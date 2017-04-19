Туркменистан и Казахстан подписали договор о стратегическом сотрудничестве– Президент Бердымухамедов удостоен ордена «Достык»

nCa Report

Ашхабад, 19 апреля— 18 апреля 2017 года в Астане состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Нурсултан Назарбаевым.

По итогам переговоров было подписано девять документов и совместное заявление президентов двух стран, в том числе договор о стратегическом сотрудничестве.

Подписав соглашение о демаркации границы, Туркменистан и Казахстан стали первыми двумя странами региона, не имеющими каких-либо разногласий по поводу общих границ.

Казахстан наградил Президента Туркменистана орденом «Достык».

Подписанные документы

Следующие документы были подписаны по итогам переговоров на высшем уровне:

Совместное заявление Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан Соглашение о проведении демаркационных работ на туркмено-казахстанской государственной границе Соглашение о совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств на 2017-2018 годы Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Соглашение о взаимной защите секретной информации Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Atameken» Документ по установлению побратимских отношений между городами Ашхабад и Астана. Меморандум между Государственным информационным агентством Туркменистана «TDH» и Международным информационным агентством «Казинформ».

Переговоры в формате один на один», в расширенном составе и пресс-конференция

После переговоров между президентами двух стран в формате «один на один», встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран. Затем президенты выступили на совместной пресс-конференции.

Основные пункты переговоров:

Обе стороны высоко оценивают нынешний уровень диалога во всех сферах, в том числе в политической, экономической, культурной и гуманитарной. Активное сотрудничество между двумя странами способствует поддержанию мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии. Сотрудничество между Туркменистаном и Казахстаном также является стратегическим фактором устойчивости и позитивного развития в Центральной Азии. Стороны намерены превратить регион в зону, свободную от конфликтов и конфронтации, и жизненно важный компонент долгосрочной стабильности на континенте.

Обе страны разделяют общие подходы к ключевым вопросам, включая глобальную повестку поддержания и укрепления мира и стабильности, а также борьбу с такими угрозами, как международный терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.

Туркменистан и Казахстан привержены договору о создании в Центральной Азии безъядерной зоны.

Стороны призывают к скорейшему урегулированию афганской ситуации с помощью политических и мирных средств.

Стороны продолжат активно сотрудничать с международными и региональными организациями, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИК и ОЭС.

Туркменистан и Казахстан продолжат тесное сотрудничество с другими прикаспийскими государствами в целях превращения Каспия в пространство мира, добрососедства, гармонии и взаимной выгоды.

Международный фонд спасения Арала (МФСА) является важным органом в решении экологических проблем. Туркменистан, как ныне председательствующая страна в МФСА, разработал концепцию, которая отражает планы приоритетной совместной деятельности государств-членов.

Стороны испытывают обоюдное стремление к расширению взаимного товарооборота, активизации инвестиционной политики, совместному участию в крупномасштабных проектах в промышленном секторе и налаживанию партнерства в области сельского хозяйства и услуг.

Деловые круги обеих стран должны наладить прямые контакты, особенно с учетом существующего производственного и инфраструктурного потенциала, а также изучить новые области партнерства.

Энергетика и транспорт являются стратегическими направлениями сотрудничества. Туркменистан и Казахстан как ведущие производители энергии в регионе располагают современной инфраструктурой и разделяют общее видение конфигурации энергетических и транспортных потоков в Европе и Центральной Азии.

Примерами эффективного сложения усилий служат реализованные совместные проекты строительства газопровода Туркменистан-Китай и железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, имеющие не только региональное, но и международное значение.

Президент Назарбаев сказал, что что речь идет о новом Шелковом пути, который будет обсуждаться на форуме One Belt, One Road в Пекине 15 мая 2017 года.

В августе 2016 года Туркменистан посетила торговая делегация, состав которой вошли представители 30 производителей из Казахстана, связанных с тяжелой машиностроительной, металлургической, химической, строительной и пищевой промышленностями. Туркменистан планирует направить свою торгово-промышленную делегацию в Казахстан в следующем году.

Президент Бердымухамедов пригласил Президента Назарбаева на церемонию открытия в Ашхабаде Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года, которая состоится 17 сентября 2017 года.

Орден «Достык»

Во дворце Ак-Орда во вторник Президент Бердымухамедов был награжден одной из высших наград – орденом «Достык» первой степени (Орден Дружбы). /// nCa