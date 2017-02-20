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Туркменистан предоставил гражданство 1381 лицу без гражданства

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Ашхабад, 20 февраля 2017 (nCa) — В понедельник в Ашхабаде состоялась церемония предоставления гражданства Туркменистана 1381 лицу без гражданства.

Данным апатридам были вручены паспорта гражданина Туркменистана в присутствии некоторых международных партнеров Туркменистана, таких как ОБСЕ и ЕС.

Решение о предоставлении гражданства был утверждено Президентом Бердымухамедовым в ходе заседания Кабинета министров 9 декабря 2016 года.

Среди лиц, получивших гражданство  – представители 21 этнической группы, в том числе представители русской, узбекской и армянской национальностей.

В рамках гуманитарной политики, проводимой Президентом Бердымухамедовым, 7074 лица без гражданства получили гражданство в период с 2011 по 2015 год.

Ведется работа по изучению вопросов о предоставлении гражданства остальной части лиц без гражданства, проживающих в Туркменистане.

 

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