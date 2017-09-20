Все более очевидны плюсы проведения в Туркменистане Игр «Ашхабад 2017» – Часть Вторая

Тарик Саиди

Ашхабад, 20 сентября 2017 (nCa) — По сути, спектр преимуществ проведения в себя в стране международных спортивных событий довольно широк по своему характеру.

В центре этого спектра находится характер национальной идентичности.

Каждому региону и каждой стране необходима индивидуальность, которая достаточно привлекательна и подходит для каждого гражданина, независимо от этнической принадлежности, религиозных взглядов, языка или любого другого фактора. Народ всегда испытывает потребность в своеобразии, которое можно представлять как символ гордости.

Успешное проведение международных спортивных мероприятий – это гарантированный способ укрепить национальную идентичность.

В этой теме есть две основные линии: 1. Проведение крупных спортивных мероприятий ставит страну в центр внимания – когда граждане выезжают за границу, там их узнают по стране, которая уже известна проведением мероприятия; 2. Число медалей, выигранных принимающей страной, очевидно, является предметом большой гордости.

Мы приближаемся к середине Игр. Туркменистан возглавляет медальный счет. Народ безмерно и по праву гордится своими спортсменами. Тем самым, люди гордятся своей идентичностью как граждане Туркменистана.

Поэтому проведение международных спортивных мероприятий является мощным инструментом государственного строительства. —– Люди, по своей природе, жаждут поводов гордиться своей национальной уникальностью, а проведение Игр дает множество причин для удовлетворения этого стремления.

В ходе Игр появляются новые герои и образы для подражания. Молодые люди, завоевавшие медали, служат источником вдохновения для своих сограждан. В нашу эпоху, когда социальные медиа наполнены негативными моделями для подражания, можно считать настоящим везением, что такое событие, как Игры «Ашхабад 2017» служит источником замечательных образцов для подражания.

Между социальными сетями и психологическим состоянием подростков существует очень тесная связь. Это очень важно. На одном конце этого негативного явления происходит кибер-издевательство, которое иногда имеет серьезный психологический исход, а на другом конце – интернет-игра «Голубой кит», финальной целью которой является совершение самоубийства.

Случается, что подростки, переполненные бушующими гормонами, порой испытывают ощущение скуки. И именно, это чувство толкает на поступки и действия. Тоска – это джинн, который причиняет вред в случае бездействия.

Спортивные события всегда вызывают огромный интерес к спорту. А спорт означает действие.

Положительная черта игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам заключается в том, что они требуют небольшого пространства. Для их проведения не всегда нужно специальное оборудование.

Происходит некая цепная реакция – туркменские спортсмены выигрывают медали на Играх, становясь чемпионами, они превращаются в мгновенных героев и образы для подражания, это вызывает интерес молодежи к какому-либо виду спорта или деятельности, тем самым подросток освобождается от порой пагубной привязанности к смартфону или социальным сетям. Спорт – это билет на свободу от смартфона, по крайней мере, в какой-то части дня. Занятие интересующим видом спорта улучшает физическое и психическое здоровье.

Значимость психического здоровья невозможно переоценить – достаточно сказать, что примерно половина бюджета Штата Нью-Йорк направляется на решение вопросов, связанных с психическим здоровьем.

Продолжение следует… /// nCa