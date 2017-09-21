3D-визуализация речи Трампа… частичная

Тарик Саиди

21 сентября 2017 (nCa) — Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по прозвищу «Сделаю Америку великой снова» выступил на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября 2017 года.

В его речи присутствуют все элементы, из которых состоит он сам: издевательство, ненависть, фанатизм, близорукий национализм и щедрые порции очарования из предвыборной кампании.

Важно представить некоторые части из его выступления, особо касающиеся Центральной Азии, в трехмерной визуализации.

Прежде чем сделать это, следует отметить, что речь – это работа двух авторов – некоего здравомыслящего человека в администрации, и самого Трампа.

Вот некоторые отрывки из его речи, которые, возможно, были предназначены для передачи какого-либо другого посыла, но потом некомпетентно отредактированы Трампом перед выступлением:

Самые великие слова (sic) в Конституции Соединенных Штатов – это первые три прекрасных слова.

Доверие к американскому характеру вечное, даже после того, как мы и наши союзники одержали победу в самой кровавой войне в истории, мы не стремились к территориальной экспансии или не пытались противостоять и (sic) навязывать свой образ жизни другим.

Мы будем (sic) скользить по пути самоудовлетворенности, поражая вызовы, угрозы и даже войны, с которыми мы сталкиваемся, или у нас хватит сил и гордости противостоять этим опасностям сегодня, чтобы завтра наши граждане могли наслаждаться миром и благополучием?

Организация Объединенных Наций и миротворческие миссии Африканского союза должны оказывать (sic) неоценимый вклад в стабилизацию конфликтов в Африке.

Америка будет продолжать сотрудничество и торговлю с другими странами, мы подтверждаем нашу приверженность первой обязанности каждого правительства, обязанности (sic) наших граждан.

Мы должны решать наши проблемы, чтобы построить наше благополучие, обеспечить наше будущее, или мы будем развиваться (sic) уязвимыми к разрушению, господству и поражению.

Наша надежда – это слово и (sic) мир гордых независимых государств, которые выполняют свои обязанности, ищут дружбы, уважают других и сотрудничают во имя общих интересах всех, во имя будущего достоинства и мира для народов этой замечательной Земли.

Что происходило в его лихорадочном сознании, когда он вносил эти изменения в другую элегантную прозу?

Полный текст выступления Трампа и видео здесь: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-un-speech-read-in-full-transcript-north-korea-general-assembly-a7956041.html

В своем выступлении среди всех видов угроз Трамп выделил Северную Корею, которую следует подвергнуть полному уничтожению, и Иран.

Вот что он сказал о Северной Корее:

Никто не проявлял больше презрения к другим народам и благосостоянию своего народа, чем развращенный режим в Северной Корее. Он несет ответственность за голодную смерть миллионов северокорейцев, а также за тюремное заключение, пытки, убийства и притеснения бесчисленного числа человек.

Мы все были свидетелями жестокого обращения режима, когда невинный американский студент колледжа Отто Вармбьер был возвращен в Америку, где он скончался через несколько дней. Мы видели это в убийстве брата диктатора в международном аэропорту с использованием запрещенных веществ нервно-паралитического действия. Мы знаем, что этот режим похитил милую 13-летнюю японскую девушку с пляжа в своей стране, чтобы поработить ее как преподавателя языка для шпионов Северной Кореи.

И это еще недостаточно извращенно, теперь Северная Корея безрассудно гонится за ядерным вооружением и баллистическими ракетами, угрожает всему миру. Негодование вызывает то, что некоторые страны не только будут торговать с таким режимом, но и будут вооружать, снабжать и финансировать страну, которая угрожает миру ядерным конфликтом.

Ни один народ на Земле не заинтересован в том, чтобы эта группа преступников вооружилась ядерным оружием и ракетами.

У США есть большая сила и терпение, но если их заставят защищать себя или их союзников, то у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета проводит самоубийственную для себя и своего режима миссию.

С такой же яростью Трамп говорил и об Иране:

Мы сталкиваемся с этим решением не только в Северной Корее. Давным-давно народы мира столкнулись с еще одним безрассудным режимом, который открыто говорит о массовых убийствах, поклялся в уничтожении Америки, уничтожении Израиля и убийстве многих лидеров и народов, присутствующих здесь.

Иранское правительство маскирует коррумпированную диктатуру ложным обликом демократии. Они превратили богатую страну с богатой историей и культурой в экономически истощенное государство-изгой, главного экспортера насилия, кровопролития и хаоса.

Самой страдающей жертвой иранских лидеров на самом деле является его собственный народ. Вместо того, чтобы использовать ресурсы для улучшения жизни в Иране, нефтяная прибыль идет на финансирование «Хизбаллы» и других террористов, которые убивают невинных мусульман и нападают на их мирных арабских и израильских соседей.

Это богатство, которое по праву принадлежит иранскому народу, также идет на укрепление диктатуры Башара Асада, подпитку гражданской войны в Йемене и подрыв мира на всем Ближнем Востоке.

