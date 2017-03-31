Туркмено-Белорусская встреча на высшем уровне – подписано 10 документов, ставки сделаны на расширение партнерства

Доклад nCa

Ашхабад, 31 марта 2017 (nCa) — В ходе переговоров на высшем уровне между Президентами Туркменистана и Беларуси в Ашхабаде 30 марта 2017 года было заявлено о наличии огромного потенциала партнерства и отмечено обоюдное стремление к использованию новых возможностей.

10 двусторонних документов, подписанных по итогам переговоров на высшем уровне, представляют собой своего рода шаги, которые будут предприняты для повышения уровня взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.

Данный доклад основан на информации, полученной от nCa, туркменских и белорусских СМИ. Авторские права на ниже представленные фотографии принадлежат nCa, TDH и Белта.

Подписанные документы

В присутствии лидеров двух стран был подписан пакет следующих документов:

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе против преступности;

Протокол об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы сотрудничества в области культуры и искусства на 2017-2020 годы между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Беларусь;

Протокол об утверждении Перечня товаров к Соглашению от 11 мая 2016 года между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Беларусь об освобождении от налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые Туркмено-белорусским торговым домом на территорию Республики Беларусь, и Белорусско-туркменским торговым домом на территорию Туркменистана;

Программа сотрудничества в области туризма на 2017-2018 годы между Государственным комитетом Туркменистана по туризму и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь;

Соглашение о сотрудничестве в области научно-технической и инновационной деятельности, а также подготовки научных сотрудников между Академией наук Туркменистана и учреждением образования «Белорусский государственный технологический университет»;

Меморандум о сотрудничестве между Международным университетом нефти и газа и Полоцким государственным университетом;

Договор о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации;

Договор о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и учреждением образования «Брестский государственный технический университет»;

Договор о сотрудничестве между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и учреждением образования «Брестский государственный технический университет»;

Договор о сотрудничестве между Туркменским государственным педагогически институтом имени Сейитназара Сейди и учреждением образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Александр Лукашенко поставили свои подписи под Совместным заявлением.

Переговоры на высшем уровне, пресс-конференция

До встречи на высшем уровне Президент Бердымухамедов и Президент Лукашенко провели переговоры в формате «один на один». Они также совместно выступили на пресс-конференции.

Основные моменты переговоров:

Туркменистан считает Беларусь важным и надежным партнером. Помимо взаимовыгодного партнерства, стороны наладили активное сотрудничество в деле обеспечения мира, стабильности и безопасности.

Политика обеих стран основана на принципах добрососедства, стремления к миру, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств.

Туркменистан и Беларусь имеют одинаковые или схожие взгляды по многим вопросам международной и региональной политики, что гарантирует успешное сотрудничество между двумя странами на мировой арене, прежде всего под эгидой Организации Объединенных Наций. Существует обоюдная решимость поддержать укрепление роли Организации Объединенных Наций и тесную и эффективную взаимосвязь с другими международными организациями, направленную на поддержку всех конструктивных идей.

Основными направлениями сотрудничества обозначены торговля, топливно-энергетический комплекс, перерабатывающая и химическая промышленность, сельское хозяйство, тяжелое машиностроение, текстильная, легкая промышленность, экономика, наука, технологии, культура и гуманитарная сфера.

Гарлыкский Горно-обогатительный комплекс является флагманом экономического партнерства между двумя странами. Туркменистан поздравляет Беларусь с успешным завершением этого грандиозного проекта.

Существуют огромные возможности в области международных транспортных коммуникаций. Обе страны располагают мощной и расширяющейся транспортной и транзитной инфраструктурой. Географическое положение обеих стран дает возможность для активной вовлеченности в евразийский транспортно-транзитный вектор сотрудничества по линиям Север-Юг, Восток-Запад, с выходом на Восточную и Центральную Европу, Балтийский регион, на обширные рынки Ближнего Востока, Южной Азии.

Беларусь предлагает наладить высокоскоростное железнодорожное сообщение между Ашхабадом и Туркменбаши, с использованием скоростных поездов «Штадлер». ——- Техническое предложение, ценовой диапазон уже направлены туркменской стороне. Также предложена рассрочка на 10 лет при заказе двух единиц поездов. Поезда будут рассчитаны на эффективное функционирование в жарком климате Туркменистана.

В области образования и подготовки кадров Беларусь готова создать в Туркменистане совместные образовательные учреждения. В настоящее время в Беларуси обучаются около 9000 студентов из Туркменистана. Существует 18 двусторонних соглашений, создавших широкую правовую базу для сотрудничества в области образования и науки.

Беларусь предлагает участвовать в совместной научно-исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, энергосбережения, здравоохранения и биотехнологий.

Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами для организации поставок продукции в Европу. Китай уже использует такие объекты, отметила белорусская сторона. ——- Многие страны, включая Иран, Пакистан, Индию и арабские страны, рассматривают Туркменистан в качестве отправной точки для торговли и транзита между регионами и странами; Беларусь хотела бы объединиться с Туркменистаном в качестве пункта назначения и маршрута для перевозки грузов, особенно нефтехимической продукции.

За последние пять лет товарооборот между двумя странами достиг 300 млн. долларов США, и есть огромный потенциал для дальнейшего повышения этого показателя.

В Ашхабаде открылся новый комплекс Посольства Беларуси

Президент Бердымухамедов и Президент Лукашенко совместно открыли в четверг новый комплекс зданий посольства Беларуси в Ашхабаде.

Земельные участки для строительства посольства Туркменистана в Минске и посольства Беларуси в Ашхабаде были предоставлены на взаимной основе по соглашению, подписанному в апреле 2011 года.

Президент Бердымухамедов и Президент Лукашенко совместно открыли посольство Туркменистана в Минске во время визита Бердымухамедова в Беларусь в прошлом году.

Посольство Беларуси в Ашхабаде занимает территорию площадью 0,73 гектара. Здесь расположились двухэтажное административное здание и жилой дом на восемь квартир, а также другие постройки и сооружения.

Другие мероприятия

Президент Лукашенко возложил цветы в мемориальном комплексе. Главы двух государств посадили саженцы у монумента независимости.

Несколько снимков с места событий: