Туркменистан определил направления внутренней и внешней политики на 2017-2023 годы

Доклад nCa

Ашхабад, 20 февраля 2017 (nCa) — Президент Бердымухамедов был приведен к присяге на третий президентский срок 17 февраля 2017 года (пятница).

Этот срок, в соответствии с новой редакцией Конституции Туркменистана, продлится семь лет – с 2017 по 2023 год.

В своей речи на церемонии инаугурации, в своем выступлении перед вооруженными силами в тот же день, а также в своем обращении на расширенном заседании правительства в субботу (18 февраля 2017), Президент Туркменистана озвучил основные направления внутренней и внешней политики страны на последующие семь лет.

Для того, чтобы понять новое содержание внутренней и внешней политики Туркменистана, необходимо внимательно и в верном контексте оценить выступления Бердымухамедова на инаугурации и заседании кабинета министров.

Важно отметить появление широкого спектра новых возможностей для налаживания плодотворного партнерства с Туркменистаном на период до 2023 г. Тем не менее, период, когда можно будет воспользоваться этими возможностями, будет коротким – возможно, не более года. Более того, необходимо, правильно интерпретировать меняющиеся тенденции для улучшения перспектив партнерства с Туркменистаном. В течение ближайших нескольких месяцев конкретные формы обретут новые виды партнерства.

Рассмотрим выступление Президента Бердымухамедова на церемонии инаугурации:

Согласно тексту, опубликованному официальным информационным агентством Туркменистана TDH, Президент поблагодарил народ за проявленное к нему доверие. Он поблагодарил других кандидатов за проведение объективной и целенаправленной кампании.

“Независимый Туркменистан вступил сейчас в новый этап своего развития. Мы определили этот период как период последовательного развития и дальнейшего успешного осуществления широкомасштабных преобразований.

Реализуя огромный творческий потенциал народа, рационально используя природные богатства, опираясь на сплочённость, спокойствие и единство, а также отталкиваясь от замечательных достижений, мы поставили перед собой новые, ещё более величественные задачи.

В своём программном выступлении по телевидению 25 декабря прошлого года я как кандидат на пост Президента Туркменистана изложил своё видение ответственных задач, стоящих перед нами на пути дальнейшего развития нашего независимого нейтрального Отечества. Чётко определил приоритетные направления широкомасштабной работы, основанной на инновационном развитии и новейших достижениях науки. Эту работу нам предстоит осуществить. Дальнейшее укрепление фундаментальных основ нерушимого Туркменского государства, повышение его международного авторитета и значительное увеличение его экономического потенциала – вот основная цель этих задач.

Наше независимое государство уже более двадцати одного года осуществляет свою деятельность по развитию международных отношений, исходя из статуса постоянного нейтралитета. Поддерживает с государствами и народами мира отношения дружбы, братства и добрососедства. Выступает за мирное решение всех вопросов. Эти принципы полностью отвечают национальным интересам нашего народа, внешнеполитическому курсу развития нашего суверенного государства.

И поэтому основные принципы, исходящие из статуса нейтралитета нашего государства – укрепление всеобщего мира и безопасности, расширение отношений добрососедства, дружбы и братства, обеспечение стабильного развития – и в будущем останутся приоритетными направлениями внешней политики независимого Туркменистана. Мы и далее будем последовательно развивать наши торгово-экономические, культурно-гуманитарные отношения, сотрудничество в сфере образования и науки со всеми государствами и народами.

Как вы знаете, мы поставили перед собой высокую цель – превратить нашу страну в передовое, индустриально развитое государство. Поэтому для того, чтобы направить природные богатства страны на обеспечение благополучной жизни граждан, будем осуществлять глубокую переработку углеводородных ресурсов на основе современных технологий и производить пользующуюся в мире большим спросом такую высококачественную продукцию, как, например, бензин, полипропилен, полиэтилен и сжиженный газ.

В топливно-энергетическом плане Туркменистан и далее продолжит тесное сотрудничество с соседними государствами и с другими странами, с которыми нас объединяют крупномасштабные экономические связи. В этом направлении имеет очень важное значение претворение в жизнь проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. А это, помимо привлечения в страну больших доходов, принесёт тепло и свет в дома соседних народов.

