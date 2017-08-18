Азиатские Игры и Дыни – Устремленность в Будущее

Доклад nCa

Ашхабад, 18 августа 2017 (nCa) — Начался 30-дневный обратный отсчет до начала Игр «Ашхабад 2017» – V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Несмотря на то, что до самих Игр еще целый месяц, но Туркменистан уже на передовых позициях мировой арене. Важно использовать эту популярность с целью извлечения долгосрочной выгоды.

Именно на это и направлены действия Туркменистана.

Всплеск общественной активности 17 августа 2017 года в Ашхабаде помогает понять суть усилий страны, предпринимаемых для повышения экономических перспектив на фоне игр «Ашхабад 2017». ——- В центре этой стратегии находится скромная и чудесная дыня.

Прежде чем говорить о дыне, давайте рассмотрим события начала дня и его продолжение.

День начался до того, когда в предрассветные часы Президент Бердымухамедов в сопровождении своего кабинета и службы безопасности, совершил велосипедный пробег вдоль Арчабиль-Шайолы до улицы Анкара. По ходу пробега, глава государства, совершив несколько остановок, принял участие в церемонии открытия новых объектов.

Вместо спортивной одежды, которая обычно используется для такого случая, Президент и его команда были одеты в деловые костюмы. В какой-то момент они сняли свои пиджаки, но оставались при галстуках. Таким образом, было продемонстрировано то, что велосипед – это не просто аксессуар для спорта – это очень жизнеспособный вид транспорта, которым можно пользоваться, например, для того, чтобы добираться на работу и обратно.

В Ашхабаде этот день был объявлен днем без автомобилей.

Первой остановкой стал жилой комплекс, возведенный по заказу топливно-энергетического сектора местными строительными компаниями. Стоимость проекта – 220,35 млн. манатов. В двух 12-этажных зданиях расположились три типа роскошных апартаментов: трехкомнатные (общая площадь 195 квадратных метров), четырехкомнатные (общая площадь 248 квадратных метров) и пятикомнатные (общая площадь 275 квадратных метров).

Президент посетил одну из семей, которой была выделена квартира в новом комплексе.

Далее Президент ознакомился с обустройством нового дома здоровья, крупного объекта, рассчитанного на обслуживание 40000 пациентов. Учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием. Кроме того, здесь развернется учебная площадка для студентов факультета семейной медицины Государственного медицинского университета.

Следующая остановка – Дом Быта, под крышей которого разместились несколько объектов – два зала для свадебных торжеств, швейные мастерские, бильярдная, магазины и центры обслуживания.

Последней остановкой утреннего велопробега стало открытие Центра общественных организаций Туркменистана, в котором размещены главные офисы Демократической партии, Аграрной партии, Национального профсоюзного центра, Женского союза, Молодежной организации Мактумкули и Фонда мира Туркменистана.

Вечером состоялась выставка туркменской дыни, на которой были представлены ошеломляющие разновидности дынь, арбузов, тыкв и т. д. Здесь же в Олимпийском городке прошла выставка блюд 60 стран-участниц Азиады.

Праздничная программа увенчалась гала-концертом, на котором выступили многие известные певцы, в том числе британский певец и композитор-песенник Джон Ньюман.

Поговорим о Дыне

Туркменская дыня, известная более чем 360 разновидностями и круглогодичным плодоношением, – это не только плод; это потенциально экономическая сила сама по себе.

Как только ваши вкусовые рецепторы ощутят туркменскую дыню, ее аромат станет для вас незабываемым.

Бабур, император-основатель династии Великих Моголов, правивший Индией около 350 лет, пишет в своей автобиографии, что единственное, о чем он тоскует в отношении Центральной Азии, – это дыня.

В эпоху сельджуков существовала специальная транспортная система – маленькая тележка, запряженная быстрым конем. Лошадь меняли каждые несколько километров – таким образом к столу Багдадского халифа доставляли свежие дыни из Мерва и Дашогуза.

