Попытка переворота в Турции – Основные уроки все еще не приняты во внимание

Тарик Саиди

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.– Осия 8:7 (Библия)

15 июля 2017 года была отмечена первая годовщина неудавшейся попытки государственного переворота в Турции – попытки государственного переворота, оскорбившей достоинство народа и суверенитет Турции.

Это событие было широко отмечено в самой Турции и за ее пределами, дипломатическими представительствами и турецкой общиной.

В статье, опубликованной британской ежедневной газетой The Guardian 15 июля 2017 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган пишет: «Сегодня у западных лидеров есть выбор между солидарностью с террористами и восстановлением расположения турецкого народа».

В его статье подчеркивается: «Нет способа, чтобы приукрасить эту измену дружбе с Турцией», что несовместимо с двусторонними отношениями и фундаментальными ценностями.

Однако, основной урок истории все еще не принят во внимание.

К настоящему времени установлено, что попытку переворота спроектировала и совершила FETO – ранее называвшаяся Nurcu, организация, основанная и возглавляемая отставным турецким священнослужителем Фетуллахом Гюленом. Организация существовала как благотворительное и просветительское движение, все время усердно копая туннели внутри турецкой системы.

Многие аналитики заметили параллели между образом действий Усамы бен Ладена и Фетуллах Гюлена.

Как Аль-Каида, так и Nurcu начали действовать как благотворительные организации, привлекая в свои круги мотивированных и искренних последователей. Маски были сняты, когда по их мнению, настало время. И обе организации были взращены на американских удобрениях.

Это вопрос мышления, подхода, двуличия, множественных стандартов. Вот на чем основано американское нежелание депортировать Гулена в Турцию.

Этим же объясняется и все происходящее в других частях мира.

FETO обезглавили, и турецкое правительство при полной поддержке народа, вполне способно ликвидировать остатки этой организации.

ИГИЛ (также ИГ, ДАИШ) – это фокус из той же коробки, откуда выскочили Аль-Каида и FETO.

Изначально, эти организации по-разному заявляли о себе: как вполне мирные организации, вроде Nurcu и Хизб-ут-Тахрир; они могут быть жестокими с самого начала, как Аль Нусра, но все они являются творениями одной и той же группы планировщиков.

С чувством максимального превосходства, которое на самом деле является еще одним названием наивысшей глупости, и придуманным правом решать судьбу мира, эти люди создают один монстр за другим.

Они ничему не учатся. —– Характер монстров заключается в том, что они в конечном итоге превращаются в изгоев.

Несмотря на то, что оригинальный замысел созданя ИГИЛ, возможно, таился в суннитских разочарованиях в Ираке, хотя это довольно спорно, сейчас мы видим на обмундировании это фирменное наименование, созданное для целей Империи.

В недавнем нападении на иранский парламент обвинили ИГИЛ. Даже на веб-сайте ИГИЛ появился живой репортаж с места кровопролития. С учетом всего лишь косвенных доказательств можно заметить, что нападение было совершено МэХ (Муджахиддин-э-Халк) Хальком – организацией, базирующейся в Ираке, и глубоко враждебной по отношению к иранскому правительству. Вряд ли нужно напоминать, что MэХ функционирует при полной поддержке американцев.

Создается впечатление, что ИГИЛ быстро укореняется в Афганистане. После ожесточенной битвы в прошлом месяце ИГИЛ взял под свой контроль пещерный комплекс Тора Бора. Он состоит из 82 небольших и крупных, естественных и искусственных пещер. Из них 26 пещер больше похожи на полностью оборудованные бункеры, способные разместить до тысячи боевиков.

По нескольким сообщениям, боевики ИГИЛ, кем бы они ни были, были доставлены на Тора Бора вертолетами. Как известно, вертолетами на территории Афганистана располагают только афганское правительство и американские войска (вместе со своими союзниками). —– Элементарно мой дорогой Ватсон.

По их мнению, появление ИГИЛ в Афганистане будет служить многим их интересам. Будто не было Ливии. Будто не было Ирака. Будто не было Сирии.

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.– Осия 8:7 (Библия)/// nCa, 17 июля 2017