Туркменистан обладает богатыми запасами не только углеводородных ресурсов. В подземных кладовых хранятся залежи руды почти всех металлов периодической системы элементов Менделеева. Выгодное геополитическое положение, наличие сети автомобильных и железных дорог облегчают возможности их освоения, добычи и переработки. Исходя из этого, мы продолжим работу по успешной реализации огромного экономического и природного потенциала на благо нынешнего и будущих поколений нашего народа.

На этой основе будем широко внедрять экономические механизмы увеличения объемов экспорта на внешние рынки конкурентоспособных, высококачественных товаров. Расширим выпуск импортозамещающей продукции. В соответствии с принятыми программами продолжим работу по созданию электронной промышленности.

Мы продолжим работу по развитию электроэнергетики, по вводу в строй новых электростанций. Объёмы производимой электроэнергии дают возможность полностью обеспечить и нас самих, и нынешние экспортные маршруты. Производимая нами электроэнергия также окажет положительное влияние на уровень жизни нуждающихся в электроэнергии народов соседних государств. А это обеспечит последовательное развитие исконных гуманистических принципов нашего народа.

С целью рационального использования нетрадиционных видов энергии – энергии солнца и ветра – окажем большую поддержку развитию этих направлений.

Считаю одной из главных своих задач, способствовать поддержке и развитию предпринимательства и рыночных отношений в различных отраслях экономики.

В настоящее время, не уделяя должного внимания развитию образования и науки, подготовке высококвалифицированных специалистов, в совершенстве владеющих сложными технологиями, невозможно вписаться в нынешнее стремительное развитие и идти в ногу со временем.

Следуя принципу «Образованное поколение – могущество Родины», мы и в дальнейшем примем все меры для широкого развития науки и образования.

Будем продолжать строить современные детские сады, средние школы и высшие учебные заведения. Подготовим для учебно-воспитательных учреждений высококвалифицированных специалистов, обеспечим эти учреждения современным оборудованием. Будем уделять особое внимание открытию новых высших учебных заведений и глубокому освоению молодёжью иностранных языков.

Мы всегда следуем принципу «Культура – душа народа», уделяем большое внимание развитию культуры и искусства. И впредь будем продолжать работу в этом направлении. И, опираясь на богатое национальное духовное и культурное наследие, достигнем того, чтобы наш народ прославился в мире как народ-строитель, народ-созидатель.

Руководствуясь принципом «Здоровье народа – богатство страны», и в соответствии с Государственной программой «Здоровье» мы обеспечим медицинское обслуживание наших граждан на уровне современных требований. Будем оказывать содействие в успешном решении основных вопросов охраны здоровья матери и ребёнка. Мы всегда будем уделять большое внимание развитию в стране физкультуры и спорта, повышению физической активности наших граждан и укреплению их здоровья.

Мы продолжим широкомасштабную работу по строительству Домов здоровья, Центров охраны здоровья, больниц и лечебно-оздоровительных центров, полностью отвечающих возросшим современным требованиям, по расширению наших курортов, по превращению созданной на экологически чистом побережье Каспия Национальной туристической зоны «Аваза» в один из самых известных в мире центров отдыха и оздоровления.

Как вы знаете, семья является основой общества. Мы будем выделять необходимые средства для материальной поддержки семьи и решения социально-бытовых вопросов. Одной из основных задач является обеспечение семьям в городах и этрапах хороших социально-бытовых условий. В сёлах создадим условия, не уступающие городским.

Поэтому одна из наших основных задач – это успешное претворение в жизнь Национальной программы по развитию села.

Исходя из этих целей, в регионах страны неослабевающими темпами мы продолжим работу по обеспечению каждой семьи современным жильём. Создадим во всех населённых пунктах малые центры по бытовому обслуживанию населения, наладим в них работу необходимых служб, цехов народных ремёсел, а также пунктов технического обслуживания транспортных средств. Вдоль коллекторов, ведущих к Туркменскому озеру «Алтын асыр», создадим все необходимые условия для проживания, работы и отдыха людей.

