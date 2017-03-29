С вводом в строй Гарлыкского комплекса Туркменистан войдет в ряды индустриальных держав

Комментарий nCa

Ашхабад, 29 марта 2017 (nCa) — С открытием Гарлыкского горно-обогатительного комбината 31 марта 2017 года Туркменистан войдет в ряды мировых промышленных держав.

Президенты Туркменистана и Беларуси совместно проведут церемонию открытия комплекса, возведенного в богатом полезными ископаемыми регионе – Лебапском велаяте, географически почти вклинившегося между Узбекистаном и Афганистаном.

Комплекс, построенный совместно Туркменистаном и Беларусью, площадью более 100 гектаров, будет ежегодно производить ежегодно 1,4 млн. тонн калийных удобрений и другую продукцию.

Калийные удобрения (K 2 O) ) входят в число трех основных питательных удобрений, два других – азот (N) и фосфат (P 2 O 5 ).

В докладе ФАО «Мировые тенденции и прогнозы по удобрениям до 2018 года» содержится некоторая существенная информация о тенденциях производства и потребления удобрений.

Как видно из таблиц, содержащихся в докладе ФАО, калийные удобрения пользуются большим спросом во всем мире.

У Туркменистана появятся перспективы для экспорта большей части продукции. Туркменистан уже получил заказы от нескольких стран. Лабораторные отчеты показывают, что калийные удобрения, которые будут производиться в Туркменистане, будут превосходить сопоставимые удобрения на рынке, повышая его перспективы для нетерпеливого принятия фермерскими сообществами во всем мире.

В ожидании экспортных заказов Туркменистан развил транспортную инфраструктуру, чтобы поставлять калийные удобрения с Гарлыкского завода покупателям в любом направлении.

Огромная часть продукции будет доступна для экспорта. Туркменистан уже получил заказы от нескольких стран. Лабораторные отчеты показывают, что калийные удобрения, производимые в Туркменистане, будут превосходить по качеству сопоставимые удобрения на рынке, что повысит спрос на данный вид продукции со стороны фермерских сообществ во всем мире.

Учитывая перспективы экспорта, Туркменистан развивает транспортную инфраструктуру с тем, чтобы поставлять калийные удобрения с Гарлыкского комплекса завода покупателям в любом направлении.