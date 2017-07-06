Выставка китайских товаров в Туркменистане – доступная роскошь и прикосновение экзотики

Тарик Саиди

Ашхабад, 6 июля 2017 года (nCa) — В прошлом году я поинтересовался у одного китайского академика-дипломата: «В чем секрет вашего успеха?»

И он ответил: «Мы не продаем товары и услуги. Мы предлагаем удобства по очень низким ценам; Мы предлагаем роскошь по доступной цене. Мы создаем выбор».

Подтверждением сказанному служит эксклюзивная выставка товаров Китая, которая проходит в Ашхабаде с 4 по 6 июля 2017 года. На выставке представлена, в основном, продукция, производимая в провинции Синьцзян – это товары самого широко спектра – от экзотических до недорогостоящих и, конечно же, это недорогие транспортные средства, доступные решения области сельского хозяйства и альтернативной энергетики.

Импортно-экспортная торговая компания Akeqi County Chris Xierna представила на выставке масло из молока яка и масляный экстракт. Несмотря на то, что этот продукт не может стать частью ежедневного рациона населения Туркменистана, стенд компании, безусловно, привлек живой интерес у посетителей.

К категории экзотики можно отнести и демонстрацию приготовления горячего напитка с использованием орехов и злаков. Кроме того, на выставке достаточно хорошо организована реализация товара. Так, высококачественный китайский чай можно было приобрести по цене 8 манатов за саше.

На привлечение внимания модной молодежи рассчитан представленный здесь широкий ассортимент одежды и личных аксессуаров, в том числе различных видов обувной продукции.

Дизайн и качество товаров легко сопоставимы с известными торговыми марками, разница лишь в цене.

Посетителям представлен широкий выбор занавесей и постельного белья в традиционной и постмодернистском стиле с качеством от практичного до роскошного.

Группа Arst и торговая компания Atux City Wanjia продемонстрировали очаровательные посудные сервизы и керамические изделия. Часть продукции уже была активно распродана.

Посетителям также была предложена в репродукции знаменитая терракотовая армия Цинь Шихуанди.

Детские игрушки по дизайну имеют образовательный характер с акцентом на возможностях науки и техники, особенно альтернативной энергетики.

Светодиодные лампы и электрооборудование вызвали особый интерес в туркменских бизнесменов, особенно тех, кто заинтересован в налаживании отечественного производства подобной продукции.

Производители автомобилей, в частности компании SinoTruck и FAW, продемонстрировали свою автотехнику общего и специального назначения.

Компания SinoTruck имеет свое представительство в Ашхабаде, возглавляемое Гундогды Атаковым (+ 00363-797090). Www.sinotrukimpex.com и www.sinotruk.com

Компания FAW в поиске местного партнера и в настоящее время может поставлять продукцию по заказу Казахстана и Китая. www.fawiec.com

Энергетическая компания «Xinjiang Zhongya new energy» предлагает огромное разнообразие решений для уличного освещения и производства электроэнергии на основе солнечной энергии. www.xjzyhd.cn

Компания Jiangsu Zhongdian Group также осуществляет деятельность в области солнечной энергии. Решение компании по внесетевому обеспечению электроэнергией дома площадью 200 квадратных метров мощностью, конкурирующей с обычной сетью электроснабжения, стоит около 50000 манатов. Эта стоимость может, на первый взгляд, показаться довольно высокой, но с учетом трехлетней гарантии на аккумулятор/систему хранения и 15-летней гарантии на солнечные батареи, решение можно считать действительно экономически выгодным. www.jszdsolar.com

Компания Shaoxing Taihe Aluminum-Plastic Packing Company предложила богатый ассортимент упаковочных изделий для продуктов питания, напитков и косметических средств.

Материалы для напольных покрытий крытых и открытых помещений, в том числе включая ковры, циновки, половики, были представлены на выставке несколькими компаниями.

Wondfo – www.wondfo.com.cn – и еще две компании продемонстрировали ультрасовременное диагностическое оборудование, которое широко используется в диагностировании инфекционных заболеваний, фертильности, злоупотребления наркотиками, опухолевых заболеваний, венерических заболеваний и т. Д.

Компания Shandong удивила своих инновационным продуктом, меняющим любое представление о стекле – это сверхтонкое и ультратонкое стекло.

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