Захватывающий Шарм Казахстана

Тарик Саиди, Кадырова Равиля и Кадырова Эльвира

Казахстан – это страна, преисполненная шармом и очарованием, окутывающим вас со всех сторон, подобно солнечному свету. Магнетическое очарование этой страны проявляется во многих аспектах, создавая общую картину добра.

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Ниже приведенная история – это история увлекательного обаяния страны под названием Казахстан. Но сначала мы представимся.

Тарик Саиди – пакистанский журналист, работающий в Туркменистане в течение 20 лет. Рая (Равилия Кадырова) – его супруга. Она родилась в Оренбурге в советские времена, но сразу же после окончания средней школы переехала в республику Туркменистан. Эльвира (Эльвира Кадырова) – наша дочь. И все мы журналисты.

Наш общий ракурс основан на том, что будучи иностранцами в отношении Казахстана (и большей части Центральной Азии), мы ощущаем некоторую степень близости к этой стране.

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Торговцы мясом в Оренбурге

История начинается с мясного базара в Оренбурге, одного из крупнейших городов России, географически близко расположенном к Казахстану. Оренбургская область имеет общие границы с современным Казахстаном.

Одно из приятных воспоминаний о детстве в памяти Раи – это походы с дедушкой на базар за покупной мяса. Она говорит, что ее дедушка обычно покупал мясо исключительно у казахских торговцев. Как вспоминает Рая, на обратном пути дедушка всегда хвалил качество и свежесть, мяса, а также честность казахских мясников.

Дедушка объяснял Рае, что правильная разделка мяса требует большого мастерства и точности. Он говорил, что если мясо разделать неправильно, его аромат и вкус не раскроются при приготовлении. Продавец должен нарезать куски мяса против волокон. Он также отметил, что в мясе, купленном у казахских торговцев, нет ни единой раздробленной кости. Раздел мяса, как он говорил, это одновременно и наука, и искусство.

Дед Раи был убежден, что казахские торговцы мясом в Оренбурге были своего рода учеными и художниками. И более того, они всегда были очень дружелюбно настроены к покупателям.

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Казахская свадебная музыка

Когда Эльвира была маленькой, они жили на втором этаже многоквартирного дома в городе Мары, Туркменистан, а на первом этаже, прямо под их балконом, находился городской ЗАГС.

В зависимости от настроения, когда прибывала очередная свадебная процессия, она танцевала под свадебную музыку. И как вспоминает Рая, маленькая Эльвира оставляла все свои дела, всякий раз, когда приезжала казахская свадьба, и танцевала под музыку прямо на балконе перед единственной аудиторией – перед матерью и бабушкой.

В начальной школе близкой подругой Эльвиры стала девочка, казашка по национальности.

Веселый сосед в Ташкенте

Впервые Тарик посетил Центральную Азию в 1997 году, побывав в городе Ташкент. Он жил с другом, а самым ближайшим соседом оказался казах.

В то время, регион Центральной Азии был Тарику почти неизвестен.

По общепринятой у народов Центральной Азии традиции, сосед-казах пригласил его на обед через пару дней после приезда. Тогда Тарик впервые пообщался с человеком, казахской национальности, и был весьма впечатлен.

Сосед-казах оказался человеком абсолютно веселого нрава с бесконечным запасом забавных историй, которые он рассказывал на ломанном английском языке, все время угощая Тарика ослепительным разнообразием изысканных мясных блюд, заботливо приготовленных его супругой. — Да, мясо занимает центральное место на центрально-азиатском дастархане, и казахи не исключение.

В ходе своего месячного пребывания в Ташкенте, Тарик узнал очень многое о Центральной Азии от своего соседа-казаха, чем от кого-либо другого.

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Наша работа такова, что нам часто приходится общаться с дипломатами. Наш многолетний опыт журналистской работы показал, что казахстанские дипломаты самые коммуникабельные и всегда очень дружественно настроены в общении.

От казахстанских дипломатов исходит искренность и честность, возможно, отчасти это объясняется их простым образом. С ними достаточно легко поддерживать разговор, без каких-либо усилий. И они очень объективны и откровенны.