Важная задача, которая стоит перед нами всегда, – это обеспечение последовательного роста доходов населения. Исходя из этого, мы доведём доход на душу населения до уровня передовых государств. Постоянно в центре внимания будут находиться вопросы повышения заработной платы, пенсий, стипендий и государственных пособий, а также вопросы предоставления других социальных льгот гражданам.

Мне хочется заверить всех вас в том, что мы не допустим снижения уровня жизни ни одной семьи, и что наше население всегда будет под защитой государства.

Наряду с этим, в качестве наших первоочередных задач, мы будем уделять особое внимание сельскому хозяйству, улучшению мелиоративного состояния посевных площадей, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и облегчению труда земледельцев. Будем постоянно рассматривать вопросы рационального и эффективного использования наших водных ресурсов.

Одна из основных задач – обеспечение жителей страны продовольственными товарами по доступным ценам. Исходя из этого, обеспечим изобилие товаров и продуктов на рынках и в магазинах, расширим сеть услуг.

Большое внимание будем уделять развитию сферы связи, будем продолжать работу по освоению космического пространства, запуску новых спутников, которые будут способствовать совершенствованию систем связи и телерадиосистем и выполнять работу для народного хозяйства, восстановлению на новом уровне Великого Шёлкового пути, соединявшего континенты. И наша страна должна внести свой достойный вклад в эту работу, имеющую большое значение для всего человечества. И в результате этого будем содействовать расширению международных экономических и торговых отношений.

Средневековые туркменские учёные сделали удивительные открытия в познании Вселенной и внесли большой вклад в развитие мировой науки. Поэтому мы тоже для изучения космического пространства создадим у себя центр с обсерваторией мирового уровня.

Мы будем последовательно совершенствовать работу политической системы нашего общества. В этих целях на следующем заседании Совета старейшин, которое состоится в этом году в Ахалском велаяте, мы обсудим законодательные поправки в Положение о Совете в сторону усиления его роли и внесем их на рассмотрение Меджлиса.

Укрепим органы местной исполнительной власти. Дальнейшая демократизация общественной жизни станет одной из наших основных задач. Будем способствовать повышению эффективности работы местных выборных представительных органов власти – велаятских, этрапских и городских Халк маслахаты. Повысим роль местных органов самоуправления – Генгешей в общественно-политической системе.

И далее будем делать всё необходимое для совершенствования работы вновь образованных партий.

Одна из наших основных задач – дальнейшее укрепление социальной и правовой защищённости нашего народа. Осуществляя политику «Государство – для человека!», мы будем применять различные механизмы правовой поддержки населения. Работа по защите прав наших граждан, гарантированных Конституцией, будет продолжена. В этих целях в ближайшее время начнет работу институт омбудсмена – уполномоченного по правам человека, призванного осуществлять контроль за соблюдением прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

Как вам известно, осенью этого года в Ашхабаде состоятся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Мы приложим все усилия для того, чтобы эти Игры были проведены на высоком организационном уровне.

Мы должны уделять особое внимание обеспечению благополучия страны и спокойной жизни нашего народа. Поэтому и в будущем мы будем вести решительную борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков. В этом направлении продолжим тесно сотрудничать с международными организациями.

Национальная армия, Военно-воздушные и Военно-морские Силы, пограничные соединения – это надёжная гарантия защищенности мирной и спокойной жизни нашего народа.

Поэтому, руководствуясь Военной доктриной, которая носит исключительно оборонительный характер, будем последовательно наращивать мощь наших Вооруженных Сил.

Будем способствовать дальнейшему совершенствованию работы правоохранительных органов.

Я твёрдо убеждён в том, что вместе с со всеми вами, уважаемые соотечественники, мы успешно решим поставленные перед нами задачи и превратим наше Отечество в одно из процветающих государств мира!

Ещё раз выражаю свою искреннюю признательность всем избирателям, в единстве и согласии принявшим активное участие в выборах Президента Туркменистана и отдавшим за меня свои голоса.

Я высоко ценю то великое доверие, которое вы мне оказали. Я заверяю вас: для того, чтобы оправдать это доверие своими делами, которые я буду осуществлять во имя мирной, благополучной и счастливой жизни Отечества и нашего народа, я отдам все свои силы, знания, опыт и способности».

