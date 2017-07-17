Проевропейское выступление французского посла – Решимость в борьбе с терроризмом, и Единство в целях возрождения величия

Доклад nCa

Ашхабад, 16 июля 2017 (nCa) — На приеме в пятницу по случаю празднования Национального дня Франции Посол Франсуа Делаус произнес короткую, но очень сильную речь.

Упомянув о прошлогоднем террористическом акте в Ницце, унесшем жизнь 86 человек, Делаус сказал: «Чтобы убить Францию, недостаточно убить французов. И то, что ее не убивает, делает ее сильнее».

Он сказал, что Франция вместе со своими союзниками сражается с так называемым исламским государством на всех фронтах и выиграет в этой войне с мракобесием.

Назвав избрание Эммануэла Макрона в качестве президента Франции «большой победой», посол отметил, что это «усилит ЕС во всех его политических, военных, финансовых, экономических и социальных составляющих».

«Таким образом, столкнувшись с трусливыми и бесчеловечными террористическими атаками, французский народ выбрал открытость и солидарность, а не упадок и эгоизм. Он показал всему миру свою убежденность в том, что европейцы сильнее вместе, чем разрозненно. Это был лучший возможный ответ на террористическое варварство», – подчеркнул Посол Франции.

«Такая реформистская, европейская, открытая для других народов и культур Франция и есть Франция, более чем когда-либо приверженная свободе, равенству и братству», – продолжил он.

Важный момент в выступлении Делауса, который стоит процитировать полностью:

«Это Франция, с чувством гордости принимавшая в конце 2015 года международные переговоры по Парижскому соглашению по климату, 6 июля присоединилась к национальному Плану в области климата, через который она планирует ускорить оперативное выполнение Парижского соглашения и выйти за рамки своих первоначальных национальных целей. Стремясь полностью свести к нулю выбросы углеводорода к 2050 году и отказываясь с 2040 года от использования автомобилей на бензине или дизельном топливе, Франция имеет ясную цель, как определил её в нескольких словах 1 июня Президент Макрон: Сделать нашу планету снова великой!».

Комментарий nCa

Каждый предпринимаемый шаг Президента Соединенных Штатов Трампа вызывает путаницу, хаос и беспорядки. Возникла настоятельная необходимость превзойти самого Дональда.

Франция продвинулась в нескольких важных областях, в том числе в сфере совместной борьбы с экстремизмом, реализации инициатив в области изменения климата и обеспечения единства Европы, что очень важно для стабильности в мире.

Несмотря на то, что позиции Франции и Китая не совпадают по многим вопросам международной политики, они четко говорят на одном языке с точки зрения изменения климата и экологических проблем.

Вакуум, предположительно, временный, оставленный нынешней американской политикой, должен быть заполнен совместными усилиями и немедленно. Мнения Германии и Великобритании в области изменения климата и окружающей среды не очень далеки от позиции Франции. О Канаде можно сказать аналогичное.

Если этим странам удастся каким-то образом урегулировать свои разногласия с Китаем, то сейчас этого будет вполне достаточно, чтобы предотвратить уничтожение того, что было сделано в этих важнейших областях. Экология и окружающая среда не признают географических границ, расы или религии.

Центральная Азия, как регион, наладила прекрасные отношения как с Европой, так и с Китаем. Здесь также имеются все условия для совместной деятельности по альтернативной энергетике и экологически чистым технологиям. Природа и народ этого региона являются идеальными партнерами для того, чтобы снова сделать эту планету великой.

Несколько снимков с приема: