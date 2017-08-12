Игры «Ашхабад 2017» – Больше, чем Спорт

Кадырова Равиля и Кадырова Эльвира

Ашхабад, 12 августа 2017 года (nCa) — Раннее утро в нашем доме посвящено кофе и любованию видом, открывающимся из нашего окна. Не столько кофе, а сколько, как правило, вид из окна имеет всегда особенное значение.

Что можно увидеть из окна нашей квартиры, расположенной на четвертом этаже – это вид на пышные высокие деревья, насыщенные множеством разных оттенков зеленого. Внутри этой очаровательной зеленой стены угадывается небольшой треугольник, который позволяет нам взглянуть на небольшой участок тротуаров и дорог, за которыми проглядывается маленькая часть футбольного поля.

Мы называем это окно нашим общественным барометром.

Пару лет назад, во время кофейного ритуала мы наблюдали лишь за проходящими мимо несколькими пенсионерами, а также за собаководами, прогуливающимися со своими питомцами.

Теперь картина изменилась.

Все чаще и чаще мы видим молодежь, выходящую по утрам на пробежку, кто-то увлекся быстрым бегом, кто-то посвящает время быстрой ходьбе. Велосипедными прогулками увлечены дети, и даже молодые мамы стараются быстрее везти коляски со своими малышами.

Через это окно мы видим, как в обществе динамично складываются некоторые позитивные тенденции.

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Иногда на вопрос лучше ответить другим вопросом.

Вот и вопрос: В чем необходимость организации и проведения такого дорогостоящего мероприятия, как Игры «Ашхабад 2017», ведь все закончится всего через десять дней?

Встречный вопрос: Почему нам столь необходимы здоровая нация и сплоченное общество?

Еще один вопрос: Почему правительство так сосредоточило усилия на Азиатских Играх?

И встречный вопрос: Почему правительство фокусируется на пропаганде здорового образа жизни, без наркотиков и насилия?

В любом случае, краткий ответ на оба вопроса заключается в том, что Туркменистан не просто проведет у себя эти Игры. Самое главное в том, как сложится жизнь после проведения Азиады.

Девизом Игр «Ашхабад 2017» является: Здоровье, Воодушевление, Дружба. ——- Этот девиз не имеет даты истечения срока действия.

В этих словах емко и лаконично определяется весь курс внутренней и внешней политики Туркменистана.

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В попытке проанализировать влияние Игр «Ашхабад 2017» на общество, мы осмотрелись и задали несколько вопросов окружающим.

Сразу заметно то, что в магазинах стильной одежды в товарном ассортименте теперь сложнее найти модели больших размеров. Мы поинтересовались у продавщицы о причинах такого явления. «Большинство женщин, которые покупали у нас одежду больших размеров, просто избавились от лишнего веса», – ответили нам.

Мы заметили также, что в магазинах упал спрос на мясо, и параллельно в рационе населения возросла доля овощей и овощной продукции.

Молодые женщины и девушки предпочитают не очень удобной обуви на высоком каблуке обувь спортивного типа, которая комфортна для ходьбы и не оказывает давление на позвоночник и мышцы.

В гостях у наших друзей мы обратили внимание на то, что на столе преобладают натуральные соки и вода, по сравнению с газированными напитками. Как отметил один из друзей нашей семьи, «вода – это лучший напиток в мире».

С каждым днем растет число посетителей спортзалов и фитнесс-клубов. Каждое утро мы наблюдаем за теми, кто со свернутыми ковриками за спиной спешит на фитнесс-занятия.

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Возможно, каждый может согласиться с тем, что мы руководствуемся нашими привычками. Наши привычки определяют ход нашей жизни, последовательность успехов и неудач.

А привычки, в свою очередь, формируются нашим образом жизни. ——- И образ жизни в любом обществе складывается из общих популярных тенденций и принятых традиций.

С нашей точки зрения, как членов туркменского общества, пристальное внимание, которое уделяется правительством страны проведению Игр « Ашхабад 2017» заключается в переосмыслении того, что популярно, и того, что присутствует в обществе.

Этот процесс преобразования общества невозможно количественно оценить в денежном выражении.

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Разумеется, ключевым итогом Игр «Ашхабад 2017» станет осознание значимости здорового образа жизни, и это уже очевидно. Социальный эффект этого крупнейшего международного спортивного события можно выразить фразой – Здорово жить здоровой, а значит счастливой жизнью.