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Туркменистан – Узбекистан – Соседи и Стратегические партнеры

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Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова

Ашхабад, 7 марта 2017 (nCa) — Вчерашние переговоры между президентами Туркменистана и Узбекистана в Ашхабаде (6 марта 2017 года) увенчались крупным прорывом в отношениях- страны подписали договор о стратегическом партнерстве.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Шавкат Мирзиёев также поставили свои подписи под совместным заявлением.

Подписанные документы

Поимом Договора о стратегическом партнерстве и совместном заявлении, был подписан пакет двухсторонних документов:

  • Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы между Туркменистаном и Республикой Узбекистан
  • Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и АО «Uzbekiston temir ýullari»
  • Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы
  • Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2017-2018 годы
  • Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и администрацией Бухарской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах
  • Соглашение между хякимликом Дашогузского велаята Туркменистана и администрацией Хорезмской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах
  • Договор между Государственным концерном «Туркменхимия» и акционерным обществом «Uzsanoateksport» о закупке Suprefos-NS
  • Договор между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и акционерным обществом «Uzsanoateksport» о закупке прицепляемых к тракторам хлопкоуборочных комбайнов, опрыскивателей хлопка и культиваторов
  • Договор между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и ГК «Andižan mehanika zawody» акционерного общества «Uzbekiston temir ýullari» о переоборудовании платформ по перевозке цемента в объеме 100 единиц

 

Переговоры в формате «один на один», переговоры в расширенном составе, пресс-конференция

Краткое содержание переговоров

  • Существует обоюдная готовность прилагать целенаправленные усилия для укрепления партнерства в различных областях, используя реальные возможности и большой потенциал с обеих сторон.
  • Сохранение и укрепление мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии имеет первостепенное значение для обеих стран. Будет налажено тесное сотрудничество на двусторонней основе, а также в рамках международных организаций для решения таких вопросов, как международный терроризм, экстремизм, трансграничная преступность и незаконный оборот наркотиков.
  • Сотрудничество между Туркменистаном и Узбекистаном является важным компонентом процесса укрепления мира и безопасности в Центральной Азии. Обе стороны выступают за создание сильных и эффективных механизмов мирного и стабильного развития Центральной Азии.
  • У стран имеется общность подходов к решению региональных вопросов. Существует также стремление продолжать сотрудничество с основными международными и региональными организациями, прежде всего с Организацией Объединенных Наций.
  • Стороны придерживаются единодушного мнения относительно афганской проблематики. Афганскую ситуацию можно решить только мирными и политическими средствами, основанными на широком национальном диалоге. Миротворческий потенциал международного сообщества, прежде всего ООН, следует использовать более активно и широко.
  • Туркменистан и Узбекистан выступают за непоколебимую и компетентную международную поддержку правительства Афганистана и содействие Афганистану в деле интеграции в региональные и международные экономические процессы, особенно в таких областях, как энергетика и транспорт.
  • Гуманитарная составляющая и помощь в подготовке квалифицированных кадров для различных сегментов экономической и социальной сфер являются важным аспектом поддержки афганского народа.
  • Обе стороны продолжат координацию усилий по важнейшим направлениям глобальной повестки дня, включая устойчивое развитие и его жизненно важные компоненты, такие как энергетическая безопасность, развитие международных транспортных и транзитных возможностей, а также экологическая безопасность и защита окружающей среды.
  • Туркменистан и Узбекистан выступают партнерами по проекту газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, который является крупным энергетическим проектом в региональном масштабе.
  • Туркменистан и Узбекистан готовы сотрудничать в области поставок электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию, в частности в рамках сети электроснабжения TUTAP (Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан).
  • В транспортном секторе стороны продолжат прилагать усилия по совершенствованию и укреплению инфраструктуры в целях налаживания связей между транспортными системами Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока. Туркменистан готов к совместной работе по созданию коридора по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море-Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.
  • Была также достигнута договоренность об активизации предметного взаимодействия по реализации подписанного в 2011 году в Ашхабаде пятистороннего Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора из Центральной Азии в страны Ближнего и Среднего Востока, участниками которого являются Туркменистан и Узбекистан.
  • Туркменистан как нынешний председатель Международного фонда спасения Арала отдает приоритет совместной деятельности государств-членов. Достигнут консенсус в отношении тесного сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном в этой области.
  • В области торгово-экономического сотрудничества стороны будут поощрять партнерство между бизнес-сообществами обеих стран.
  • Есть ряд вполне конкретных направлений и отраслей, где Туркменистан и Узбекистан активно сотрудничают в течение многих лет. Это агропромышленный сектор. Есть большие возможности для расширения взаимного товарооборота.
  • Сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах будет развиваться и впредь.
  • Сотрудничество в сфере туризма представляет особый интерес для обеих сторон.

Железнодорожный и автомобильный мосты

Сегодня Президенты обеих стран направятся в Лебапский велаят, где примут участие в церемонии открытия железнодорожного и автомобильного мостов через Амударью – по маршруту Туркменистан – Фараб.  Эти мосты названы главами государств жизненно-важным компонентом возрождения Великого Шёлкового Пути.

Президент Туркменистана подарил Президенту Мирзиёеву ахалтекинца

Президент Бердымухамедов вчера преподнес в дар Президенту Узбекистана ценного ахалтекинского скакуна.

Несколько снимков с места событий:

All pictures copyright © nCa – Elvira Kadyrova

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