Поскольку семена очарования Казахстаном давно посеяны в наших душах, вполне естественно, что мы пытаемся узнать больше о стране, имеющей такую большую территорию при сравнительно немногочисленном населении, о стране, недра которой насыщены богатством природных и минеральных ресурсов.

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Мощь в разнообразии

Интерес к Казахстану, естественно, начинается с интереса к народу этой страны.

Мы были поражены тем, что население Казахстана состоит из более чем 130 национальностей (этнических групп). Такое этническое многообразие превращает Казахстан в одну из самых этнически диверсифицированных стран в мире.

Среди крупных этнических групп, проживающих в Казахстане, можно выделить казахов, русских, украинцев, узбеков, уйгуров, татар и немцев. Независимо от их этнической принадлежности, во имя продвижения идеи единства и отсутствия дискриминации, все граждане Казахстана называются казахстанцами. В обществе налажено равенство, все граждане обладают равными правами на экономическое благополучие и счастье. Это легко ощущается при общении с гражданами Казахстана, с которыми нам довелось встречаться на протяжении многих лет нашей работы.

Около 40% средних школ в Казахстане используют русский язык в качестве основного языка обучения. Это пропорционально немного больше, чем процентное соотношение численности казахов в этническом составе населения. Около 70% высших учебных заведений также ведут обучение на русском языке.

В дополнение к обычной школьной системе существует сеть воскресных школ, в которых ведется изучение около 30 родных языков этнических групп, проживающих в Казахстане. Здесь дети меньшинств учатся своему родному языку.

Зрители имеют возможность посмотреть театральные постановки не только на казахском и русском языках, но также на уйгурском, немецком и корейском языках.

Ассамблея народа Казахстана является платформой, объединяющей все этнические группы, проживающие в стране, и обеспечивающей для каждой группы возможность быть услышанной при решении национальных вопросов. В структуре Ассамблеи насчитывается 27 республиканских, региональных и более 300 этнокультурных объединений, три из которых имеют международный статус. Они служат эффективными инструментами для государственного строительства, придавая уверенность даже самой маленькой этнической группе в том, что ее идентичность не находится под угрозой.

Природные и минеральные богатства и их использование

Периодические брифинги, проводимые посольством Казахстана в Ашхабаде, вызывают еще больший интерес.

Мы начали изучать природный и минеральный потенциал страны.

Запасы нефти Казахстана оцениваются в 30 миллиардов баррелей, что ставит страну на 11-е место в мировом рейтинге. Казахстан – шестнадцатый по величине производитель нефти в мире.

По доказанным запасам газа, которые оцениваются в более 2 триллионов кубических метров, Казахстан стоит на 18-м месте.

Фактически, эти показатели не являются окончательными –вероятно, оценки запасов нефти и газа, возрастут по мере получения новых данных, с учетом ресурсов морских месторождений и на суше.

Помимо углеводородных ресурсов, Казахстана располагает крупными запасами бокситов, хромитов, меди, железа, свинца, марганца, цинковых руд, бериллия, висмута, кадмия, меди, магния, рения, титана, оксида алюминия, мышьяка, барита, золота, молибдена, фосфатной породы и вольфрама. Казахстан является крупным производителем и поставщиком минералов и металлов.

С населением, численностью около 18 миллионов, это потенциально огромный доход на душу населения.

Нам стало интересно – как население извлекает выгоду из обилия природных и минеральных ресурсов.

Самым надежным источником такой оценки является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) Организации Объединенных Наций.

ИРЧП имеет строгий режим измерения жизни населения в каждой стране. Согласно параметрам ИРЧП, страны делятся на четыре группы: Очень высокое человеческое развитие, Высокое человеческое развитие, Среднее человеческое развитие и Низкое человеческое развитие.

В выпуске ИРЧП за 2016 год Казахстан занимает 56-ое место в целом и 6-ое место в группе Высокого человеческого развития. Такой рейтинг обеспечивает Казахстану первое место среди стран Центральной Азии.

