. И, естественно, они обладают силой, что заполнить возникающий вакуум.

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Является ли это законом природы или чем-то еще, продолжительность жизни империй постепенно сокращается – Римская империя, Османская империя, Британская империя, Советская империя и теперь Американская империя.

Ибн Хулдун говорил, что империи, подобно человеку, рождаются, достигают своей силы, приходят в упадок и в конечном итоге умирают. Следовательно, что чем скорее они достигают расцвета, тем раньше наступает их закат.

Очевидный урок состоит в том, что на этот раз необходимо подготовиться к плавному и систематическому выводу этой империи с мировой арены.

Продолжение следует . . . nCa