Как видно, акцент сделан на текущих программах, проектах и инициативах.

Параллельно:

В обозримом будущем в Туркменистане начнет функционировать институт омбудсмена

Туркменистан предпримет первые шаги в области освоения и исследования космоса

Местные органы и Совет Старейшин получат больше полномочий

Применение передовых и современных технологий возрастет в промышленном секторе и в углеводородном перерабатывающем секторе

В качестве важного источника поступления доходов определено производство электроэнергии и экспорт

В течение следующих семи лет приоритет также будет отдан разработке альтернативных источников энергии, в основном, энергии ветра и солнечной энергии.

Частный сектор будет ориентирован на более активное участие во всех областях, включая образование

Алтын Асыр, крупнейшее искусственное озеро в регионе, станет источником уникальных возможностей

Будут предприняты новые шаги по интернационализации сектора связи, включая сектор СМИ

Имея в виду эти существующие и новые направления партнерства, давайте теперь рассмотрим обновлённые направления внешней политики Туркменистана.

На расширенном заседании правительства в субботу (18 февраля 2017), Президент Бердымухамедов утвердил концепцию внешней политики Туркменистана на период 2017-2023 гг.

В своем выступлении он обозначил 17 пунктов, которые легли в основу приоритетов внешней политики Туркменистана на этот период.

Текст выступления Президента Бердымухамедова, полученный от агентства ТDH:

Мир сегодня стремительно изменяется, появляются всевозможные политические и экономические структуры, возникают новые угрозы и вызовы. Подобные условия требуют проводить ответственную и глубоко продуманную внешнюю политику, которую наша страна строит на основе чётко определенных принципов и базовых положений нейтралитета, опираясь на исторический опыт народа, вобравший в себя накопленные за века ценности, традиции и обычаи, этические нормы.

Нейтралитет и его основы позволили нам неуклонно следовать нашим твёрдым убеждениям. Это миролюбие и уважение к другим народам, их культуре и обычаям, мировоззрению и вероисповеданию. Всё это помогает нам выстраивать плодотворные и равноправные отношения со всеми партнёрами, создаёт условия для обстоятельных переговоров по любым вопросам, находить взаимоприемлемые решения, активно задействовать новые формы международного сотрудничества.

И потому Туркменистан всё больше укрепляет свои позиции как один из признанных центров широкого и многостороннего обмена мнениями по важнейшим вопросам всеобщего развития. Их успешное решение требует от наших дипломатов постоянного повышения уровня квалификации и образования, ясного понимания стратегических целей и ключевых направлений деятельности Туркменистана на международной арене.

Утверждая своим Постановлением «Концепцию внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы», хочу отметить, что в этом документе определяются содержание и приоритеты международного взаимодействия нашего нейтрального государства в среднесрочной перспективе. В нём также отражены новые тенденции и обстоятельства мирового и регионального развития. И как ответственное государство, мы обязаны принимать необходимые меры в связи с этими тенденциями и явлениями, конкретно излагая наши подходы и взгляды.

Основными направлениями, по которым предстоит работать в ближайшие годы в рамках «Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы», являются нижеследующие:

Широкое и многоформатное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций было и остаётся стратегическим вектором международной деятельности нашего нейтрального государства. При решении важных международных вопросов мы всегда подчеркиваем, что в этом случае Организация Объединённых Наций является основным инструментом. Туркменистан, с благодарностью высоко оценивая поддержку и признание его нейтралитета Сообществом Наций, несёт и особую ответственность перед этой Организацией. Стремится содействовать ей в укреплении международного мира и безопасности. И будет содействовать всегда.

Наше нейтральное государство и дальше будет активно участвовать в решении важнейших вопросов охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, предупреждения и смягчения последствий от природных и техногенных катастроф. Наше государство будет способствовать привлечению ООН к широкому и эффективному решению этих задач.

В связи с этим хочу отметить особое значение экологической и водной дипломатии Туркменистана. В рамках председательствования Туркменистана в Международном фонде спасения Арала в 2016-2019 годах необходимо претворять в жизнь положения соответствующей Концепции. В данном контексте важно придать этой работе конкретный характер и направить её на достижение конечных результатов.

