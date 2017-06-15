В поисках мира Гутерриш направился из Туркменистана в Афганистан

Комментарий nCa

Ашхабад, 15 июня 2017 года (nCa) — По завершении своего визита в Туркменистан в среду утром Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш направился из Ашхабада в Кабул. В аэропорту его провожал Президент Бердымухамедов.

«Только сейчас прибыл в Кабул для проведения переговоров с правительством и народом. В период насилия и страданий ООН вместе с Афганистаном», – написал в твитере Гутерриш.

Сразу же по прибытии Гутерриш посетил лагерь для внутренне перемещенных лиц, а затем провел встречи с Президентом Гани и главой исполнительной власти Абдуллой.

Выступая перед СМИ, глава ООН сказал, что в Афганистане не возможно военное решение конфликта. «Мир – единственное решение», – подчеркнул он.

Заявление Гуттериша было сделано вслед за решением Президента Трампа об увеличении численности военного контингента в Афганистане.

Отношение мировых держав и освещение международными СМИ визита Гутерриша в Афганистан служит своего рода показателем того, кто желает мира и кто предпочитает хаос.

Примечательно, что, за исключением Центра Новостей ООН, встречи Гутерриша с Гани и Абдуллой почти не освещены в прессе.

Стоит также отметить, что новостные сообщения о визите Гутерриша основаны главным образом на информации, представленной местными новостными и информационными службами Афганистана.

Это не просто холодное отношение – это ледяное отношение.

С другой стороны, почти все средства массовой информации до отвращения переполнены сообщениями о том, что несколько тысяч американских войск вскоре могут приземлиться в Афганистане.

Возникает ощущение, что важнее сообщить о предстоящем кровопролитии среди гражданского населения в Афганистане – чем больше солдатских сапог, тем больше крови, – а призыв к миру заслуживает лишь игнорирования.

В течение следующих 24 часов станет ясно – поддержит ли кто-либо из мировых лидеров призыв Гутерриша к установлению мира. Если никто не захочет даже произнести несколько предложений в поддержку Гутерриша, его инициатива будет похоронена в бесконечном новостном цикле.

Также важно отметить, что Гутерриша в Ашхабадском аэропорту провожал сам Президент Бердымухамедов. Такой шаг представляет собой исключение из стандартной протокольной практики, принятой в Туркменистане. Учитывая, что Гутерриш прямо из Ашхабада направился в Кабул, присутствие Президента Туркменистана в аэропорту мощно сигнализирует о поддержке мирного процесса в Афганистане.

Перед отъездом Гутерриш и Бердымухамедов провели в аэропорту неофициальные переговоры. Предположительно, Туркменистан подтвердил предложение о предоставлении своего политического пространства для проведения межафганского мирного диалога.

К этому предложению следует отнестись серьезно.

Туркменистан имеет проверенный историей опыт содействия мирному процессу, как это видно на примерах мирного межтаджикского соглашения 1997 года и диалоге «Талибан-Северный альянс», проведенного в 2000 году. Основным преимуществом проведения мирных переговоров в Ашхабаде является отсутствие прямого или косвенного вмешательства. Сторонам предоставляется физическое пространство, атмосфера для открытых переговоров и средства для регулирования динамики и направления диалога.

Можно предположить, что Гутерриш напомнил заинтересованным сторонам в Афганистане о возможности проведения мирного диалога в Ашхабаде без участия каких-либо третьих сторон.

Как отмечалось в наших предыдущих комментариях, Гутерриш – человек нашего времени, а Туркменистан – страна нашего времени. /// nCa