Брифинг Посольства Казахстана в Ашхабаде

Ашхабад, 29 мая 2017 (nCa) — В пятницу, 30 мая, Посол Республики Казахстана в Туркменистане Орман Нурбаев провел брифинг, на котором присутствовали представители аккредитованного в Ашхабаде дипломатического корпуса и СМИ:

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане О.К.Нурбаева

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за принятие нашего приглашения на очередной брифинг Посольства.

Отдельную признательность хотел бы выразить Министерству иностранных дел Туркменистана, оказавшему содействие в организации данного мероприятия.

5 октября 1992 года между Казахстаном и Туркменистаном были установлены дипломатические отношения, которые открыли новую страницу в истории наших народов.

За 25 лет независимости Казахстан и Туркменистан, занимая важное геополитическое положение, состоялись как суверенные национальные экономики, включённые в глобальные хозяйственные связи, став полноценными участниками мировой семьи наций.

Можно выделить две плоскости, в которых мы развиваем свои отношения. Это двусторонние связи и общее, многостороннее взаимодействие.

В частности, на политической площадке позиции Казахстана и Туркменистана по основным направлениям мировой политики во многом совпадают, последовательно демонстрируется взаимопонимание в рамках международных организаций. Здесь важно отметить, что Туркменистан одним из первых официально подтвердил свое участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане и поддержал кандидатуру Казахстана на непостоянное членство в СБ ООН на 2017-2018 годы.

В свою очередь, Казахстан поддержал кандидатуры Туркменистана в ряд структур ЭКОСОС и выступил соавтором резолюции Генассамблеи ООН о праздновании 12 декабря Международного дня нейтралитета. Именно в этот день Туркменистан получил статус нейтрального государства.

Сегодня Астана и Ашхабад плодотворно сотрудничают в рамках таких авторитетных международных организациях, как ООН, ОБСЕ, ОИС, СНГ и других.

Приветствуются такие международные инициативы Туркменистана как проведение саммитов государств-членов Международного Фонда спасения Арала и Энергетической хартии, в которых Ашхабад является председательствующей стороной.

Объединяющим фактором остается Каспийское море: Казахстан и Туркменистан придерживаются схожих позиций по большинству аспектов правового статуса Каспия.

Относительно афганской проблематики, здесь Астана и Ашхабад схожи во мнении, что урегулирование ситуации в Афганистане достижимо именно мирными, переговорными средствами. Казахстан и Туркменистан всегда выступают именно за это, и сегодня готовы активно содействовать политико-дипломатическим усилиям мирового сообщества по налаживанию широкого межафганского диалога.

В плоскости двусторонних отношений Казахстан придает первостепенное значение выстраиванию дружественных, равноправных и добрососедских связей с Туркменистаном. Этому способствует солидная нормативно-правовая база, которая включает более 70 документов, охватывающих различные сферы двустороннего взаимодействия.

Успешным можно назвать сотрудничество в реализации ряда крупных транснациональных топливно-энергетических проектов, имеющих большое значение для обеспечения энергетической безопасности в мировом масштабе. Ярким примером этому является запущенный в декабре 2009 года газопровод «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай».

Важным является воплощенный в реальность совместный стратегический проект – железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран». Эта международная магистраль позволит задействовать транзитно-транспортный потенциал наших стран и существенно сократить расстояние транспортировки нефтепродуктов, зерна и других грузов из Каспийского бассейна в страны Ближнего Востока и Южной Азии, а также станет востребованным транзитным маршрутом для десятков стран нескольких континентов.

К 2020 году Казахстан, Туркменистан и Иран планируют довести объем транзита по этой магистрали до 700 тыс. контейнеров в год.

Здесь важно отметить успешные итоги четырехсторонней встречи представителей железнодорожных ведомств Казахстана, Туркменистана, Иран и Китая по согласованию тарифной политики 6 мая т.г. в Ашхабаде. Очередная встреча запланирована в ближайшие дни в Астане.

