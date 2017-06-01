Форум Энергетической Хартии – Консенсус в выработке механизма по регулированию транзита энергоресурсов

Доклад nCa

Ашхабад, 1 июня 2017 (nCa) — Позиции сторон сблизились главным образом потому, что о них было открыто заявлено.

Форум Энергетической Хартии завершился в среду (31 мая 2017 года) в Ашхабаде принятием ряда важных решений по формированию юридически обязательного механизма регулирования транзита энергоресурсов.

Чтобы оценить значимость результатов Форума, давайте рассмотрим тему форума – «На пути к Многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов».

Различные страны – производители, потребители и транзитные страны, охарактеризовали свои позиции по выработке взаимоприемлемого механизма транзита, который был бы юридически обязательным.

Туркменистан, как и все другие участники, подчеркнул, что все заинтересованные стороны в транзитном сценарии обычно преследуют разные цели, и поиск универсально приемлемого транзитного механизма представляет огромную сложность.

Во второй день форума часто повторялась точка зрения относительно необходимости предоставления третьими странами доступа к газо-нефтетранспортной инфраструктуре.

Например, Казахстан отметил сложности, связанные с получением доступа к газопроводной системе России, и именно поэтому Казахстан реализует свой газ в Оренбурге, на границе Казахстана с Россией. Глава казахстанской делегации далее отметила, что использование мощностей ЦАЦ (массивная трубопроводная сеть Центральная Азия-Центр, соединяющая Центральную Азию с Россией) не соответствует фактической мощности данной системы.

Туркменистан, в качестве страны-производителя, добавил, что его энергетическая политика основана на принципах диверсификации и интеграции. Полагая, что разработка юридически обязательного механизма по регулированию транзита будет непростой задачей, Туркменистан подчеркнул необходимость сбалансирования интересов всех сторон. В качестве успешного примера сложения усилий всех участников, Туркменистан назвал проект ТАПИ.

Позиция Турции заключалась в том, что любой транзитный механизм должен быть привязан к существующей инфраструктуре, но не к запланированным проектам.

Генеральный секретарь Энергетической хартии Руснак в своем итоговом выступлении указал на необходимость либерализации доступа к третьим странам.

Он призвал к налаживанию четкой взаимосвязи между управлением проектами и моделью выгоды.

Руснак отметил целесообразность полулиберального или либерального доступа к транспортной инфраструктуре третьих сторон (например, к трубопроводной системе).

Секретариат Энергетической Хартии продолжит учет позиций стран-членов, и этот вопрос будет представлен на обсуждение в сентябре 2017 года на встрече в Брюсселе.

Комментарий nCa

Консенсус определенно формируется, учитывая, что Форум завершился общим осознанием необходимости разработки правового обязательного транзитного механизма.

В этом случае, понимание необходимости доступа к транспортной инфраструктуре третьих стран, пожалуй, можно считать своего рода прорывом.

Создание механизма, который закрепит обязательный свободный доступ к трубопроводам, в некоторой степени смягчит ограниченность Центральной Азии, как региона, не имеющего выхода к морю.

Предположение о том, что доступ к энергоресурсам является одним из основных прав человека, предусматривает создание средств для транспортировки таких ресурсов от производителей к потребителям. Доступ к третьей стороне фактически станет правильным шагом на пути реализации права на доступ к энергоресурсам.

Участники форум, полностью осознавая сложность предстоящей задачи, задумались над тем, каким должен быть транзитный механизм – региональным или глобальным по своему характеру.

Также был рассмотрен вопрос о том, разрешить ли только странам, ратифицировавшим Хартию, представить свои мнения в отношении создания механизма или все ли подписавшие стороны должны получить право на включение своих позиций в официальный документ.

Румыния (председатель Энергетической Хартии в 2018 году) и Албания (председатель ЭХ в 2019 году) заявили о своей нацеленности на работу по разработке транзитного механизма в рамках своего председательствования на Конференции.

Трудно назвать даты готовности такого юридически обязательного механизма по транзиту энергоресурсов, но в настоящее время работа продвигается в правильном направлении.

Значимо то, что процесс создания жизнеспособного транзитного механизма трансформирован из статического в динамический. /// nCa

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ Ашхабадского Форума Международной Энергетической Хартии «На пути к Многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов» под председательством Туркменистана

30-31 мая 2017 года, в рамках своего Председательства в Конференции Международной Энергетической Хартии, Правительство Туркменистана совместно с Секретариатом Международной Энергетической Хартии провели Ашхабадский Форум Международной Энергетической Хартии на тему «На пути к Многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов». В работе Форума приняли участие более 80 участников, включая министров, высокопоставленных должностных лиц и ведущих экспертов из стран-членов и наблюдателей Международной Энергетической Хартии, международных энергетических и финансовых организаций, энергетических компаний и научно-исследовательских учреждений.

В настоящее время, в рамках вспомогательных органов Конференции по Энергетической Хартии, возглавляемой в этом году Туркменистаном, ведется работа по подготовке условий для начала переговоров по Многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов. В частности, основной задачей в текущем году является определение конкретных вопросов и проблем, связанных с транзитом, и проработка возможных альтернативных решений, отражающих потребности стран-членов Энергетической Хартии.

