Все более очевидны плюсы проведения в Туркменистане Игр «Ашхабад 2017»

Тарик Саиди

Ашхабад, 19 сентября 2017 (nCa) — 17 сентября 2017 года в Ашхабаде состоялось грандиозное, величественное по организации, открытие 5-х Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, официально названных Игры «Ашхабад 2017».

Почти четырёхлетний процесс подготовки к Играм был достаточно дорогостоящим предприятием, как в финансовом плане, так и в смысле масштабного планирования и напряженной работы.

Реализация проекта Олимпийского городка в Ашхабаде обошлась в 5 миллиардов долларов США.

Подготовка стоила невероятного труда тысячей людей, а по мере приближения Игр работы велись с головокружительной скоростью, чтобы обеспечить точность и элегантность конечного результата – непосредственно организации Игр, церемоний открытия и закрытия.

В некоторых кругах неоднократно поднимались вопросы о том, насколько целесообразно для Туркменистана проведение Игр, которые потребовали вложения огромных финансовых и человеческих ресурсов.

Такие вопросы обоснованы и нуждаются в беспристрастном ответе.

Прежде чем пытаться ответить на все вопросы о целесообразности проведения Игр, важно указать, что они рождаются только в среде определенного мышления; мышления, жестко структурированного определенными понятиями, мышления, которое полагает, что вещи могут существовать в изоляции.

Здоровое мышление воспринимает происходящее иначе.

Давайте на некоторое время отвлечемся от Игр «Ашхабад 2017» и попытаемся объяснить причины того, почему та или иная страна стремится к принятию у себя какого-либо международного спортивного мероприятия.

В последнее время принято утверждать, что международные спортивные события – это излишняя трата бюджетных средств и вряд ли стоит усилий. Некоторые страны фактически отказались от подачи заявок на проведение чемпионатов.

С другой стороны, у некоторых стран еще есть желание стать следующим хозяином какого-либо мега спортивного мероприятия. Например, летние Олимпийские игры 2024 будут проведены в Париже, а Олимпиаду-2028 примет у себя Лос-Анджелес.

Очевидно, что финансовая отдача, если таковая имеется, не является главным привлекательным моментом, когда страна готовит свою заявку на проведение игр. Прошли те времена, когда организация международных спортивных мероприятий частично компенсировалась за счет потока иностранных туристов и зрителей.

Основной движущей силой организации международных игр является человеческая сущность. —— Человек, по своей природе, конкурирующее существо, и, следовательно, имеет склонность к бою, схватке.

Международные спортивные соревнования настраивают нас на то, чтобы вступить в конкуренцию и достичь победы, при усердном соблюдении правил. Поступая таким образом, мы достигаем нескольких целей: 1. Молодежь получает ценный опыт честной конкуренции и верховенства закона; 2. Между народами разных стран развиваются дружба и понимание; 3. Люди учатся справляться со своими поражениями, неудачами и использовать неудачи для достижения будущих успехов.

Еще один аспект, более очевидный в последние десятилетия, заключается в том, что мы сейчас конкурируем с экстремистами и террористами за сердца и умы определенных слоев молодежи. Подростки, будучи очень впечатлительными, переполненные бушующей энергии, ведут поиск идеологии и образа жизни. Они также ищут понимания и общения.

Международные спортивные мероприятия – и непрерывная подготовка, необходимая для участия в них, – обещают молодежи широкий круг друзей, а также признание на национальном и международном уровнях, и многие другие награды.

Это лишь некоторые из причин, по которым международные спортивные события нельзя оценивать по такому показатели, как затраты и прибыль.

Имея это в виду, вернемся к Играм «Ашхабад 2017».

На карте мира престиж Туркменистана значительно повысился на фоне проведения Игр. Игры, в свою очередь получили большую наглядность и престиж за счет пропагандисткой кампании, проведенной Туркменистаном. Участие стран Океании впервые в играх данного регионального масштаба также стало большим плюсом.

Игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам проводятся независимо от сезона, и в отличие от Олимпиады, не делятся на летние и зимние. Это всесезонное событие. Более того, программой предусмотрены турниры по 21 виду спорта – соревнования будут проводиться как индивидуально, так и в командных категориях.

Пропагандируя эти Игры, Туркменистан оказал большое влияние на каждого человека в любой точке мира, рассматривающего спорт как средство здорового образа жизни.

На церемонии открытия Игр присутствовали восемь глав иностранных государств и десятки делегаций высокого уровня. Президент Туркменистана провел отдельные встречи с каждым главой государства. На различных уровнях с приглашенными делегациями были проведены буквально сотни встреч. Таким образом, Игры превратились в место проведения оживленных дипломатических консультаций. Тем самым было сэкономлено много времени и усилий, поскольку Ашхабад собрал всех одновременно. Более того, веселая атмосфера Игр обеспечила очень благоприятные условия для приятного и эффективного взаимодействия.

Важной особенностью является вовлеченность тысячей добровольцев, которые внесли огромный вклад в успех церемонии открытия Игр. Они прошли месяцы обучения, улучшили навыки владения иностранными языками, и порой поддержание доброго расположения требует большого терпения и такта, а также уверенности во взаимодействии с иностранцами. В качестве волонтеров были задействованы студенты университетов и институтов Туркменистана. Опыт, приобретенный ими во время Игр, принесет свою пользу в практической жизни.

Продолжение следует… /// nCa