Имеются хорошие перспективы в расширении горизонтов взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Из Туркменистана к нам импортируется минеральная, химическая и текстильная продукция, моторные транспортные средства, двигатели и силовые установки.

Стало доброй традицией проводить в Ашхабаде ежегодные Торговую миссию Казахстана и казахстанско-туркменский бизнес-форум, которые позволяют казахстанским предприятиям представлять экспортные отрасли нашей страны: машиностроительную, химическую, строительную и пищевую сферы экономики.

Нельзя не отметить важный диалоговый мост между Астаной и Ашхабадом, коим является культурно-гуманитарное сотрудничество.

Здесь главным стержнем выступает казахская диаспора граждан Туркменистана (около 25 тыс.). В Казахстане действуют Туркменский общественно-культурный центр (Алматы), Мангистауский, Астанинский, Костанайский, Карагандинский и Южно-Казахстанский национально-культурные центры, и объединения туркмен, которые активно участвуют в деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

Сегодня Посольством совместно с туркменской стороной прорабатывается вопрос открытия на территории Туркменистана Казахского культурного центра. Уверен, что открытие Центра значительно усилит культурное сотрудничество наших стран, а также станет дополнительным инструментом укрепления межнационального диалога в туркменском обществе.

Заслуживает внимания образовательный кластер, который таит в себе очень большие возможности. На наш взгляд, идея подготовки и переподготовки туркменских кадров и специалистов, а также обучения выпускников школ и молодежи на базе образовательных учреждений Казахстана очень перспективна.

Одним из востребованных инструментов народной дипломатии сегодня выступает межпарламентское сотрудничество: созданы парламентские группы дружбы Мажилиса Казахстана и Меджлиса Туркменистана, деятельность которых будет способствовать укреплению атмосферы взаимопонимания между народами наших стран.

Уважаемые коллеги, дамы и господа,

Положительная динамика, наметившаяся в казахстанско-туркменских отношениях в последнее время, свидетельствует о готовности Ашхабада к дальнейшей активизации взаимодействия с Астаной по ключевым направлениям сотрудничества.

Нынешний год стал поистине прорывным. 18-19 апреля т.г. состоялся государственный визит Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в Казахстан, который стал отправной точкой вывода двусторонних отношений на качественно новый, стратегический уровень.

Подписанные в ходе визита два важных документа – Договор о стратегическом партнерстве и Соглашение о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы – являются показателем развивающейся атмосферы открытости и доверия между нашими странами, и мы можем с уверенностью сказать, что Астана и Ашхабад вышли на новый исторический этап отношений.

В политическом плане визит продемонстрировал особый, стратегический характер отношений между Казахстаном и Туркменистаном, и позволил выйти на новые перспективные проекты сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной и нефтегазовой сферах.

В целом, фундамент для реализации этих проектов имеется: в ходе визита подписано новое Соглашение о межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, а также поднят уровень сопредседателей сторон до заместителей глав правительств (ранее сопредседателями являлись министры энергетического сектора).

3 мая т.г. в Ашхабаде успешно прошло 9-е заседание данной Комиссии, которая выступила координатором реализации поручений Глав государств по итогам государственного визита Туркменского Лидера в Астану.

Свою лепту в укрепление торгово-экономического взаимодействия несомненно внесет двусторонняя Рабочая группа по увеличению товарооборота и номенклатуре поставляемых товаров, очередное заседание которой планируется к проведению в ближайшее время.

1 мая т.г. Министр иностранных дел РК К.Абдрахманов посетил Туркменистан для участия в 6-м заседании Диалога «Центральная Азия + Япония», в рамках которого состоялась его двусторонняя встреча со своим коллегой уважаемым Рашидом Овезгельдыевичем Мередовым.

Дамы и господа,

В этом году международная повестка Астаны весьма насыщенна.

8-9 июня т.г. Уважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов посетит с визитом Астану для участия в 16-м заседании Совета Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя этой Организации.

