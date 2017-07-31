Туркменистан нацелен на повышение энергоэффективности в строительстве

Кадырова Эльвира

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана последовательно совершенствует работу по проектированию энергоэффективных объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сообщают туркменские СМИ.

Работа по повышению энергоэффективности зданий проводится структурным подразделением Министерства – Государственным проектным научно-производственным объединением «Туркмендовлеттаслама» и Национальным комитетом Туркменистана по гидрометеорологии при Кабинете Министров.

В последние годы специалисты данного объединения пересмотрели такие строительные нормы как, «Крыши и кровли», «Жилые здания», «Строительная климатология» и «Строительная теплотехника».

В частности, предложены схемы покрытий крыш эффективными изоляционными материалами, которые позволяют сократить энергопотребление зданий на отопление, вентиляцию и кондиционирование.

При поддержке Института сейсмологии и физики атмосферы Академии Наук Туркменистана норма «Строительная климатология» была дополнена метеорологическими и климатическими характеристиками, полученными за полвека синоптических наблюдений.

Расчет энергопотребления здания производится с учетом максимальных, минимальных и средних температурных значений, суммарного показателя солнечной радиации, попадающей на поверхность крыш. Точность этих расчетов позволит корректно определять нагрузку на жизнеобеспечивающие системы, просчитать уровень теплопотерь.

Объединение «Туркмендовлеттаслама» также разработало пособия к переработанным строительным нормам, включающие рекомендации по выбору теплоизоляции для разных видов крыш, тёплых чердаков, неотапливаемых подвалов и остеклённых лоджий, по составлению энергетического паспорта здания.

На основе настоящих строительных норм Туркменистана уже разработаны дополнения к одиннадцати типовым проектам индивидуальных домов коттеджного типа.

Туркменистан успешно сотрудничает с ПРООН в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в жилищном секторе Туркменистана», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Проект, стартовавший в 2011 году, нацелен на оказание содействия повышению энергетической эффективности жилых зданий в Туркменистане через развитие существующих подходов, что приведет к значительному снижению потребления энергии, и соответственно, сокращению выбросов парниковых газов.

Проект принес конкретные результаты в практической жизни – разработан каталог технических решений и удельных потерь теплоты ограждающих конструкций, внедрен энергетический аудит зданий в Ашхабаде, Абадане, Туркменбаши, Балканабаде, Хазаре, Мары, Байрамалы, Туркменабаде, Сейди и Дашогузе.

Создана система энергоменеджмента – сбор и передача данным потребления энергоресурсов с установленных приборов учета в пяти жилых домах и котельной в жилом массиве Коши, в Ашхабаде. Пять образцов автоматического регулятора теплоснабжения (АРТ) установлены и испытаны в 5 жилых домах того же массива.

Потенциально, применение АРТ в 2018-2027 годах в существующем жилом фонде приведет к экономии газа в объеме более 250 млн. кубометров газа и сокращению выбросов парниковых газов в объеме 480,3 тысяч тонн СО2.

В целом, модернизация жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности за десять лет (2018-2027г) сократит выбросы парниковых газов на 1619.9 тысяч тонн СО 2 и сэкономит потребление газа на 3077,8 млн. кубометров.

Повышение энергоэффективности строящихся объектов поможет решить Туркменистана задачи по приведению градостроительства в соответствие с международными стандартами, а также достичь целей по адаптации национальной экономики к последствиям изменения климата.

Более того, Туркменистан, как субъект международного сообщества, активно вовлечен в реализацию повестки глобального развития на период после 2015 года – Целей Устойчивого Развития.

Посредством внедрения современных стандартов в области проектирования и строительства, Туркменистан, напрямую содействует практической имплементации 11-ой цели ЦУР «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов» и 13-ой цели «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями».

Источник: ПРООН

///nCa, 31 июля 2017 г