Мы не можем допустить, чтобы убийственный режим продолжал эту дестабилизирующую деятельность за счет создания опасных ракет, и мы не можем соблюдать соглашение, если оно обеспечивает прикрытие возможной разработки ядерной программы.

Иранская сделка была одним из худших и самых односторонних соглашений, с которыми когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. Честно говоря, эта сделка является препятствием для Соединенных Штатов.

Пришло время, когда весь мир присоединится к нам, требуя, чтобы правительство Ирана прекратило свое стремление к смерти и разрушениям. Настало время, чтобы режим освободил всех американцев и граждан других стран, несправедливо задержанных. И прежде всего, правительство Ирана должно прекратить поддерживать террористов, начать служить своему народу и уважать суверенные права своих соседей.

Весь мир понимает, что хороший народ Ирана желает перемен и, помимо огромной военной мощи Соединенных Штатов, иранские лидеры больше всего опасаются своего народа. Именно это заставляет режим ограничивать доступ в Интернет, срывать спутниковые антенны, стрелять в невооруженные студенческие протесты и сажать в тюрьмы политических реформаторов.

Деспотические режимы не смогут существовать вечно, и наступит день, когда люди столкнутся с выбором. Будут ли они продолжать следовать по пути нищеты, кровопролития и террора, или же иранский народ вернется к гордым корням страны, считавшейся центром цивилизации, культуры и богатства, где народ снова может быть счастливым и процветающим?

Поддержка террора иранским режимом резко контрастирует с недавними обязательствами многих соседей этой страны по борьбе с терроризмом и прекращением его финансирования.

Прежде чем процитировать некоторые другие проникновенные отрывки из речи Трампа, давайте пропустим визуализируем риторику о Северной Корее и Иране.

Известно, что Северная Корея уже пересекла опасную черту: страна разработала атомную и водородную бомбы и владеет средствами их доставки на расстояние до 3000 км. Это уже ядерная держава.

В Северной Корее население привыкло к строгой экономии и дисциплине. Их патриотизм – это патриотизм менее привилегированный, и является ярко выраженным видом патриотизма. —– Трамп обещает стереть эту страну с лица мира.

В мире Трампа Северная Корея, которая тратит около 7,5 млрд. долл. США на свой оборонный бюджет, представляет собой огромную угрозу для всего мира, но США, которые тратят в этом же секторе 700 млрд. долл. (около 42% от общего объема мировых оборонных расходов) угрозой не считаются.

Трамп, с надеждой, будет подстрекать Северную Корею к горячей конфронтации. Ситуация похожа на Ирак Саддама Хусейна. С псевдокоалицией команда Трампа забомбит страну и ее руководство, включая всех образованных и квалифицированных людей, которые составляют костяк любой функционирующей экономики.

Знаки уже видны. Западные СМИ распространяют сообщения, в основном вытянутые из собственного воображения, пропагандируя мысль о том, что действующее правительство в Северной Корее заслуживает самого жестокого обращения.

Почему, в чем причины?

Ответ в природном богатстве страны.

Вот цитата из сообщения New York Post:

Природные ресурсы Северной Корее оцениваются как минимум в 6 триллионов долларов, и скрытное государство находится на огромном массиве запасов природных ископаемых, которые остаются в значительной степени неиспользованными – это железо, золото, магнезит, цинк, медь, известняк, молибден и графит.

В недрах страны также содержится большое количество металлов, применимых в производстве смартфонов и других технологических продуктов.

Однако, если изолированная страна и богата природными ресурсами, извлечение выгоды из этих богатств по-прежнему проблематично.

Точные оценки потенциального богатства Северной Кореи трудно получить.

Но по оценкам за 2012 год, полученным южнокорейским исследовательским институтом, минеральное богатство Северной Кореи оценивается до 10 триллионов долларов, сообщает The Economist.

Северная Корея восседает на запасах стоимостью 6 триллионов долларов (Debra Killalea, New York Post, 3 июля 2017 года)

http://nypost.com/2017/07/03/north-korea-is-sitting-on-6-trillion-in-mineral-resources/

Проблема в том, что Соединенные Штаты видят нарушения прав человека и другие зверства только тогда, когда их подсвечивают огромные запасы углеводородов и полезных ископаемых. В стране, лишенной богатств, американское зрение довольно слабое.

Если шесть триллионов долларов спровоцировали припадок безумия в администрации Трампа, то как насчет страны, в недрах которой богатств в восемь раз больше?

Вот цитата с сайта Defence.pk:

Иран является одной из самых значимых стран в мире по объему и стоимости своих природных ресурсов:

Нефть = 157 миллиардов баррелей = третье место в мире – ежегодно открываются новые месторождения

Природный газ = Иран по-прежнему владеет крупнейшими в мире доказанными запасами природного газа – 33,8 трлн. куб. м, что составляет 18,2% от общего объема доказанных запасов в мире.

Общая суммарная стоимость иранской нефти и газа = 35,3 триллиона долларов США в текущих ценах

Запасы полезных ископаемых: иранское минеральное богатство оценивается в 60 миллиардов тонн. В недрах стран – 68 различных видов полезных ископаемых, и это только в 7 % изученных иранских недрах!! Оценочная стоимость разведанных ресурсов достигает 1 триллиона долларов. Простая арифметика говорит о том, что если другие 93 % иранских недр столь же богаты, общая оценка запасов полезных ископаемых может легко превысить 11-14 триллионов долларов (!!), при условии полной разведки ресурсов.

