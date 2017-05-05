Казахстан связывает следующий этап модернизации с общественным сознанием

Комментарий nCa

Карачи, 5 мая 2017 (nCa)—Казахстан приступил к реализации третьего этапа активного стремления к всесторонней модернизации.

Начало этому процессу положил Президент Нурсултан Назарбаев, представив готовые идеи в своей обширной статье.

Статья имеет широкий охват, причем она актуальна не только для Казахстана, но и для всего региона. Президент Назарбаев определил темп и направление реформ по трансформации общественного сознания. — Это идея, к которой необходимо серьезно отнестись каждой стране, столкнувшейся с проблемами современности; И это означает почти каждую страну в мире.

Ссылка на статью Президента Назарбаева на русском языке:

http://www.kazpravda.kz/news/prezident1/vzglyad-v-budushchee-modernizatsiya-obshchestvennogo-soznaniya/

Англоязычная версия статьи здесь:

http://www.inform.kz/en/president-nursultan-nazarbayev-s-article-the-course-towards-future-modernization-of-public-conscience_a3016600

Важно рассмотреть основные положения статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»:

Будущее, которое представляется таким изменчивым и непростым в силу ускорения всех технологических процессов и роста конкурентоспособности экономик мира. Задача обновляться сегодня стоит перед всеми государствами планеты. Эти задачи, сами по себе весьма сложные, дают Казахстану уникальную возможность выйти на совершенно новый уровень развития.

Современный период международных отношений характеризуется противоречивыми событиями во взаимоотношениях государств. Глобальный мир с его ускоряющейся динамикой требует особого типа сознания нации, которое основано на духовности народа и традициях. В этих условиях вопросы сохранения духовно-ценностных ориентиров общества приобретают первоочередное значение.

Начатые в стране масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. На сегодняшний день проделана огромная кропотливая работа и Казахстан – это состоявшееся государство. Но пришло время приступить к более масштабной и фундаментальной работе, которая позволит изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей.

Первое условие модернизации нового типа – сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук.

При этом не следует высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, нужно сделать лучшие традиции важным условием успеха модернизации.

Можно выделить несколько направлений модернизации сознания, как общества в целом, так и каждого казахстанца. Прежде всего, это конкурентоспособность, когда важно сконцентрироваться и адаптироваться к новым реалиям и условиям, взяв лучшее из того, что несет в себе новая эпоха. Каждый казахстанец должен выделить для себя самое важное, чтобы суметь предложить нечто выигрышное на региональных и глобальных рынках. И это не только материальный продукт, но и интеллект и знания. В числе безусловных предпосылок этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков и культурная открытость. Поэтому и программа «Цифровой Казахстан», и программа трехъязычия, и программа культурного и конфессионального согласия – часть подготовки нации к жизни в 21 веке.

Модернизация невозможна без изменения привычек и стереотипов, при этом выделяя важное направление – прагматизм. В свое время, расточительность нации привела к исчезновению Аральского моря, превращению тысяч гектаров природных земель в зоны экологического бедствия, говорится в статье. Это яркий пример крайне непрагматичного отношения, в данном случае к окружающей среде. Умение жить рационально, с акцентом на достижение реальных целей – это и есть прагматизм в поведении. И это единственно успешная модель в современном мире.

При этом важно сохранить национальную идентичность. Национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, одним словом, национальный дух должны вечно оставаться с народом. Но необходимо избавляться и от некоторых архаических и лишних в современных реалиях привычек и пристрастий. К примеру, нужно оставить в прошлом региональное разделение единой нации [по регионом в данном случаем подразумевается область или территория, где проживает население с характерными чертами]. Мы строим меритократическое общество, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и по личным профессиональным качествам.

В ближайшие десятилетия половина всех профессий исчезнет и в таких условиях успешно жить сможет лишь высокообразованный человек. Поэтому Казахстан в числе самых передовых стран по доле бюджетного финансирования сферы образования. Если в системе ценностей молодежи образованность станет главной ценностью, нацию ждет успех.

Только эволюционное развитие дает нации шанс на успех. Весь ХХ век прошел под знаком революционных потрясений. Сегодня же характер революций изменился, он приобрел отчетливую национальную, религиозную, культурную или сепаратистскую окраску. Поэтому серьезное переосмысление того, что происходит в мире – это часть огромной мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и общество в целом, и политические партии и движения, и система образования.

Важно также понять концепцию открытости сознания, которая выражается, по крайней мере, в трех основных аспектах. Это понимание того, что творится в большом мире, вокруг твоей страны и что происходит в твоей части планеты. А еще это готовность к переменам, которые несет новый технологический уклад, он изменит огромные пласты нашей жизни – работу, быт, отдых, жилище, способы человеческого общения.

План действий, повестка дня на ближайшие годы должна включить шесть конкретных проектов, которые можно развернуть в обозримом будущем. Прежде всего, необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости. Начат процесс перехода на латиницу во всех сферах– это и делопроизводство, и периодика, и учебники.

Латиница – доминирующая графика в мире, используя ее, Казахстан станет ближе и понятнее миру. Это позитивно скажется на казахстанской конкурентоспособности, покажет, что страна ориентирована на самое широкое взаимодействие с международным сообществом. В стратегической перспективе переход на латиницу для Казахстана – это верный шаг, который отвечает национальным интересам.

Второй проект имеет название «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».

Он касается общественных и гуманитарных наук. В его рамках должны быть восстановлены гуманитарные кафедры для поддержания гуманитарной интеллигенции казахстанского общества. Необходимо перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам.

Предлагается программа «Туған жер» (Родина), которая легко перейдет в более широкую установку – «Туған ел» (родная страна). Ее смысл заключается в патриотизме к своей стране, к малой родине. Главные положения проекта – это и необходимость организации серьезной краеведческой работы в сфере образования, экологии и благоустройства, изучении региональной истории, восстановлении культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба. Важно подойти к этой программе местным властям системно и организованно. Суть в том, чтобы укоренить патриотизм в непосредственной среде и интегрировать его в национальный ландшафт.

Еще один важный проект – «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана». И здесь вопрос даже не в реставрации памятников, зданий и сооружений. Вопрос в том, чтобы увязать в национальном сознании воедино комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы Восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, и многие другие места. Все они формируют каркас национальной идентичности, и люди должны понимать, как они связаны со своим духовным наследием.

Следующий проект, который важен с точки зрения повышения конкурентоспособности нации, называется «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Благодаря ему о Казахстане узнают не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по культурным достижениям страны. Нужно, чтобы отечественная культура зазвучала на шести языках ООН. Второе – это должна быть именно современная культура, та, что создана и создается нашими современниками. И уже текущий 2017 год должен стать решающим в определении того, что необходимо показать миру в сфере культуры.

Шестой проект называется «100 новых лиц Казахстана». Он призван направить внимание общества на современность, на историю наших современников. Это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за четверть века Независимости. Их рассказ о жизни убедительнее любой статистики. Мы должны сделать их героями нашей телевизионной документалистики, образцом для подражания, для трезвого и объективного взгляда на жизнь. При этом необходимо создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц».

Статья Президента Назарбаева завершается прямым, мощным аргументом: Государство и нация – не статичная конструкция, а живой развивающийся организм. Чтобы жить, нужно обладать способностью к осмысленной адаптации. Время не останавливается, а значит, модернизация, как и сама история – продолжающийся процесс. На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее. В новой реальности внутреннее стремление к обновлению – и есть ключевой принцип нашего развития. Чтобы выжить, надо измениться. Тот, кто не сделает этого, будет занесен тяжелым песком истории.///nCa