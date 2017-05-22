Туркменистан-Узбекистан: Стратегическое Партнёрство в действии

Узбекистан рассматривает возможность участия в проекте ТАПИ и согласился на совместную разработку туркменских каспийских месторождений, транзит электроэнергии по региону

Тарик Саиди

Ашхабад, 22 мая 2017 (nCa) — Потребовалось менее 75 дней, чтобы стратегическое партнерство между Туркменистаном и Узбекистаном стало приносить чрезвычайно важные результаты.

Президент Шавкат Мирзиёев находился с рабочим визитом в Туркменистане в период с 19 по 20 мая 2017 года. Для надлежащего контекста, этот визит следует рассматривать в качестве продолжения официального визита, который состоялся 6-7 марта 2017 года.

Во время предыдущего визита Мирзиёева, который стал первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента, стороны подписали несколько документов, наиболее важным из которых является договор о стратегическом партнерстве.

В ходе визита 19-20 мая в национальную туристическую зону Туркменистана «Аваза» президенты обеих стран провели широкие консультации, итогом которых стали значительные заявления, сделанные в рамках стратегического партнерства:

Туркменистан предложил Узбекистану рассмотреть возможность участия в проекте ТАПИ (газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Мирзиёев сказал: «Я думаю, мы обязательно примем участие».

Туркменистан и Узбекистан подписали документ о совместной разработке каспийских углеводородных месторождений Туркменистана.

Узбекистан согласился на транзит электроэнергии из Туркменистана в страны-потребители в регионе.

Было подтверждено обязательство простимулировать торгово-экономическое взаимодействие в рамках соглашения на период 2018-2020 гг. (Подписанное в марте 2017 г.).

Стороны выразили желание в полной мере использовать транспортно-транзитный потенциал обеих стран.

Следующие документы были подписаны 20 марта 2017 года в Авазе:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Акционерным обществом «Узбекэнерго» о транзите и передаче электроэнергии;

Соглашение между Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам и Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития;

Протокол между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Государственным комитетом Республики Узбекистан по физкультуре и спорту о сотрудничестве, а также организации участия узбекских спортсменов в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам;

Меморандум о сотрудничестве между Службой «Туркменховаёллары» и Национальной авиакомпанией «Uzbekiston hawo ýullari»;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменнебит» и национальной холдинговой компанией «Uzbeknefitgaz».

Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Ташкент

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным педагогическим институтом имени Сейитназара Сейди и Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами.

Чтобы понять всю значимость этих документов, необходимо перечислить двусторонние документы, подписанные в марте 2017 года:

Совместное заявление, подписанное президентами двух стран

Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы между Туркменистаном и Республикой Узбекистан

Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и АО «Uzbekiston temir ýullari»

Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2017-2018 годы

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и администрацией Бухарской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

Соглашение между хякимликом Дашогузского велаята Туркменистана и администрацией Хорезмской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

Договор между Государственным концерном «Туркменхимия» и акционерным обществом «Uzsanoateksport» о закупке Suprefos-NS

Договор между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и акционерным обществом «Uzsanoateksport» о закупке прицепляемых к тракторам хлопкоуборочных комбайнов, опрыскивателей хлопка и культиваторов

Договор между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и ГК «Andižan mehanika zawody» акционерного общества «Uzbekiston temir ýullari» о переоборудовании платформ по перевозке цемента в объеме 100 единиц

Полный прорыв

Учитывая, что эти документы затрагивают большинство (но не все) сферы огромного двустороннего потенциала, возникает необходимость рассмотреть некоторые важные моменты, обозначенные в Авазе.

Узбекистан намекнул на перспективы своего участия в проекте газопровода ТАПИ.

Это не было импульсивным заявлением. Разумеется, перед озвучиванием этих предварительных обязательств, безусловно, стороны обсудили этот вопрос.

Необходимо также учесть, что Казахстан также проявил интерес к участию в реализации проекта ТАПИ.

Если и Узбекистан, и Казахстан присоединятся к ТАПИ, вряд ли понадобится какая-либо дополнительная инфраструктура для транспортировки газа в этот трубопровод. Газотранспортная система Центральная Азия –Центр (ЦАЦ), состоящая из трех магистральных линий, предназначенных для транспортировки природного газа из Центральной Азии в Россию и далее в Европу, в основном бездействует, за исключением прокачки небольших объемов из Узбекистана и Казахстана.

Часть ЦАЦ, которая соединяется с газотранспортной сетью Узбекистана и Казахстана, может быть использована для доставки газа в Галкыныш, откуда газ может быть подан в трубопровод ТАПИ. На границах уже имеются замерные станции для измерения объемов от каждой страны-поставщика.

Напомним, что пару месяцев назад Туркменистан назвал в качестве приоритетного направления производство полимерной продукции из природного газа. —– Это вполне логично.

Мы приближаемся к рубежу первого полугодия 2017 года, то есть это первый год, когда стоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников, а это солнечная энергия и энергия ветра, снизилась до уровня выработки электроэнергии из углеводородных ресурсов.

Кроме того, производство полимеров (таких как полипропилен, пропилен, полиуретан, полиэтилен и т. Д.) по-прежнему оставляет значительный объем газа, который поступает в производственный цикл в качестве исходного сырья. Это означает, что в дополнение к легко реализуемым полимерам природный газ по-прежнему доступен для использования в качестве топлива.

Цена на природный газ на мировых рынках в течение последних нескольких лет остается довольно низкой, но цены на полимеры неуклонно растут. Поэтому производство полимерной продукции из природного газа представляется вполне целесообразным.

Газопровод ТАПИ уже признан перспективным средством транспортировки туркменского природного газа в Пакистан и Индию. Необходимо будет провести совсем небольшую работу, чтобы добавить в этот трубопровод объемы узбекского и казахстанского газа. Пакистан и Индия могут потреблять свои законтрактованные объемы, а излишки можно поставлять в пакистанский порт Гвадар, который призван стать вторым по величине морским портом в мире.

Центральноазиатские производители газа либо сами по себе, либо в формате совместного предприятия могут производить полимеры в свободной зоне Гвадар для экспорта на обширные рынки, доступ к которым обеспечивают морские маршруты.

Желание Узбекистана и Казахстана присоединиться к ТАПИ имеет смысл.

Один из документов, подписанных 20 мая, касается транзита электроэнергии из Туркменистана через территорию Узбекистана, предположительно в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Этот документ также был бы полезен для реализации проекта TUTAP (электроэнергетическая сеть Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан).

Стороны договорились объединить усилия в освоении каспийских углеводородных месторождений Туркменистана. Условия сотрудничества предусматривают поддержку в развитии нефтеперерабатывающих мощностей обеих стран. Данное сотрудничество будет иметь большое значение, поскольку помимо удовлетворения своих внутренних потребностей, страны смогут увеличить свой экспортный потенциал в важнейших областях.

Центральное место в повестке переговоров занял также транспортный и транзитный сектор. С вводом в эксплуатацию автомобильных и железнодорожных мостов в марте этого года объем грузоперевозок между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2,5 раза. С дальнейшим развитием транспортной инфраструктуры в Туркменистане, включая модернизацию порта Туркменбаши, Узбекистан получит доступ в региональные сети с целью расширения грузопотоков.

Таковы основные итоги переговоров в Авазе. Для того, чтобы они стали реальностью в кратчайшие сроки, сторонам необходимо активное участие на самом высоком уровне.

20 мая 2017 года президенты Туркменистана и Узбекистана выступили на совместной пресс-конференции.

Содержание пресс-конференции:

Президент Бердымухамедов:

Уважаемые представители средств массовой информации!

Я хотел бы выразить очень большую признательность и еще раз приветствовать уважаемого Президента Республики Узбекистан и членов его делегации за то, что приняли наше приглашение посетить с рабочим визитом Туркменистан.