В настоящее время участие в ШОС подтвердили 13 глав государств: это члены ШОС – Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, государства-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия и Пакистан, в качестве гостей председательствующего Туркменистан и Азербайджан, а также 5 международных организаций, такие как ООН (Генсек А.Гутерриш), СНГ (А.Лебедев), АСЕАН (Генсек Ле Лыонг Минь), ОДКБ и СВМДА.

По завершению заседания ШОС для высоких гостей планируется Церемония официального открытия международной выставки «EXPO-2017», которая состоится на территории выставочного комплекса «Астана ЭКСПО».

Наша молодая столица Астана впервые на пространстве СНГ принимает международную выставку «EXPO-2017» – «Энергия будущего». Вклад Казахстана в продвижение «зеленых технологий» через «EXPO-2017» станет важным шагом по реализации глобальной инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех».

На сегодняшний день свое участие в международной специализированной выставке подтвердили 115 государств и 22 международных организации. Подписано 126 Договоров участия и назначены 126 национальных комиссаров секций. Приняты 113 тематических концепций и 106 проектов экспозиций.

Хотел бы особо обратить внимание на то, что павильон братского Туркменистана на выставке является одним из крупных среди всех стран по величине, площадь составляет около 1000 кв. м. (971 кв. м.).

В свою очередь, Казахстан также планирует направить в Туркменистан солидную спортивную делегацию для участия в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре т.г. в Ашхабаде.

Учитывая, что в нынешнем юбилейном году 25-летия установления дипломатических отношений в наших столицах пройдут такие крупные знаковые события мирового масштаба как ЭКСПО-2017 и Азиада-2017, уверен, что в Казахстан и Туркменистан обеспечат достойное проведение этих мероприятий на высоком организационном уровне.

По инициативе Главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева (озвучена на 13-м Саммите ОИС в Стамбуле в апреле 2016 г.), 10-11 сентября т.г. в Астане пройдет Первый Саммит Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям, который направлен на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития своего научного и технологического потенциала.

На Астанинский Саммит приглашаются все государства-члены ОИС (55 стран), государства-наблюдатели и представители ряда других международных и региональных организаций.

Ожидается, что 10 сентября т.г. участники Саммита примут участие в церемонии закрытия «ЭКСПО-2017».

Выражаем надежду, что Туркменский Лидер примет участие в этом знаковом мероприятии.

Уважаемые друзья, коллеги!

Позвольте кратко информировать Вас о текущей ситуации в Казахстане.

В настоящее время идет поэтапная реализация общенациональной программы «Нурлы Жол» (Светлый путь) и «Плана Нации. Сто конкретных шагов по реализации 5-ти институциональных реформ». Совершенствуются государственное управление, образование и здравоохранение.

Создается экономика, независимая от сырьевых ресурсов. Драйверами экономического роста в Казахстане становятся новые сектора экономики, создаваемые в рамках инновационной индустриализации.

Для достижения всех намеченных целей реализуется государственная программа «Стратегия Казахстан – 2050».

За последние годы в стране проведена комплексная работа по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности. Правительством принят Детальный план по улучшению инвестиционного климата страны.

За 5 лет мы серьезно изменили наше законодательство в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): упростили миграционно-визовый режим, разрешительную систему, налогообложение, таможенный контроль.

Реформы позволили повысить конкурентность нашей бизнес-среды. Казахстан поднял свою позицию в рейтинге «Doing Business» Всемирного банка с 41 на 35. В феврале т.г. Совет ОЭСР принял решение пригласить Казахстан в качестве ассоциированного члена Комитета по инвестициям ОЭСР.

Принимаемые меры также повлияли на показатели страны. Так, по итогам 2016 г. валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан по сравнению с 2015 г. вырос на 40%, составив 20,6 млрд. долл.

Наибольший рост валового притока ПИИ наблюдается в таких отраслях, как информационные технологии, электроснабжение, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность.

Справочно: информационные технологии – в 9,7 раз, электроснабжение – в 5,9 раз, горнодобывающая промышленность – в 2 раза (повышение в добыче сырой нефти и природного газа – в 2 раза), обрабатывающая промышленность – на 48,3%.

