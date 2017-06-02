На медиа-форуме Конференции Энергетической Хартии озвучены важные данные по топливно-энергетическому комплексу Туркменистана

Ашхабад, 1 июня 2017 (nCa) — Форум Энергетической Хартии в Ашхабаде завершил свою работу в среду (31 мая 2017 года) проведением медиа-форума.

В конце медиа-форума состоялся обменами вопросами, в ходе которого высокопоставленные представители топливно-энергетического комплекса Туркменистана ответили на некоторые вопросы журналистов.

Ниже приведен обзор вопросов и ответов:

4-я линия газопровода Туркменистан-Китай

Китайский журналист спросил о прогрессе в реализации строительства линии D газопровода Туркменистан-Китай, мощностью 25 млрд кубометров, которые протянется из Туркменистана в Китай через территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана до китайской границы.

Исполняющий обязанности председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мурат Арчаев ответил, что дальнейшая работа по строительству четвертой ветки газопровода зависит от согласия стран –транзитеров предоставить свою территорию.

Перспективы проекта ТАПИ

Редактор туркменского периодического издания «Небит-Газ» («Нефть-Газ») спросил генерального секретаря Энергетической Хартии Урбана Руснака относительно того, каковы его взгляды на текущие перспективы ТАПИ, учитывая, его точку зрения, высказанную в предыдущем интервью (декабрь 2015 г.), относительно сложности в выполнении данного проекта.

Руснак сказал, что он все еще придерживается того же мнения, то есть он с оптимизмом смотрит на успех проекта, который является сложной задачей. Упомянув трагический инцидент, произошедший в то же утро в Кабуле [взрыв террористической бомбы в дипломатическом районе, который привел к гибели 90 человек], он сказал, что еще слишком рано говорить о будущем, и датах начала первых поставок газа по данному трубопроводу.

Тем не менее, он отметил, что это реальный проект, хотя может потребоваться некоторое время для завершения строительства и начала работы.

Перспективы поставок нефтепродуктов в Украину и возможность своп-сделок

Украинский журналист спросил о вероятности поставок нефтепродуктов из Туркменистана в Украину и возможных своп-сделках.

Арчаев, и.о. председателя концерна «Туркменгаз», сказал, что реализация нефтепродуктов, производимых на Туркменбашинском НПЗ, осуществляется через аукционы, проводимые на государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана. По его словам, компании-импортеры из Украины могут участвовать на этих торгах.

«В отношении своп-операций, если у Украины есть предложения, их можно обсудить. Опыт своп-контрактов у Туркменистана имеется», – подчеркнул он.

Примет ли Туркменистан участие в сокращении добычи нефти, инициированном ОПЕК?

Корреспондент российского информационного агентства «РИА Новости» задал вопрос относительно участия Туркменистана в сокращении добычи нефти по предложению ОПЕК.

«Туркменистан не является участником ОПЕК, но рассматривается вопрос о статусе наблюдателя в этой организации. Поэтому предписания ОПЕК по сокращению добычи к Туркменистану не относятся. Туркменистан на сегодняшний день добывает запланированные объемы нефти», -сообщил М.Арчаев.

Экспорт электроэнергии в Иран

Представитель иранского информационного агентства Fars спросил о состоянии экспорта электроэнергии в Иран и связанных строительных проектах.

Министр энергетики Туркменистана Пурчеков сказал, что Туркменистан экспортирует электроэнергию в Иран по двум маршрутам: линия электропередачи Балканабад-Гонбад, мощностью 220 кВ и линия электропередачи Мары-Сарах, мощностью 220 кВ.

В настоящее время на заключительной стадии находится тендер по строительству линии электропередачи напряжением 500кВ «Мары-Сарагт-Мешхед (Иран)».

Поставки электроэнергии в Иран открывают возможность транзита туркменской электроэнергии в третьи страны – Пакистан, Турция, Армения, добавил Пурчеков.

Перспективы проекта Транскаспийского трубопровода

Грузинское телевидение задало вопрос о перспективах реализации Транскаспийского газопровода (экспорт туркменского газа по трубопроводу через Каспийское море в Грузию, Турцию и, возможно, в Европу).

Арчаев сказал, что в мае 2015 года Туркменистаном, Турцией, Азербайджаном, ЕС было подписано соглашение о реализации проекта Транскаспийского газопровода, Грузия имеет статус наблюдателя. В соответствии с этим соглашением была создана рабочая группа, которая уже провела две встречи (в Стамбуле и Брюсселе). Группа изучает коммерческие и технические проблемы. Работа в настоящее время продолжается.

Объемы туркменского газового экспорта

Корреспондент агентства Reuters задал вопрос относительно объемов газа, которые в настоящее время экспортируется Туркменистаном.

Как сообщил Арчаев, в 2016 году Туркменистан экспортировал 7 млрд кубометров газа в Иран и 35 млрд кубометров в Китай.

По его словам, в 2017 году объем экспорта в Иран останется таким же, то есть на уровне 7 млрд кубометров, а объем экспорта в Китай вырастет до 38 млрд кубометров./// nCa