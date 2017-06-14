Визит Гутерриша укрепит и расширит партнерство между ООН и Туркменистаном

Новости и Комментарий nCa

Ашхабад, 14 июня 2017 (nCa) — 13 июня 2017 года состоялся визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Туркменистан. После глубокого и откровенного диалога, Генсек ООН и Президент Туркменистана выступили на совместной пресс-конференции.

Затем, Гутерриш принял участие в Диалоге Высокого уровня на уровне министров стран Центральной Азии по вопросам борьбы с терроризмом и посетил новый офисный комплекс ООН в Туркменистане.

Переговоры между Гутерришом и Бердымухамедовым четко соответствуют модели международных отношений Туркменистана, основанных на активном и доброжелательном нейтралитете.

Ниже приведены основные пункты выступлений Президента Бердымухамедова и Генерального секретаря Гутерриша:

Президент Гурбангулы Бердымухамедов

Этот визит является важной вехой в наших отношениях. Мы смотрим в будущее.

По дате визит совпадает с 25-й годовщиной вступления Туркменистана в ООН.

В ходе переговоров мы получили понимание и поддержку со стороны Генерального секретаря ООН по всем обсужденными вопросам.

Все это окажет положительное влияние на региональные вопросы.

Мы проинформировали Генерального секретаря ООН о наших приоритетах и ​​планах, основными из которых являются стремление к поддержанию мира и стабильности.

Мы говорили о транспорте, энергетике, борьбе с терроризмом и устойчивом развитии.

Мы считаем, что все конфликты должны решаться в соответствии с международными нормами и уставом ООН.

Важное значение имеет сотрудничество в области транспорта и энергетики.

Первая глобальная конференция по устойчивому развитию транспорта, состоявшаяся в ноябре 2016 года в Ашхабаде, стала важным событием.

Безопасная и надежная доставка энергоресурсов на мировые рынки представляет интерес для всех.

Защита экологии и окружающей среды [при осуществлении международных проектов] является обязательным условием.

[Все] страны должны сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Необходимо учитывать исторические, социальные, политические, экономические, культурные и другие особенности стран и регионов.

Туркменистан и ООН начинают сотрудничество в области спорта, что станет новой формой взаимодействия.

Партнерство с ООН является нашим сознательным стратегическим выбором. Это лежит в основе нашей внешней политики.

Мы благодарны ООН за содействие в наших экономических реформах.

Туркменистан привержен ООН и остается гарантом мира и стабильности в контексте новых реалий.

Антониу Гутерриш

Это мой третий визит в Туркменистан. Я посещал страну в должности Верховного комиссара по делам беженцев.

[Генсек ООН высоко оценил шаг, предпринятый Туркменистаном по предоставлению гражданства тысячам лиц без гражданства и беженцам].

Мы будем поддерживать тот же глубокий уровень сотрудничества, который всегда у нас был.

Успешна деятельность РЦПДЦА ООН.

Мы всегда получали всестороннюю поддержку от Туркменистана.

У нас состоялся очень позитивный разговор, касающийся безопасности, прав человека и развития.

Нейтралитет Туркменистана очень важен, особенно в регионе, где очень много насущных проблем.

Приветствуется экономическая и социальная поддержка Туркменистана для Афганистана и предложение выступить в качестве платформы для проведения мирного диалога.

Мы обсудим совместные стратегии борьбы с терроризмом на сегодняшней встрече ООН-Центральная Азия.

Инициативы Туркменистана в области транспорта, энергетики и других областях имеют большое значение, и они соответствуют ЦУР.

Изменение климата вызывает озабоченность у всех.

В регионе Центральной Азии появились новые возможности для сотрудничества в области водных ресурсов, энергетики, экономики и других сферах.

Комментарий nCa

Гутерриш – человек времени.

Будучи премьер-министром Португалии, Гутерриш перевернул развитие экономики, сократил бюджетный дефицит и увеличил расходы на социальное обеспечение. Социалист, превратившийся в социал-демократа, он возглавил массовую приватизацию, снизив долю государственного сектора в ВВП с 11% до 5,5%, что привело к увеличению рабочих мест и прибыльности крупных корпораций, таких как Portugal Telecom.

Гуттериш – набожный католик, но это не помешало ему утвердить декриминализацию употребления наркотиков и легализацию однополых гражданских союзов, ведь по этим двум вопросам у Церкви другие взгляды.

Будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, он уделил особое внимание жесткой экономии и эффективности. Столкнувшись с огромными волнами беженцев из Сирии, он направил на решение этой проблемы помощь в размере 5 миллиардов долларов.

Его решение о назначении Анджелины Джоли в качестве специального посланника УВКБ имело большой успех.

С вступлением в должность Генерального секретаря ООН Организации Объединенных Наций 1 января 2017 года, Антониу Гутерриш пообещал превратить 2017 год в год мира.

Мир сегодня особо нуждается в мире.

Если Гутерриш является человеком времени, Туркменистан является страной времени.

Давайте рассмотрим несколько долгосрочных инициатив Туркменистана:

Постоянный нейтралитет – Демонстрируя неизменную приверженность постоянному нейтралитету и заявленной политике ООН в качестве предпочтительной платформы международного партнерства, Туркменистан завоевал уникальное место в мировом сообществе.

Энергетическая безопасность. Ряд инициатив Туркменистана в сфере энергетической безопасности уже реализуются. К ним относится поставка электроэнергии в Афганистан и Иран и в будущем в Таджикистан и Пакистан и в любую другую страну, которая, возможно, заявит о заинтересованности в подключении к электроэнергетической сети Туркменистана.

Проект ТАПИ находится в процессе реализации. Туркменистан-Китай является крупнейшим газопроводом, идущим в Китай. Туркменистан намерен поставлять газ по всем направлениям, в том числе в Турцию и Европу.

Туркменистан неустанно работает над созданием механизма безопасной и надежной транспортировки энергоресурсов через границы. Председательство в Энергетической хартии и специальная рабочая группа в ООН являются двумя платформами Туркменистана, служащими для сложения воли мирового сообщества в этой области.

Транспорт / Транзит – Транспорт и транзит являются основой торговли. Туркменистан совместно с Казахстаном и Ираном построил железнодорожную линию, обеспечивающую связь между странами Ближнего Востока и Центральной Азией, Китаем и Россией.

Лазуритовый Коридор, проходящий через Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, предоставит интегрированное транспортное сообщение из Пакистана в Европу.

Коридор Центральная Азия – Ближний Восток – это еще одно решение для обеспечения связей с любой страной в Персидском заливе.

Экология, окружающая среда – Политические инициативы Туркменистана, нацеленные на обеспечение экологической безопасности, быстрыми темпами приближают страну к зеленому будущему.

Страна предложила открытие у себя регионального центра по экологическим технологиям под эгидой Организации Объединенных Наций.

Председательствование Туркменистана в Международном Фонде по спасению Аральского моря – еще одна платформа для продвижения совместных шагов в области экологической безопасности.

Мир и стабильность. Краткая история региона после распада Советского Союза свидетельствует о вкладе Туркменистана в активное построение мира и стабильности в Центральной Азии.

Президент Бердымухамедов неоднократно подчеркивал, что безопасность является целостной концепцией – ни один аспект безопасности не может быть отделен и рассмотрен изолированно. — Возможность налаживания связей в этом смысле является неотъемлемой частью концепции безопасности.

Все это в равной степени касается ЦУР (цели устойчивого развития). — Туркменистан и Организация Объединенных Наций едины в своих целях и устремлениях./// nCa