Общий объем богатств Ирана (3 апреля 2015)

https://defence.pk/pdf/threads/irans-total-wealth-of-natural-god-given-resources.368715/

Поэтому понятно, что Трамп ищет способ опровергнуть ядерную сделку с Ираном и начать проект по смене режима в этой стране.

На какие бы страны он ни рассчитывал в этой войне за ресурсы, Россия и Китай, безусловно, не войдут в число этих союзников.

Трамп сказал в своем выступлении:

Мы должны защищать наши народы, их интересы и их будущее. Мы должны отказаться от угроз суверенитету, от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к закону, уважение к границам и уважение к культуре, а также мирное участие.

Если Трамп планирует ведение своей войны за ресурсы с помощью третьих стран, трудно понять, кто будут субподрядчиками этого предприятия.

Согласится ли Южная Корея обеспечить военную силу?

Согласится ли Япония напасть на Северную Корею через Японское море?

Похоже, США придется вернуться к своей старой тактике воздушных бомбардировок и надеяться, что в Северной Корее произойдет внутреннее восстание. США также могут рассчитывать на санкции, с целью ослабления Пхеньяна и естественного падения правительства.

Между тем, при таком сценарии возникает вероятность появления потока беженцев у границ Китая и Южной Кореи.

Если этот сценарий реализуется, расходы на восстановление Северной Кореи, вероятно, будет оплачивать Южная Корея, что может привести к экономической катастрофе по причине чрезмерной нагрузки на ресурсы, в том числе человеческие.

Если Япония присоединится к этому проекту, то ее экономике грозит долгосрочный застой, и это одно из негативных последствий для экономики этой страны.

Но Трампу, вероятно недостаточно запланированного предприятия в Северной Корее, которое в конечном счете приведет к спаду в мировой экономике. Руки зудят взяться и за Иран, несмотря на то, что эта страна полностью соблюдает условия ядерной сделки.

Возможно, Трамп не полностью осознает ограничения своей собственной страны и раздробленный характер союзнического состава.

Для борьбы с Ираном, США рассчитывают на ключевую роль Саудовской Аравии.

В своем выступлении Трамп озвучил следующие идеи:

В начале прошлого года в Саудовской Аравии мне было очень приятно обратиться к лидерам более 50 арабских и мусульманских стран. Мы договорились, что все ответственные страны должны сотрудничать в деле противостояния террористам и исламскому экстремизму.

В случае, если Трамп считает, что любая коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, справится с задачей, нужно снова взглянуть на тупик в Йемене.

Похоже, Трамп скучает по старым добрым временам черно-белого мира, мира, который был разделен на два лагеря: Свободный мир vs. СССР.

Говоря об Венесуэле, Трамп сказал:

Проблема в Венесуэле заключается не в том, что социализм плохо реализован, а в том, что социализм добросовестно реализован.

Общий сценарий, если все угрозы, обозначенные в речи Трампа, начнут логически претворяться в жизнь, будет примерно таким:

Если Южная Корея и Япония каким-то образом согласятся заняться Северной Кореей, их собственные экономики пострадают от чрезмерного оттока средств, тем самым эти страны лишаться возможности сохранять крепкие партнерские позиции в отношениях с Центральной Азией.

Если ядерная сделка с Ираном будет разрушена, ответно Иран сможет нанести ущерб Ближнему Востоку. Если коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, столкнется с Ираном, результаты будут достаточно предсказуемыми, учитывая, что страна имеет многолетний опыт ведения войн. Оружие важно, но человек, владеющий оружием, играет решающую роль.

Трамп поместил Россию и Китай в ту же самую группу, где уже находятся Северная Корея и Иран, точнее в самые края этой группы. В любых активных действиях против Северной Кореи или Ирана Трамп не сможет рассчитывать на горячую поддержку со стороны Путина или Си Цзиньпина. Фактически, они предпримут все возможное, чтобы подорвать американские усилия, потому что в конце концов это будет война за ресурсы.

У Центральной Азии очень мало торгового оборота с США и практически никакой торговой активности с Северной Кореей. С другой стороны, Иран является крупным партнером, и Центральная Азия инстинктивно попытается защитить свои собственные интересы всевозможными средствами.

Если Трамп претворит свою речь в реальную жизнь, мир будет четко поляризованным. Китай и Россия вместе с Ираном и Турцией смогут создать грозный экономический оплот против американских амбиций. Центральная Азия, географически, будет находится по эту сторону разделительной линии.

Экономическое, социальное и гуманитарное давление трех одновременных войн (в настоящее время продолжается война в Афганистане) будет достаточно огромным, чтобы назвать происходящее Третьей Мировой Войной.

Центральной Азии было бы целесообразнее поддерживать политический нейтралитет, добиваясь экономической целостности в пределах евразийского континента. /// nCa