Мы встречаемся на побережье Каспийского моря в национальной туристической зоне Аваза. И сегодняшние наши переговоры еще раз подтвердили нашу неизменную приверженность к дальнейшему развитию туркмено-узбекского диалога в различных сферах и по многим направлениям.

В ходе сегодняшней нашей встречи и переговоров мы обсудили ситуацию по всем аспектам наших двухсторонних отношений, вопросы, которые касаются международной региональной политики и торгово-экономические вопросы, культурно-гуманитарную сферу.

Говоря о международной политике, видения Туркменистана и Узбекистана на международной площадке во многом совпадают или имеют общие мнения. В особенности, это в таких вопросах, как обеспечение мирного и стабильного развития во всем мире, а также непосредственно развитие в Центральной Азии.

Мы свое взаимодействие осуществляем в авторитетных международных структурах, прежде всего в ООН, ОБСЕ, СНГ.

Мы еще раз подтвердили свою принципиальную позицию Туркменистана и Узбекистана, то, что все конфликты должны решаться мирными путями, а также в формате политики-дипломатических мер.

Сегодня в ходе переговоров мы также обсудили ситуацию в Афганистане. Эта наша добрососедская страна. Поэтому мы хотели бы видеть наших соседей мирным и стабильным государством, чтобы Афганистан в своих экономических вопросах имел хорошее интегрирование. В этом вопросе Узбекистан и Туркменистан проводят большую работу. В качестве помощи – подача электропотоков. Есть железная дорога.

Туркменистан начал осуществление проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и хотел бы пригласить своих узбекских коллег к реализации данного проекта.

Нами были рассмотрены вопросы экологии. Туркменистан является председателем Международного Фонда спасения Арала и с определёнными экспертами членами этого Фонда, мы разработали приоритетную концепцию о нашей совместной деятельности. Здесь немаловажное значение имеет активность всех членов-государств этого Фонда.

Мы рассмотрели вопрос торгово-экономической сферы. Нам отрадно, то что мы подписали документ о расширении нашей товарной номенклатуры на 2018-2020 годы. Здесь основная деятельность должна зависеть от межправительственной комиссии. У Узбекистана и Туркменистана есть большой резервный потенциал.

Мы также рассмотрели вопросы, касающиеся энергетики и транспорта. Узбекистан и Туркменистан обладают хорошими объемами углеводородных ресурсов. Мы за политики диверсификации этих энергопотоков. У нас есть наглядный пример в данном вопросе. Например, наше совместное осуществление проекта – строительство газопровода в Китай или же я упомянул строительство газопровода ТАПИ. Мы с удовольствием хотели бы видеть наших узбекских коллег в решении наших общих совместных проектов.

Для нас немаловажное значение имеет развитие транзитно-транспортных коридоров. И нам отрадно, то, что мы с уважаемым Шавкатом Мирамановичем 7 марта открыли сразу два моста, которые соединяют наши государства – автомобильный и железнодорожный мосты.

За такое короткое время могу с гордостью сказать, что грузопоток через эти мосты сегодня увеличился в два с половиной раза. Эти мосты соединяют не только наши братские государства, но и оказывают большую помощь другим странам в регионе.

Говоря о наших культурно-гуманитарных вопросах, несомненно наши многовековые узы дружбы, национальные особенности, традиции проводятся в формате выставок, фестивалей, дней культуры, несомненно играют большую роль вопросы образования, науки.

В национальной туристической зоне Аваза есть все рекреационные возможности на благо наших народов. Аваза сегодня превращается в курортную и туристическую индустрию, культурный, деловой, спортивный центр. Создана вся материально-техническая база, которую мы можем использовать на благо наших народов. Например, в сфере спорта, можно создать возможность перенятия опыта нашими спортсменами в подготовке к 5-х Азиатских Игр. Или санаторно-курортное направление. В радиусе Авазы есть хорошие курорты, аналогов которых нет в мире, на которых не только излечивается ряд заболеваний, но они имеют значение для профилактики тех или иных заболеваний – например, Моллакара, Карши, ряд водных источников.