В период расцвета Шелкового пути мервская сушенная дыня представляла собой предмет роскоши в Европе.

Президент Бердымухамедов в своей энциклопедической работе «Лекарственные растения Туркменистана» пишет о том, что каротиноиды, содержащиеся в дыне, предотвращают рак и снижают риск развития рака легких. Аденозин-антикоагулянт, имеющийся в дыне, может остановить свертывание клеток крови, тем самым предотвращая инсульт или сердечные заболевания.

Мочегонные свойства дыни полезны при лечении болезней почек.

Дыня оказывает благотворное влияние на пищеварительные процесс.

Витамины B, содержащиеся в дыне, полезны при усвоении сахаров и углеводов в организме. Поскольку дыня обладает низким натриевым содержанием и низкой калорийностью, ее можно использовать в диетах по снижению веса.

Коллаген, которым обладает дыня, способствует поддержанию целостности клеточной структуры и здорового вида кожи. Дыня также обладает антивозрастными свойствами из-за богатого содержания витаминов А, В и С. Дынная маска дыни творит чудеса с кожей лица. Это также хороший увлажнитель.

Дыня – Пищевая ценность

Элемент Пищевая ценность Процент от нормы Калории 34 Kcal 1.5% Углеводы 8.6 g 6.5% Протеины 0.84 g 1.5% Жиры 0.19 g <1% Холестерин 0 mg 0% Пищевые волокна 0.9 g 2.25% Витамины Фолиевые кислоты 21 µg 5% Ниацин 0.734 mg 4.5% Пантотеновая кислота 0.105 mg 2% Пиридоксин 0.072 mg 5.5% Рибофлавин 0.026 mg 2% Тиамин 0.017 mg 1% Витамин A 3382 IU 112% Витамин C 36.7 mg 61% Витамин E 0.05 mg 0.5% Витамин K 2.5 mcg 2% Электролиты Натрий 1 mg 0% Калий 267 mg 6% Минералы Кальций 9 mg 1% Медь 41 µg 4.5% Железо 0.21 mg 2.5% Магний 12 mg 3% Марганец 0.041 mg 2% Цинк 0.18 mg 1.5% Фито-питательные вещества Каротин-альфа 2020 µg — Crypto-ксантин-бета 1 µg — Лютеин-зеаксантин 26 µg —

На выставке 17 августа 2017 года были представлены некоторые продукты, которые можно изготовить из дыни – это соки, сиропы, конфеты, различные кондитерские изделия.

Из десятков изделий из дыни, рассмотрим только один продукт, производство которого явно находится на экспериментальной стадии. Это кубики желе из дынного сока, посыпанные сахаром.

Внеся несколько корректировок в рецептуру, можно довести этот продукт до категории турецкого локума.

Если в этот продукт не обсыпать сахаром и придать ему растворимость, то вполне его можно использовать в качестве естественного подсластителя.

А если в кубики добавить экстракт зеленого чая, получим готовый дынный чай.

При консистенции продукта где-то между сиропом и желе, его в бутилированном виде можно предложит потребителю как усилитель вкуса для самых разных сладких блюд.

Это лишь некоторые из возможностей, открывающиеся с производством этого конкретного дынного продукта. Производители, как мы надеемся, изучат варианты и разработают универсально приемлемые разновидности продукции.

На некоторых рынках дыня – очень дорогостоящий фрукт. В Японии дыни обычно продаются по цене до 1000 долларов США за пару. В 2012 году две штуки ценных дынь были проданы в японском городе за 8000 фунт стерлингов.

Государственно-частное партнерство в Туркменистане может быть сосредоточено на разработке ассортимента дынной продукции и реализации ее в привлекательной упаковке.

Дыни – это средство, которое может устремить Туркменистан прямо в будущее и импульс этому движению может обеспечить Азиада 2017./// nCa