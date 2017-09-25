Все более очевидны плюсы проведения в Туркменистане Игр «Ашхабад 2017» – Часть 3

Кадырова Равиля и Кадырова Эльвира

Ашхабад, 25 сентября 2017 (nCa) — Игры «Ашхабад-2017» завершатся через несколько дней. Национальная сборная Туркменистана с большим отрывом набирает обороты в медальном зачете.

Мы посетили несколько соревнований, в основном полуфиналы и финалы. Это был, своего рода, образовательный опыт.

Конечно, у туркменских спортсменов имеется преимущество – они находятся дома, в окружении множества болельщиков, что является большим подспорьем на любых международных спортивных состязаниях.

Во время всех этих напряженных турниров, домашние болельщики одинаково добродушно приветствовали как свою сборную, так и атлетов из других стран. Естественно, они активно поддерживали своих игроков-соотечественников, но и в адрес противника не было никакого обескураживающего поведения. И даже если туркменская команда проигрывала, соперников встречали равной порцией приветствий и аплодисментов.

Это дух спортсмена, исходящий из глубин души.

Спортивный дух можно описать как способность наслаждаться спортивными мероприятиями ради самого спорта, с должным уважением к справедливости, этике, и общению с противоположной стороной.

И если в стране пробуждается дух спортсмена, он не ограничивается только спортом. —– Явное чувство справедливости, этики, уважения и дружеское отношение к другой стороне сопровождает людей в любой ситуации.

Дух спортсмена помогает находить беспроигрышные решения в любой жизненной обстановке.

Значительный рост спортивного духа – в этом и состоит одно из главных преимуществ проведения Игр «Ашхабад 2017».

Невозможно было не заметить то, что в ходе этих Игр дети получили очень ценные познания и воспоминания.

Чтобы облегчить зрительское участие детей, в учебных заведениях Ашхабада были объявлены внеочередные каникулы. То есть, родители, бабушки и дедушки получили возможность показать игры младшему поколению.

Дети увидели спортивные таланты стран Азии и Океании, конкурирующие за медали. Они убедились в том, что упорный труд, самоотверженность и дисциплина могут раскрыть в человеке талант. Среди спортсменов есть и подростки, и на их примере, можно было понять, что вдохновение очень полезно, но побеждает, в конце концов, именно дисциплина.

Дети, в соответствии с их индивидуальными склонностями, приобрели новых героев и образы для подражания из огромного туркменского контингента, члены которого ежедневно собирают богатый медальный урожай.

Это было первое международное спортивное мероприятие, в котором Туркменистан достиг важных высот и продемонстрировал свое мастерство в широком спектре спортивных навыков. Для молодежи проложен определённый путь. Это, безусловно, значимая выгода от проведения Игр в Ашхабаде.

Явно были заметны и другие преимущества принятия у себя в стране игр.

Окрестности Олимпийского комплекса при причинам обеспечения безопасности были блокированы для движения частных автомобилей, и вход на территорию осуществлялся строго по предварительно зарегистрированным аккредитационным карточкам и билетам. Службы общественного транспорта предвидели наплыв людей в Олимпийский городок, особенно, при прохождении полуфиналов и финалов с участием туркменских спортсменов.

По этой причине, у главных пунктов входа на территорию комплекса было обеспечено достаточное количество городского транспорта – автобусов и такси. Возможно, организаторы Игр и руководители служб общественного транспорта скоординировали решение данного вопроса, поскольку всякий раз после окончания турниров у пунктов выхода было достаточно автобусов и такси.

Хорошо была налажена работа пунктов общественного питания. Ассортимент блюд в ресторанах и кафе менялся в соответствии со спросом, при этом цены были доступные.

Это важная часть организации мероприятий – обеспечение питанием большой и непредсказуемой массы.

Накопленный здесь опыт пригодится в будущем при проведении крупнейших мероприятий. И это, безусловно, одна из выгод проведения у себя Азиатских Игры.

Добровольцы – их тысячи – стали главной опорой Игр «Ашхабад 2017». Своей эффективной работой они помогли как толпам зрителей, так и спортсменам. Волонтеры приобрели навыки быстрого решения проблем и проявили умение справляться с задачами при помощи доступных средств.

Эти волонтеры уже в следующем году закончат свои учебные заведения и вступят в реальную жизнь, займут рабочие места в государственном и частном секторах. И навыки, полученные ими во время Азиады, пригодятся везде, где бы они ни оказались.

Возможно, одним из главных преимуществ проведения Игр являются медальные трофеи и гордость за своих чемпионов.

Каждый гражданин, вне зависимости от возраста, непосредственно занимающийся спортом или простой зритель, по праву гордится достижениями своих спортсменов и атлетов.

Это гордость без высокомерия, это радость без злобы; это простая скромная эйфория.

Игры «Ашхабад 2017» дали Туркменистану новое чувство национальной идентичности. Внутреннее ощущаемые таланты получили утверждение на мировой арене.

Надеемся, что Туркменистан превратиться в регулярное место проведения крупных международных спортивных первенств.

КОНЕЦ. /// nCa