Настоящий Форум, также как и предыдущие международные заседания экспертов по надежному и стабильному транзиту энергоносителей, состоявшиеся в декабре 2014 года в Ашхабаде, в апреле и ноябре 2015 года в Брюсселе и Пекине, а также в июле 2016 года в Тиране, позволил обсудить вопросы транспортировки и транзита в широком географическом контексте и учесть позиции различных стран, как производителей, так и потребителей, и стран-транзитеров.

В рамках Форума обсуждались вопросы транзита и трансграничной транспортировки энергетических ресурсов, включая природный газ, нефтепродукты и электроэнергию. Представители стран и международных организации отметили важность международного энергетического сотрудничества для достижения глобальной энергетической безопасности и реализации Целей Устойчивого Развития соответственно. Было отмечено, что транзит энергоносителей, который обязательно включает в себя вопросы транспортировки и условий доступа к инфраструктуре, является одним из наиболее важных элементов всей взаимосвязанной цепочки поставки энергоресурсов на международные рынки.

Отдельные сессии Форума, посвященные вопросам торговли, транспортировки и транзита природного и сжиженного газа, нефти и электроэнергии, подчеркнули сложность обеспечения безопасности транзита энергоресурсов, так как необходимо наличие четких и последовательных принципов многостороннего сотрудничества между участниками процесса, которые, зачастую, преследуют свои собственные очень конкретные интересы. Страны, импортирующие энергию, зависят от иностранных ресурсов. Таким образом, они очень заинтересованы в бесперебойности потоков энергетических продуктов к своим границам для обеспечения надлежащего функционирования своих национальных экономик. Страны, экспортирующие энергию, и их предприятия уделяют большое внимание вопросу стабильности рынков как источника доходов от внешней торговли. В итоге, все раны заинтересованы в минимизации и транзитных рисков для обеспечения собственной безопасности.

Важность транзита в контексте глобальной энергетической безопасности уже была затронута в Резолюции 67/263 Генеральной Ассамблеи ООН «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», которая была разработана по инициативе Туркменистана и которую приняли 72 государства принята консенсусом 17 мая 2013 года. Тем не менее, остается необходимость разработки многосторонних правовых инструментов, предусматривающих единые принципы и правила, регулирующих отношения между производителями, транзитерами и потребителями энергоресурсов. Проводимая в настоящее время работа в рамках процесса Энергетической Хартии под председательством Туркменистана по разработке Многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов является одним из возможных инструментов для развития международной торговли энергоресурсами.

Участники Форума отметили, что существуют вопросы, связанные с практической осуществимостью инвестиции, недискриминационным доступом к инфраструктуре, общими принципами ценообразования с использованием существующей инфраструктуры. Создание международного юридически обязательного режима транзита для трансграничной транспортировки природного газа, электроэнергии и нефти является сложной задачей. Было подчеркнуто, что разработка единого юридически обязательного инструмента по транзиту зависит от политической воли стран-членов Международной Энергетической Хартии.

В свою очередь, Правительство Туркменистана представит отчет перед Генеральной Ассамблеей ООН о проделанной совместно с Международной Энергетической Хартией работе в сфере транзита энергоресурсов во исполнение резолюции 67/263 Генеральной Ассамблеи. Кроме этого, Туркменистан в качестве граны-председателя Конференции Энергетической Хартии в 2017 году призывает со-авторов данной резолюции присоединиться к процессу Энергетической Хартии путем подписания политической декларации Международной Энергетической Хартии в целях полноправного участия в разработке единых принципов и правил по транзиту энергетических ресурсов.

Договор к Энергетической Хартии, на сегодняшний день является уникальным юридически обязательным инструментом, регулирующим вопросы транзита применительно к энергетике, что было отражено в отчете Генерального Секретаря ООН по «Надежному и стабильному транзиту энергоносителей и его роли обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», опубликованном в 2014 году. Присоединение к Международной Энергетической Хартии, которая на данный момент объединяет более 80 стран мира, является первым шагом на пути к Договору, целью которого является укрепление правовых норм в энергетике за счет применения единых правил, обязательных для всех участников и сводящих к минимуму риски, связанные с инвестициями и энергетической торговлей.

Географическое расширение вектора Хартии в условиях динамично меняющегося энергетического ландшафта позволит существующим и новым членам определить принципы глобального взаимодействия в энергетике, включая стоящие на повестке вопросы транзита. В связи с этим, призываем региональные комиссии ООН, международные энергетические и финансовые организации, учитывая накопленный опыт, принять активное участие в практической работе по разработке проекта Многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов, тем самым продолжая широкий глобальный диалог, инициированный резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 2008 и 2013 годах по вопросам надёжного и стабильного транзита энергоносителей.

Принимая во внимание лидирующую роль Международной Энергетической Хартии по вопросам транзита энергоносителей, считаем целесообразным проведение подобных совещаний на регулярной основе в региональном контексте с целью последующего обобщения результатов деятельности в данном направлении.

Участники мероприятия высоко оценили усилия Правительства Туркменистана и Международной Энергетической Хартии по продвижению многостороннего инструмента по транзиту энергоресурсов в целях достижения баланса интересов стран-экспортеров, потребителей и транзитеров, а также выразили благодарность Правительству и лично Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за оказанную поддержку по проведению Ашхабадского Форума Международной Энергетической Хартии. Кроме этого, было отмечено, что участники надеются, что данные выводы будут приняты во внимание и найдут свое отражение в политической декларации, принятие которой планируется по итогам 28-ой сессии Конференции по Энергетической Хартии 28-29 ноября этого года в Ашхабаде./// Энергетическая Хартия