Исходя из этого, мы должны чётко и неуклонно исполнять положения резолюций Генассамблеи по надежному и устойчивому транзиту энергоресурсов. Мы должны продолжить в этом направлении активное сотрудничество с государствами-членами ООН, Секретариатом этой Организации. Создавать благоприятные условия для работы группы международных экспертов в подготовке многосторонних международно-правовых документов ООН по обеспечению энергетической безопасности и созданию устойчивой энергетической системы. Как известно, в этом году Туркменистан принимает председательствование в Конференции Энергетической Хартии. А это значит, что всё предстоящие в данной области работы должны выполняться организованно и на высоком уровне.

Транспортная система также должна стать одним из ключевых направлений сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и её специализированными агентствами. В связи с этим необходимо активно претворять в жизнь инициативы нашей страны по созданию транспортных коридоров. Провести работу для превращения Центральной Азии в крупный транспортно-транзитный узел континентального масштаба.Событием международного значения стала прошедшая в Ашхабаде в ноябре прошлого года Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Она явилась стартовой площадкой для налаживания международных отношений по вопросам транспорта. Мы и в будущем должны продолжить начатые нами в этом направлении работы. Добиться выполнения положений принятых в Ашхабаде итоговых документов.

Наше независимое государство будет планомерно расширять связи с другими международными и региональными организациями – Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Исламской Организацией Сотрудничества, Движением Неприсоединения. Считаю, что в целях укрепления сотрудничества по обеспечению мира и безопасности, экономических и гуманитарных связей мы должны активно использовать возможности этих организаций для ведения международной деятельности.В то же время, являясь ассоциированным членом Содружества Независимых Государств, Туркменистан и дальше будет развивать свою деятельность в рамках СНГ в соответствии с основными нормами своего нейтрального правового статуса. В последние годы произошли определенные положительные тенденции и в согласованной работе нашей страны с Шанхайской Организацией Сотрудничества. Считаю целесообразным изучение всех возможных форм сотрудничества с этой крупной региональной организацией.

Ещё одним важнейшим направлением внешней политики нашего нейтрального государства является развитие тесных и многосторонних связей с ближайшими соседями. Сотрудничество с государствами региона на принципах взаимопонимания и взаимного доверия является основным условием сохранения и укрепления мира и безопасности в Центральной Азии. Это определяет и динамичное экономическое и социальное развитие региона. Позволяет активно подключаться и поддерживать мирохозяйственные связи, широко привлекать инвестиции.В связи с этим содержание региональной стратегии Туркменистана заключается в следующем: развитие и решение важнейших вопросов широкого международного сотрудничества, полное содействие созданию в Центральной Азии благоприятных геополитических и экономических условий. Исходя из этого, наша независимая страна продолжит сотрудничать с государствами региона – как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций выполнять целенаправленную работу.В результате проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, миролюбия и взаимоуважения нам удалось наладить отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания с Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Казахстаном и Узбекистаном, другими государствами Центральной Азии – Кыргызстаном и Таджикистаном. Эти страны и живущие в них народы Туркменистан считает братскими странами и народами. С ними нашу страну объединяют географическое положение, общая история, культура и традиции. Поэтому мы и впредь будем всячески укреплять всестороннее сотрудничество в регионе. Будем способствовать развитию торгового, экономического и гуманитарного партнёрства.Особое внимание мы уделяем Афганистану. Под патронатом Организации Объединённых Наций выступаем за стабилизацию обстановки в этой стране, за политическое урегулирование. Мы призываем мировое сообщество к оказанию помощи в социально-экономическом восстановлении Афганистана.

Мы продолжим активно сотрудничать по Каспию на пятисторонней основе. В последние годы достигнуто существенное продвижение в решении некоторых основных вопросов по Каспию, в том числе достигнуто соглашение по подходам к его правовому статусу. Были подписаны выдвинутые Туркменистаном и одобренные всеми государствами-участниками Соглашения по охране и рациональному использованию водных и биологических ресурсов Каспийского моря, по предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций на Каспийском море.Мы также выступили с инициативой проработать документы о торгово-экономическом и транспортном сотрудничестве на Каспийском море. Нам необходимо вести планомерную работу с Прикаспийскими странами по поддержанию данной инициативы, наладить регулярные и направленные на конкретные цели отношения в этих перспективных областях сотрудничества.

