Эксклюзивно: Афганистан размышляет над собственной моделью нейтралитета

Доклад nCa

Ашхабад, 21 февраля 2017 (nCa) — Столкнувшись с бесконечной и, казалось бы, сложной цепью хаоса, способен ли Афганистан к размышлению над своей собственную моделью нейтралитета?

Этот вопрос агентство nCa адресовало во вторник заместителю министра иностранных дел Афганистана д-ру Насир Андиша, который прибыл в Ашхабад для участия в мероприятиях по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В его ответе, откровенном, но осторожном, прозвучал сильный намек на то, что Афганистан может быть готов к рассмотрению вопроса о той или иной форме нейтралитета, но для того, чтобы это стало реальностью, все страны региона должны единодушием помочь создать соответствующие условия.

Ниже опубликованы слова д-ра Андиша:

«Исторически, Афганистан был нейтральной страной. Во время первой мировой войны, Афганистан объявил нейтралитет. Как вы знаете, турки и немцы пытались втянуть нас в войну. Амир Хабибулла отказался принять чью-либо сторону. То же самое, касалось Второй мировой войны. Афганистан оставался нейтральным.

Начиная с 1950 года, в 60-е и 70-е годы, Афганистан был очень активным членом Движения неприсоединения (ДН). Мы старались сохранить баланс между двумя основными державами мира.

Нейтралитет, конечно, не в смысле международного права, в смысле того, чтобы быть нейтральным между чем-то, … так, это было частью мира неприсоединения, попытка удерживать дистанцию, но экономически поддерживать связи с обеими сторонами. Но, к сожалению, в 1978 году, после коммунистического переворота в Афганистане, мы все еще были в составе ДН, но слишком на стороне коммунистического блока.

Я не знаю, когда и как афганцы могли бы перейти к политике нейтралитета, но я понимаю следующее ——— если нейтралитет – это нечто жизнеспособное в этом мире, вы знаете, на эту тему есть множество материалов, то вы должны быть нейтральными между чем-то.

Мы считаем, что сейчас мы живем в однополярном или многополярном мире; он больше не биполярный.

Это вопрос технический, но опять же, что очень важно для Афганистана, это то, что является основой нашей внешней политики – это БАЛАНС.

Все зависит от того, как вы интерпретируете это – кто-то может сказать нейтралитет, кто-то может сказать, что это пребывание на равном расстоянии, кто-то может назвать это равной приближенностью.

Как от бывшего буферного государства, от нас требуется сохранение равновесия, [как это было] в между Британской Индией и царской Россией, [а затем] сохранение баланса между двумя блоками.

Сохранять этот баланс очень трудно. Это не просто для такой страны, как Афганистан. Полюса сдвинулись. Тот, кто должен удерживать баланс, должен постоянно оставаться в равновесии. Иногда вы думаете, что вы в равновесии, но тогда, когда полюса сместились, вы не в равновесии.

Баланс – это название игры.

Мир нуждается в равновесии, но для этого нам нужна помощь от стран региона, и для этого должен быть консенсус среди этих стран в создании золотой середины – и пребывании там»./// nCa