Вот некоторые из выбранных индикаторов ИРЧП за 2016 год:

Human Development Index and Its Components

Gender Development Index

Education Achievements

National Income and Composition of Resources

International Integration

Supplementary Indicators: Perceptions of well-being

Sustainable Development

Ссылка на раздел доклада ИРЧП за 2016, посвященный Казахстану:

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KAZ.pdf

Ссылка на полный доклад ИРЧП за 2016 год:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

Эти показатели, собранные ООН, будучи беспристрастным и надежным источником, свидетельствуют о том, что природные и минеральные богатства Казахстана расходуются разумно и рационально, что способствует значительному повышению уровня и качества жизни населения.

Казахстан 2050

Несмотря на очень многообещающие результаты, достигнутые страной с момента обретения независимости, остается вопрос о том, каковы планы Казахстана на будущее.

На одном из брифингов, проведенных посольством Казахстана в Ашхабаде, по данному вопросу был дан твердый ответ.

Суть стратегии «Казахстан-2050» была раскрыта в ежегодном послании Президента Нурсултана Назарбаева народу от 15 декабря 2012 года.

Это всеобъемлющая «дорожная карта», призванная вывести страну на следующие два уровня развития, реализация первого этапа которой завершится в 2030 году.

Казахстан-2050 – https://strategy2050.kz/en/

Стратегия Казахстана-2050 нацелила страну на вхождение в число 30 ведущих развитых стран мира.

В рамках Стратегии предусмотрено семь приоритетов:

Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной экономики. Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность. Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров. Дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии. Последовательная и предсказуемая внешняя политика – продвижение национальных интересов и укрепление региональной и глобальной безопасности. Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества.

Концепция реализации Стратегии 2050 устанавливает путь Казахстана: Единая цель, единые интересы и единое будущее.

«Казахстанский путь-2050» – это инструментарий стратегии-2050.

Наряду со Стратегией-2015, можно выделить программу «Нұрлы жол» (Светлый путь), которая закрепляет концепцию и актуальность стратегии-2050. Об этом заявил Президент Казахстана 11 ноября 2014 года.

Более подробная информация – https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan_2050_Strategy

Очевидно, что надежная стратегия, подкрепленная компетентным руководством, предназначена для того, чтобы вывести страну и нацию в ряды наиболее развитых государств.

Флаг и национальный гимн

Национальный гимн Казахстана вдохновляет народ страны, и устремлен в будущее. Вот строки из государственного гимна:

Открывающая путь будущим поколениям

Широкая необъятная земля есть у меня.

Сплочённая в единстве,

Независимая страна есть у меня.

Встречает (новое) время

Как извечного друга.

Наша страна счастливая,

Наша страна такая!

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гимн_Казахстана

На Государственном флаге Республики Казахстан на голубом полотнище, символизирующем небо, изображено золотое солнце с 32 лучами над изображением золотого степного орла с расправленными крыльями; на стороне флагштока размещен национальный орнамент «қошқар мүйіз» (бараний рог) золотого цвета.

Голубой цвет, кроме прочего, символизирует культурное и этническое единство; Он также представляет собой бесконечное небо и воду; Солнце, источник жизни и энергии, олицетворяет богатство и полноту; Солнечные лучи имеют форму зерна, что символизирует основу изобилия и процветания.

Не случайно мы начали эту статью с предложения: Казахстан – это страна, преисполненная шармом и очарование, окутывающим вас со всех сторон, подобно солнечному свету.

Туркестан да Ходжа Ахмет

Поскольку регион столкнулся с угрозой экстремизма и терроризма, мы начали изучать духовное наследие Центральной Азии, чтобы обнаружить символы любви и мира, которые всегда присущи исповеданию ислама в регионе.

Одним из маяков, освещающих путь молодого поколения в эти бурные времена, является Ходжа Ахмет Яссави. Влияние этого великого святого распространялось далеко за пределы даже его собственной жизни.

Ходжа Яссави (1093-1166) родился и похоронен на территории современного Казахстана. Мусульмане всего региона почитают его одинаково.

Его книга под названием «Диван-и-Хикмет» представляет собой сборник поэтических произведений и прозы. Его творчество преисполнено любовью и мудростью; Послание Яссави, полностью соответствующее духу ислама, остается актуальным и сегодня.