Следует отметить, что значительный рост притока ПИИ также наблюдается в ряде отраслей обрабатывающей промышленности. Это – металлургия (85,8%), химическая промышленность (в 33 раза) и машиностроение (в 6 раз).

В страновом разрезе наибольший объем ПИИ приходится на Нидерланды, США, Швейцарию, Францию, Китай, Россию, Бельгию и Великобританию.

Справочно: Нидерланды (7,7 млрд. долл.), США (3,4 млрд. долл.), Швейцария (2,6 млрд. долл.), Франция (1,1 млрд. долл.), Китай (960,9 млн. долл.), Россия (867,4 млн. долл.), Бельгия (710,6 млн. долл.), Великобритания (684,8 млн. долл.).

В текущем году в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана совместно с государственными органами начата комплексная работа по переформатированию системы привлечения инвестиций.

Создана специализированная нацкомпания по инвестициям «КAZAKH INVEST» с сетью зарубежных представителей и региональных филиалов.

Данной компании предан особый статус, Совет директоров которой возглавляет Премьер-Министр, а в состав вошли руководители профильных министерств и авторитетные зарубежные консультанты.

Национальная компания выступает в качестве «единого переговорщика» от имени Правительства с целевыми ТНК и крупными инвесторами. Кроме того, она будет не только «точкой входа» для иностранного инвестора в Казахстан, но и сопровождать инвесторов от переговоров до ввода в эксплуатацию их проектов по принципу «одного окна».

В настоящее время действуют 19 Секторов обслуживания инвесторов в регионах.

Для решения системных проблем, связанных с улучшением инвестиционного климата, на Правительственном уровне активно функционирует Совет по улучшению инвестиционного климата (СУИК), в рамках которого принимаются решения по совершенствованию законодательства.

Действует институт Инвестиционного омбудсмена.

Уверен, что все озвученные меры обеспечат улучшение условий для иностранных инвесторов.

В апреле т.г. в республиканской газете «Егемен Қазақстан» вышла статья Президента РК Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» дает оценку нашему прошлому и открывает перспективы на будущее, являясь программой духовного обновления нации.

До 2025 года Казахстан планирует перейти на латинский алфавит. Переход на латиницу – это не механизм приобщения к тюркскому миру. Латинская письменность уже использовалась в Казахстане с 1929 по 1940 гг.

Решение о переходе казахского языка на латиницу принято исключительно из практичных соображений. Это постепенный процесс, который будет носить сугубо научно-филологический характер. Государством будут созданы все необходимые условия для адаптации граждан к новой графике. Русский язык сохранит статус официального языка в Казахстане. Знание и использование двух языков является преимуществом казахстанцев в глобальном мире.

Уважаемые дамы и господа! Дорогие гости!

В заключение, хотел бы также обратиться к присутствующим в этом зале представителям туркменских СМИ.

19 мая т.г. МИД Казахстана объявило о начале приема заявок на участие в IV Международном конкурсе «Казахстан – глазами зарубежных СМИ».

В нем могут принять участие иностранные авторы, которые должны предоставить информационный материал, размещенный в зарубежных СМИ в период с 1 января по 25 июня т.г.

География конкурса охватывает пять макрорегионов, от каждого из которых будет выбран один победитель.

Победители конкурса будут награждены поездкой в Казахстан в августе т.г., с посещением Астаны, Алматы и курорта Боровое, а также обширной культурной программой, включающей посещение павильонов Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Все работы необходимо высылать не позднее 25 июня 2017 г. на электронную почту: contest@mfa.kz.

Результаты конкурса будут объявлены 5 июля т.г. в преддверии Дня Столицы. Конкурс проводится при поддержке Клуба главных редакторов Казахстана.

Очень надеемся, что присутствующие представители СМИ братского Туркменистана и зарубежных информационных агентств примут участие в этом мероприятии.

Пользуясь случаем, позвольте от имени Казахстана пожелать Лидеру Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.

Благодарю за внимание!/// nCa