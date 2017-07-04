Туркмено-Афганские переговоры на высшем уровне – мир и развитие в центре внимания

Доклад nCa

Если мы реализуем все намеченные проекты, то не будет никаких споров разногласий, не будет войны. – Президент Бердымухамедов.

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Ашхабад, 4 июля 2017 года (nCa) — В понедельник, 3 июля 2017 года Ашхабад с официальным визитом посетил Президент Афганистана Ашраф Гани.

Заключительные слова Президента Бердымухамедова на совместной пресс-конференции четко подвели итог переговоров на высшем уровне. В этих словах выражена растущая и переопределенная решимость, нацеленность на обеспечение мира и прогресса: Если мы реализуем все намеченные проекты, то не будет никаких споров разногласий, не будет войны.

Ниже приведены обобщенные итоги переговоров и обзор совместной пресс-конференции:

ТАПИ играет ключевую роль в создании нового коридора: В своих заявлениях перед представителями СМИ Президенты Туркменистана и Афганистана заявили, что концепция ТАПИ выросла до уровня коридора. Как отметили Бердымухамедов и Гани, что помимо газопровода будут проложены автомобильные дороги, железнодорожная линия, волоконно-оптическая связь и линии электропередачи. Как заявил Президент Туркменистана, с Пакистаном и Индией были достигнуты договоренности о создании линий электропередач и оптико-волоконной связи, а также стороны договорились о строительстве в перспективе железнодорожной линии и автомобильной дороги вдоль маршрута газопровода ТАПИ.

Реконструкция железной дороги Серхетабат-Тургунди: Туркменистан окажет техническую поддержку в деле реконструкции железнодорожного сегмента Серхетабат-Тургунди. Серхетабат, ранее называвшийся Кушкой, является пограничным населенным пунктом на границе Туркменистана с Афганистаном. Тургунди – это город, расположенный географически прямо напротив Кушки на территории Афганистана. Железнодорожное сообщение Кушка-Тургунди было проложено в 1960 году в советские времена. Данная железная дорога, шириной колеи в 1520 мм, была восстановлена ​​ в 2007 году за счет финансовой помощи Туркменистана. В настоящее время сторонами выражено желание модернизировать и расширить эту железную дорогу, соединив ее с промышленными районами Марыйского велаята Туркменистана. После реконструкции железнодорожная линия Серхетабат-Тургунди приобретет большее значение в формирующейся системе торговли Афганистана.

Сети электропередачи ТАП и ТУТАП: Туркменистан и Афганистан выразили общую нацеленность на совместную работу над реализацией проекта сетей электроснабжения TAП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан) и ТУТАП (Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан).

Четвертая ветка газопровода Туркменистан-Китай: Президент Бердымухамедов сказал, что маршрут четвертой линии (линии D) газотранспортной сети Туркменистан-Китай активно рассматривается. На стадии рассмотрена находятся два маршрута – Туркменистан-Афганистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай и Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай, при чем первый маршрут предпочтительнее. В случае практической реализации проекта, новый газопровод поможет удовлетворить энергетические потребности в северных районах Афганистана.

Торговый дом в Мазари-Шарифе: Туркменистан откроет торговый дом в афганском городе Мазари-Шариф. Это решение направленно на наращивание объемов экспорта туркменской продукции в Афганистан. Торговый оборот между Туркменистаном и Афганистаном в 2016 году составил 547 млн. долларов США.

Мир и безопасность: Президенты Туркменистана и Афганистана выразили приверженность делу обеспечения мира и безопасности в Афганистане и регионе. Подчеркивая неотъемлемую связь между развитием и безопасностью, стороны заявили, что продолжат сотрудничество на двусторонней основе, а также в рамках международных и региональных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, ДН, ОИК и ОЭС.

Стороны консолидируют усилия в борьбе с такими опасными вызовами современности, как международный терроризм, экстремизм, распространение наркотиков, организованная трансграничная преступность и другие незаконные действия.

Конференция RECCA: 7-15 ноября в Ашхабаде состоится 7-я Региональная конференция экономического сотрудничества по Афганистану.

Экспорт афганского мрамора: Афганистан предложил экспортировать свой мрамор и оникс в Туркменистан. Страна располагает значительными месторождениями мрамора и оникса.

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Мирные переговоры в Туркменистане: Туркменистан неоднократно предлагал свое политическое пространство для проведения межафганских мирных переговоров в Ашхабаде. Это предложение прозвучало и в ходе недавнего визита генерального секретаря ООН в Туркменистан в прошлом месяце.

Несмотря на то, что президенты Туркменистана и Афганистана не упоминали о мирных переговорах на пресс-конференции, агентству nCa стало известно из беседы с некоторыми высокопоставленными членами афганской делегации о полной поддержке Афганистаном данной идеи. По мнению афганской стороны, Туркменистан способен обеспечить среду, в которой переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций могут быть проведены без какого-либо внешнего вмешательства.

Это идея, заслуживающая серьезного внимания.

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Туркменистан и Афганистан подписали несколько двусторонних документов:

Программа сотрудничества на 2018-2019 годы. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в ковровой промышленности; Соглашение о международных автомобильных перевозках Соглашение о международном железнодорожном пропускном пункте на туркмено-афганской границе Правила организации железнодорожных перевозок между приграничными станциями Имамназар и Акина Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики и водного хозяйства ИРА Соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере заключено между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и университетом афганской провинции Джаузджан.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Мохаммад Ашраф Гани по итогам переговоров подписали Совместное заявление.

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Перед возвращением в Кабул, Президент Афганистана посетил Ахалтекинский конный комплекс и национальный мемориальный комплекс. В честь приглашенной делегации был дан официальный ужин. /// nCa