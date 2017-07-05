Россия подтверждает приверженность стратегическому партнерству с Туркменистаном

Кадырова Эльвира

Недавно Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был награжден одной из высших государственных наград Российской Федерации.

Указ «О награждении орденом Александра Невского Президента Туркменистана Бердымухамедова Г.М.» был подписан Президентом Владимиром Путиным 29 июня 2017 года.

Президент Туркменистан награжден этим Орденом «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе», говорится в тексте Указа.

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей с определёнными изменениями в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Его «прародителем» является Орден Святого Александра Невского, существовавший в царской России с 1725 по 1917 год. Затем, в 1942 году был учрежден Орден Александра Невского и введен в государственную наградную систему Российской Федерации в 2010 году.

В соответствии со статутом Ордена Александра Невского, этой высокой наградой могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

Награждение Президента Гурбангулы Бердымухамедова этой высокой наградой еще раз свидетельствует о стратегическом характере партнерства между Россией и Туркменистаном.

Изменение геополитической картины мира требует сближения в отношениях двух стран и вывода их на качественной новый уровень. Визит Путина в Туркменистан, который намечен на ближайшее время, откроет новую страницу в взаимоотношениях между двумя странами./// nCa, 5 июля 2017 г