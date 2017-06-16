Ашхабадская Декларация – Дорожная Карта по искоренению терроризма и экстремизма

Анализ nCa

Ашхабад, 16 июня 2017 (nCa) — 13 июня 2017 года в Ашхабаде Организация Объединенных Наций и страны Центральной Азии провели практический раунд диалога по противодействию терроризму и борьбе с этим явлением. На встрече председательствовал Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Итоговый документ – Ашхабадская Декларация – демонстрирует четкий и уравновешенный подход, разработанный регионом для борьбы с терроризмом. Отчасти, выработка документа стала результатом тесного сотрудничества с различными учреждениями Организации Объединенных Наций, в частности с РЦПДЦА ООН.

Важно отметить, что в Ашхабадской Декларации, полный текст которой опубликован в конце этого анализа, проводится четкое различие между терроризмом и экстремизмом.

Чтобы объяснить это, можно сказать, что весь терроризм – это экстремизм, но не все экстремистские деяния можно считать актами терроризма. На самом деле экстремизм – это путь, ведущий к терроризму. — Если нам удастся нейтрализовать семя экстремизма до того, как оно начнет прорастать, мы сможем предотвратить терроризм, не заплатив кровью и слезами.

Следовательно, Ашхабадская Декларация представляет собой «дорожную карту» для предотвращения возникновения экстремизма, что, в свою очередь, может гарантировать предупреждение терроризма.

В пункте 5 признается, что главная ответственность за имплементацию Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций лежит на государствах-членах. Другими словами, каждая страна должна нести ответственность за происходящее в ее пределах и быть первичной реагирующей стороной на ситуации, ведущие к экстремизму и терроризму.

Основой Ашхабадской Декларации с точки зрения борьбы с возникновением и ростом экстремизма является пункт 8. Здесь определены те области, в которых каждая страна в одностороннем порядке и в рамках двусторонних и многосторонних форматов, может принимать меры для устранения и сдерживания экстремизма:

Диалог и предотвращение конфликтов

Реагирования на проблему иностранного террориста

Продвижение молодежного участия

Развитие профессиональных навыков и содействие трудоустройству

Противодействие пропаганде терроризма

Противодействие злоупотреблению информационными технологиями

Обмен информацией и передовой практикой

Все эти пункты взаимосвязаны, что свидетельствует о региональном осознании и понимании этого явления.

Проще говоря, иностранный террорист-боевик представляет собой либо наемника, либо разозленного, мотивированного человека, а как правило, сочетание в себе обе группы индивидуумов. Мы рассмотрим этот вопрос более подробно в нашей недавно начатой ​​серии статей по ИГИЛ.

В контексте Центральной Азии, региона, который в течение 70 лет пребывал под коммунизмом, важно, чтобы повестка борьбы с терроризмом также предусматривала распространение среди молодого поколения базисного религиозного образования. В вакууме, который возник из-за отсутствия религиозного образования, экстремистские и нелогичные интерпретации религиозных положений маскируются под ислам.

Относительно участия молодежи, предоставление им необходимого образования и развитие профессиональных навыков для рынка труда недостаточны. Молодежь должна быть услышана и понята. Разрыв между поколениями в настоящее время достаточно широк.

Нарушение потока информации во имя борьбы с терроризмом, очевидно, приведет к негативным последствиям. /// nCa

Ашхабадская декларация

Мы, представители Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, собрались на министерском уровне, по инициативе Генерального секретаря ООН и правительства Туркменистана, 13 июня 2017 года в Ашхабаде, Туркменистан, для участия в «Диалоге высокого уровня Центральная Азия – Организация Объединенных Наций по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии». Диалог высокого уровня рассмотрел ход осуществления проекта и определил будущие стратегические приоритеты для реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, в том числе в рамках Совместного плана действий, который был принят в этом городе 30 ноября 2011 года. Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях и признаем, что предупреждение терроризма является одним из важнейших компонентов обеспечения национальной и региональной безопасности. Мы также подтверждаем, что терроризм не должен быть ассоциирован с какой-либо религией, национальностью, культурой, цивилизацией или этнической группой. Мы приветствуем важную роль Организации Объединенных Наций в международных усилиях по борьбе с терроризмом, а также резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности в рамках борьбы с терроризмом. Мы приветствуем недавнюю инициативу Генерального секретаря по реорганизации структуры органов ООН по противодействию терроризму путем создания нового Управления по противодействию терроризму и рассчитываем на тесное сотрудничество с этим новым Управлением. Мы также признаем ценную поддержку Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций (КТЦООН) Офиса Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) и РЦПДЦА в исполнении Совместного плана действий, а также опыт и знания, предоставленные другими международными, региональными и субрегиональными организациями, действующими в Центральной Азии. Мы также с удовлетворением отмечаем, что в этом году отмечается десятая годовщина создания РЦПДЦА. Мы согласны и далее укреплять наше сотрудничество и координацию с Организацией Объединенных Наций и другими соответствующими структурами в целях обеспечения эффективной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, касающихся борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма. Хотя главная ответственность за имплементацию Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций по-прежнему лежит на нас, как на государствах-членах Организации Объединенных Наций, мы призываем к более активному вовлечению в данный процесс наших двусторонних партнеров, а также международные и региональные организации. Мы отмечаем, что Центральная Азия является первым регионом, где была начата всеобъемлющая, комплексная и сбалансированная реализация Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. С этой целью мы с удовлетворением отмечаем достижения первых двух фаз совместного проекта РЦПДЦА – КТЦООН «К выполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», который финансируется Европейским союзом и Норвегией, и выражаем согласие с тем, что на этой прочной основе и, в качестве дальнейших шагов, мы будем продолжать поддерживать сбалансированное осуществление четырех основных Направлений Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в ходе третьей фазы проекта.

Мы обращаемся с просьбой к Организации Объединенных Наций о продолжении оказания поддержки, в частности через ее Целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий, в целях дальнейшей реализации Совместного плана действий путем координации усилий, наращивания потенциала и поддержки платформы для регулярного обмена информацией об исполнения Плана. Мы намерены приложить все необходимые усилия для противодействия новым угрозам, определенным в пятой резолюции по обзору Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, включая рекомендаций Плана действий Организации Объединенных Наций по предотвращению насильственного экстремизма, содействуя диалогу и предотвращению конфликтов, реагируя на проблему иностранных боевиков-террористов, поощряя вовлечение молодежи, развивая профессиональные навыки и способствуя занятости, противодействуя пропаганде терроризма и неправомерному использованию информационных технологий, а также путем обмена информацией и передовым опытом. Мы также призываем к большей согласованности действий со стороны партнеров, подразделений Организации Объединенных Наций, а также других региональных и международных организаций, поддерживающих нашу деятельность, в том числе посредством использования сводной таблицы мероприятий (Матрицы) региональных и международных организаций, содействующих исполнению Совместного Плана Действий Центральной Азии, подготовленного совместно ЦГОКМ и РЦПДЦА, для координации их работы. Мы также выражаем нашу благодарность правительству Туркменистана за инициативу провести в г. Ашхабад «Диалога высокого уровня Центральная Азия -Организация Объединенных Наций по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии» и за теплый прием. Принята 13 июня 2017 года участниками «Диалога высокого уровня Центральная Азия – Организация Объединенных Наций по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии» в г. Ашхабаде, Туркменистан.

Ашхабад , 13 июня 2017 года