Зажженный факел Азиатских Игр направился в Олимпийский городок Ашхабада

Ашхабад, 8 сентября 2017 (nCa) — В четверг состоялась церемония зажжения факела Азиады на газовом месторождении Галкыныш в Марыйском велаяте. Параллельно церемония транслировалась в Олимпийском городке в Ашхабаде. Зажжённый факел начал свое величественное движение в сторону Ашхабада.

После трансляции, Президент Бердымухамедов обратился к членам туркменской сборной, собравшейся в Олимпийской деревне.

Через десять дней – 17 сентября 2017 года – факел прибудет в Ашхабад на открытие 5-х Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Ашхабадская Олимпийская деревня станет конечной остановкой 500-дневного конного пробега по территории всех велаятов страны.

5 мая 2016 года группа всадников на ахалтекинских скакунах пустилась в путь с незажжённым факелом. На прохождение каждого велаята было отведено по 100 дней. —– При этом в честь 250-дневного, 200-дневного, 100-дневного, 50-дневного отсчетов до начала Игр проводились торжества и праздничные мероприятия.

В четверг утром на территории Галкынышского месторождения в месте освещения факела развернулась гигантская церемониальная площадка, отразившая культурные традиции и быт туркменского народа.

Непосредственно момент зажжения факела также напомнил о тонкой связи с очень важной частью истории земли, где сегодня располагается современный Туркменистан. —– Зороастризм, религия, где огонь почитают как символ божественной силы и поклонения, как полагают, родился в Маргуше в третьем тысячелетии до нашей эры. Храм Огня был обнаружен археологами в Гонурдепе, столице древнего государства Маргуш, некогда находящемся на территории Марыйского велаята, неподалеку от Галкынышского газового месторождения.

Связь с прошлым на самом деле можно проследить на каждом шагу подготовки к Играм «Ашхабад в 2017». 500-дневное путешествие факела стартовало из Нисы, города-крепости в окрестностях Ашхабада, считавшейся центром парфянской цивилизации, основанной в третьем веке до нашей эры.

Президент Бердымухамедов в своем обращении к туркменским спортсменам напомнил об этих и других значительных моментах в истории государственности и народа Туркменистана.

Как отметил туркменский лидер, Игры «Ашхабад 2017» олицетворяют единство, сплоченность, мир и дружбу, поскольку в этом международном спортивном событии примут участие 65 команд: 45 из стран Азии, 19 – из Океании, одна сборная беженцев и лиц без гражданства.

«Спорт – это источник силы, красоты и здоровья. Это неисчерпаемая сила, которая вдохновляет человека на достижение высоких целей », – сказал президент Бердымухамедов.

В этот же день состоялось вручение представителем Книги рекордов Гиннесса двух сертификатов: о признании монумента Ахалтекинского коня в Олимпийской деревне крупнейшим архитектурным изображением лошади, и о признании Центра водных видов спорта Олимпийской деревни – самым большим крытым бассейном в мире, сооруженным из экологически чистых материалов. /// nCa