Вот два коротких примера из поэтических произведений, в переводе Аширбека Муминова:

Первый пример:

В просторных садах любви к Всемогущему

Я хочу быть соловьем, который на рассвете поет свои печальные песни.

В те часы я хочу увидеть сияющий облик

Моего Бога глазами моего сердца.

Второй пример:

Пусть сердце питается любовью

Одежды счастья усмиряют тело

Я хочу, чтобы сила любви поднялась

И птица опустилась на стебель сознания.

В Центральной Азии бытует высказывание – В Медине Мухаммад(мир ему); и [с его позволения] в Туркестане Ходжа Ахмет.

Ходжа Ахмет входит в число ранних суфийских ученых, чьи учения и интерпретации могут быть использованы в качестве мощного оружия против ядовитых идеологий, исходящих из определенных кругов.

Ходжа Юсуф Хамадани (1062-1141) был духовным наставником – Пиром – Ходжа Ахмета Яссави. Он похоронен в Мерве (территория нынешнего города Байрамали, Туркменистан).

В суфийской системе, существует непрерывная линия духовной преемственности. Духовное наследие передается от Пира к Халифе – преемнику.

Ходжа Юсуф Хамадани назначил четырех халифов; одним из которых был Ходжа Ахмет.

И Ходжа Ахмет, и Ходжа Хамадани являются одними из первых святых Суфийского ордена Накшбанди, крупнейшей суфийской сети в Центральной Азии, следы которой прослеживаются в других частях мира.

Духовная линия Ходжа Хамадани

Пророк Мухаммад (мир ему) Абу Бакр (Да будет Аллах доволен им) Салман Фарси [Салман Персидский] (Да будет Аллах доволен им) Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр Джафар аль-Садик Баязид Бистами Абу аль-Хасан аль-Харакани Абу Али аль-Фардади Юсуф Хамадани Абул Аббас аль-Хадр Абд аль-Халик Гиджувани Ариф Ривакри Махмуд Фагнави Али Рамитани Баба Саммаси Амир Кулал Бахаал-дин Накшбанд Бухари (Основатель Ордена Накшбанди)

Бахаал-дин Накшбанд, известный по именами Бахеттин Накшбанди, Бахауддин Накшбанди, похоронен в Бухаре (Узбекистан).

Как и все другие последователи ханафистской школы мысли суннитского ответвления ислама, орден Накшбанди, членами которого являлись Ходжа Ахмет и Ходжа Хамадани, признает «Сахих Бухари» – сборник высказываний и рассказов Пророка Имамом, составленный аль-Бухари, в качестве наиболее достоверной работы в этой области.

Имам Бухари (810-870) родился в Бухаре, а его мавзолей находится в Самарканде (Узбекистан).

Следовательно, Казахстан обладает богатым духовным наследием, прочно укоренившимся в землях этого региона и связывающим народы через учения Имама Бухари, Ходжа Юсуфа Хамадани, Ходжа Ахмета Яссави и Бахауддина Накшбанди.

Разумное использование этого наследия может служить определенным оплотом против навязываемых извне идеологий экстремизма и терроризма.

Во всех аспектах, мы становимся свидетелями того, что Казахстан выбрал лучший путь к лучшему будущему и продолжает следовать по этому пути с преданностью делу.

Религиозное образование молодежи – это область, требующая неотложного внимания не только в Казахстане, но и во всех странах Центральной Азии. Необходимо объединить усилия и составить базовый учебник об Исламе, по которому может вестись обучение детей в воскресных школах или в подобных учреждениях в других странах региона.

Такой учебник, разработанный совместно учеными в Центральной Азии, должен основываться на учении Имама Бухари, Ходжи Юсуфа Хамадани, Ходжа Ахмета Яссави, Бахауддина Накшбанди и других суфийских богословов региона.

Существует вакуум в отношении религиозных знаний и этот вакуум заполняется искаженными версиями ислама. В целях сохранения и защиты достигнутого к настоящему времени прогресса важно, чтобы Казахстан и другие страны Центральной Азии передавали религиозные знания молодежи по официальным каналам.

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Наше увлечение Казахстаном продолжается. Мы с большим интересом продолжим наблюдать за развитием этой великой страны.

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