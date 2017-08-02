Перед военными учениями Президент Бердымухамедов продемонстрировал искусство стрельбы

Доклад nCa

Ашхабад, 2 августа 2017 (nCa) — Во вторник в Туркменистане были проведены контртеррористические военные учения. А перед началом учений Президент Бердымухамедов продемонстрировал впечатляющие навыки стрельбы. Также, в этот день состоялось заседание Государственного Совета безопасности. После учений, члены Совета безопасности во главе с Президентом совершили велокросс.

Военные учения

Туркменские СМИ назвали прошедшие учения контртеррористическими, но принимая во внимание масштабы реагирования на мнимую угрозу и способы устранения этой угрозы, учения, больше носили смешанных характер.

Учения по проверке боеготовности военных и правоохранительных органов были проведены в южной окраине Ашхабада, недалеко от пограничного пункта на туркмено-иранской границе. Члены Государственного совета безопасности были одеты в камуфляжную униформу и имели при себе полные комплекты боевого снаряжения.

По сценарию учений «Турген-2017», небольшая группа лиц на внедорожниках пересекла государственную границу.

Самолет DA-42, совершавший облет над границей, вовремя оценил масштабы угрозы и проинформировал о ситуации в реальном режиме передний командный пункт. DA-42, 8-местный самолет от австрийского производителя «Diamond Aviation», успешно используется многими странами в сфере разведки и наблюдения.

Первыми отреагировали после получения точной информации от DA-42 гаубицы российского производства «D-30», призванные частично устранить угрозу.

Одновременно, были отправлены два вертолета Agusta-109 для доставки войск специального назначения в зону операции. С суши им оказали поддержку несколько бронетранспортеров.

Беспилотные летательные аппараты снабжают командный пункт информацией в реальном времени.

Воздушная и сухопутная атака, в результате которой бронетранспортерами были окружены транспортные средства злоумышленников, привели к ликвидации угрозы. В финальной части операции были задействованы транспортные средства N1MR и снайперы, обеспечившие минимальные потери с обеих сторон.

Противопожарные и спасательные операции проводились вертолетом Ми-8, оснащенным специальным оборудованием.

Некоторые нарушители пытались спастись бегом, но их перехватили служебные собаки. В кадре по национальному телевидению были показаны немецкая овчарка, сбивающая с ног двух злоумышленников, и туркменская овчарка Алабай, повалившая преступников на землю.

Враг был представлен незаконным военным формированием из 10-15 человек, вооружённых автоматическим и полуавтоматическим оружием.

Мастерство Президента Туркменистана

Президент Бердымухамедов продемонстрировал искусство стрельбы на четырех видах оружия.

Использовав снайперскую винтовку, оснащенную телескопом, Президент прочертил на мишени рисунок точного попадания в цель.

Автоматическим пистолетом, выстрелами, при помощи обеих рук, и удерживая пистолет одной рукой, глава государства совершил 8 попаданий в цель из 10. Это было впечатляюще, учитывая, что точность стрельбы из ручного оружия полностью зависит от координации рук, зрения и устойчивости руки при стрельбе.

Яркое впечатление произвели навыки Президента по метанию штык-ножей. Глава государства бросил три ножа, попав в грудь, горло и голову мишени.

Велокросс

После военных учений Президент возглавил всю команду Государственного совета безопасности на велосипедной прогулке, которая завершилась у здания министерства обороны.

Заседание Государственного Совета Безопасности

Во вторник Президент Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, которое началось в 3:30 утра. Руководители вооруженных сил и правоохранительных органов представили отчеты о проделанной работе за период с января по июль 2017 года.

Министр внутренних дел И. Муликов сообщил о задержании группы лиц, вовлеченной в торговлю наркотиками. Против преступной группы возбуждены уголовные дела.

Президент объявил главе МВД строгий выговор за «ослабление контроля над деятельностью подведомственных структур».

Директор государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Чакыев сообщил о выявлении фактов использования служебных полномочий руководителями Туркменбашинского нефтеперерабатывающего комплекса в корыстных целях. В отношении этих лиц возбуждены дела.

Президент подчеркнул, что важнейшей задачей Государственного совета безопасности является обеспечение безопасности и правопорядка до и во время проведения Игр «Ашхабад-2017».

Комментарий nCa

Учения, проведенные во вторник, сильно отличались от прошлых мероприятий такого рода.

Очевидное различие заключалось в том, что Президент и главы военных и правоохранительных органов во время учений впервые имели при себе полные боевые комплекты. Конечно, в случае реального инцидента такого характера, вряд ли, они столкнуться с угрозой лично. Скорее, своим видом глава государства и члены Совбеза визуально вдохновили военнослужащих.

Непосредственно перед учениями Президент продемонстрировал замечательные навыки стрельбы, которые он оттачивал со школьных дней, когда выиграл несколько национальных соревнований.

В век Интернета и глобальных коммуникаций, внимание молодежи в основном привлекают негативные модели для подражания. Таким образом, возникает необходимость создания руководителями положительных примеров за счет личного поведения. Именно эту роль, очевидно, и выполняли Президент Туркменистана и совет национальной безопасности во время учений.

Молодежь, в основном подростки, ищут вдохновения, и они подвергаются стимулированию, независимо от того, насколько положительно или отрицательно влияние. При недостатке позитивных ролевых моделей, Президент Бердымухамедов со своей командой, безусловно, может заполнить сложившийся вакуум.

Показ навыков стрельбы туркменским лидером нацелен на то, чтобы продемонстрировать ожидания Президента от военнослужащих. Это кардинальный принцип управления, как военного, так и гражданского – лидер должен уметь делать то, что он ожидает от своих подчиненных.

Нынешние учения отличались от предыдущих еще и тем, что для противодействия угрозе использовались сравнительно меньшие ресурсы. Возможно, это связано с более высоким уровнем подготовки элитных войск и усовершенствованием техники сбора и передачи информации в реальном времени.

Численность вооруженных сил сокращается во всех странах мира – даже Китай сократил около 300000 военнослужащих и, параллельно улучшил боевую отдачу НОАК. Туркменистан также может следовать этому принципу. Фактически, именно в этом направлении страна и предпринимает последовательные шаги.

Учениями продемонстрирована осведомленность Туркменистана об эволюции характера угроз.

В наши дни террористы способны одновременно создавать обычные и нетрадиционные формы угрозы. Это могут быть группы из нескольких человек, совершающих атаки, это могут быть террористы-смертники, это могут быть небольшие военные формирования, хорошо вооруженные и обученные, как, например, в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане.

Таким образом, характер вторжения небольшой группы террористов, фактически, будет схож с учебной ситуацией, и потребует такого же реагирования.

Эти военные учения и трудоемкий процесс подготовки войск к таким учениям представляют собой долгосрочные инвестиции Туркменистана.

Если качество и характер подготовки войск будут соответствовать тенденциям возникающих угроз, в течение нескольких лет в Туркменистане значительная часть мужского населения будет в состоянии быть мобилизованной для борьбы с такими вызовами. Поскольку каждый мужчина-гражданин, по окончании призывного периода, переходит в резервный состав, каждый город и населенный пункт будут располагать боеспособным населением, способным в кратчайшие сроки отразить угрозу любого типа. /// nCa