Радует то, что приехали дети Узбекистана, которые отдыхают на побережье Каспийского моря. (Президент Туркменистана приглашает все узбекских братьев в Авазу).

Наша сегодняшняя встреча, переговоры, еще раз показали, что итоги визита, сотрудничества наших двух государств, имеют как, долгосрочную, так и стратегическую направленность на благо наших народов.

Хотел бы поблагодарить Президента Республики Узбекистан за личный вклад в укреплении уз дружбы между нашими народами и пожелать вам больших успехов в государственной деятельности, и в вашем лице пожелать вех благ, процветания- и счастью нашему братскому народу Узбекистана.

Президент Узбекистана:

На самом деле я считаю, что наши сегодняшние переговоры особенно в зоне Аваза, в узком и расширенном кругу, прошли в атмосфере откровенности, доверительности и взаимопонимания.

По основным вопросам у нас позиции совпадают. Мы очень по многим вопросам определились и согласовали нашу перспективу и стратегию наших действий в духе добрососедства, взаимопонимания.

После переговоров 7 марта, мы продвинулись по очень многим вопросам вперед и, как было сказано, те два моста составили экономическую базу, которую годами ждал Узбекистан. Это мосты дружбы, которые воплощают эконмические серьезные вопросы – увеличился грузопоток в два с половиной раза.

Мы очень благодарны Президенту Гурбангулы Мяликгулыевичу за предложение участвовать в строительстве крупнейшего газопровода ТАПИ. Это говорит о многом. Выражаем свою благодарность. Я думаю, мы обязательно будем участвовать.

Сегодня подписаны документы в нефтегазовой отрасли. Впервые мы будем участвовать в шельфе Каспийского моря вместе с нашим «Узбекнефтегазом». Это большая ответственность.

По электроэнергетике мы тоже подписали солидный документ. Это тоже имеет перспективу.

Было очень много сказано об обстановке в Афганистане. Мы будем и далее всячески поддерживать Афганистан в стабилизации экономики.

По Фонду спасения Арала еще раз я благодарен, что по тем серьезными вопросам, которые затрагивают водные проблемы, Туркменистан всегда поддерживал Узбекистан. Мы договорились продвигать и на международной арене и везде, где необходимо, видение этих вопросов.

В культурной-гуманитарной сфере, я поздравил весь дружеский туркменский народ с Днем Конституции и поэзии Махтумкули. В центре Ташкента была открыта улица имени Махтумкули и памятник с барельефом этого великого философа. Народ Узбекистана тоже праздновал этот день

Мы подписали документ о том, что Ашхабад и Ташкент города-побратимы. В центре Ташкента недалеко от улицы Махтумкули построят парк «Ашхабад». Это очень символично. Парк будет олицетворять историю и культуру туркменского народа. И граждане Узбекистана, посещая этот парк, еще раз будут убеждаться в нашей вековой дружбе и сегодня мы эту дружбу продолжаем наращивать совместными действиями.

Мы находимся в уникальной зоне Аваза. Я хочу искренно поздравить. Сегодня, когда идет мировой экономический кризис, нет ни одной страны, чтобы такую зону построили. Туркменистан показал пример, как надо сосредоточиться. Здесь такие льготы – освобождение от налогов на 35 лет. Здесь много возможностей, чтобы мы тут тоже участвовали. Я благодарен, потому что Узбекистан – йод дефицитный регион. [Президент Мирзиёев благодарит за приглашение узбекских 100 детей посетить Авазу и создание всех условий.]

Визит был очень плодотворным и по всем вопросам подписан солидный пакет документов. [Желает успехов туркменскому народу. Приглашает Президента Туркменистана посетить Узбекистан.]/// nCa