Российская Федерация – стратегический партнёр Туркменистана. Сотрудничество с Россией – как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, доказало свою эффективность, а также то, что оно отвечает коренным интересам обеих стран. Мы и дальше будем развивать прямое сотрудничество с регионами России. Эти регионы проявляют к туркменскому рынку всё больший интерес.

Мы продолжим расширять сотрудничество с государствами Закавказья, Украиной, Республикой Беларусь, Молдовой. Эти страны являются нашими традиционными партнерами. Двусторонние и многосторонние отношения с ними имеют большое значение. Считаю перспективным сотрудничество с этими государствами в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, для этого имеются большие возможности.

С Китайской Народной Республикой нашу страну объединяют отношения тесной дружбы и стратегическое сотрудничество. Сегодня Китай является крупнейшим внешнеторговым партнёром Туркменистана. Отношения с этой страной строятся на взаимовыгодной и долговременной основе. На восточным векторе нашей внешней политики мы укрепим отношения и с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В последние годы были проведены встречи с главами Японии, Малайзии и Республики Корея. Эти встречи подтвердили заинтересованность сторон в сотрудничестве, для которого есть большой потенциал.

Мы продолжим плодотворное сотрудничество со странами Европы, Соединенными Штатами Америки, и в первую очередь по таким важнейшим вопросам, как сохранение мира и стабильности в Центральной Азии. Будем вести совместную борьбу с новыми вызовами и угрозами современности, эффективно сотрудничать в области обеспечения энергетической безопасности.

Считаю необходимым серьёзное изучение ресурсов взаимодействия со странами Латинской Америки. Несколько крупных государств этого региона проявили огромный интерес к сотрудничеству с Туркменистаном. И потому, проводя различные международные мероприятия, следует активно использовать возможности политического сотрудничества с этими странами, применяя их традиционные взгляды на защиту интересов развивающихся стран.

Мы должны активно задействовать и африканское направление нашей внешней политики. Укреплять и развивать отношения с Африканским Союзом.

Сотрудничество с международными финансово-экономическими структурами в настоящее время имеет большое значение для успешного вовлечения Туркменистана в глобальные мирохозяйственные связи. В этом аспекте мы и в дальнейшем будем поддерживать плодотворное сотрудничество с Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими крупными финансовыми структурами. Продолжим изучать перспективы вступления во Всемирную торговую организацию.

По традиции, развитию международных культурных связей мы придаём большое значение. Считаем сотрудничество в этой области действенным способом достижения мира, взаимопонимания и сближения народов. Туркменистан открыт для широкого обмена и укрепления связей с творческими деятелями. В нашей стране ежегодно проводятся международные конкурсы и фестивали. В этих мероприятиях участвуют деятели культуры и мастера искусств со всего мира, причём, не только признанные, но и молодёжь, дети. Эти мероприятия помогают наладить доброжелательные отношения между представителями разных народов и религий, отношения дружбы, взаимного уважения и доверия.

В этом году мы проведём в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Это огромное доверие, оказанное нашей стране Олимпийским Советом Азии. Это признание успехов Туркменистана в спорте, его вклада во всемирное олимпийское движение, популяризацию спорта и здорового образа жизни. В связи с этим в оставшееся до начала Игр время нам следует усилить работу по освещению подготовки к этому важнейшему в истории нашей страны мероприятию и оповещению мировой общественности.

При этом особое внимание уделить таким качествам народа, как открытость, самобытность, уважительное отношение к другим культурам. Сообщать о нашей готовности на самом высоком уровне принимать участников и гостей из разных стран мира. Все они будут встречены в прекрасных традициях туркменского народа – с радушием и гостеприимством.

Поручаю Министерству иностранных дел претворять в жизнь Концепцию и обеспечить работы по исполнению всех имеющихся в данном документе задач. Руководителям министерств, ведомств и других государственных органов при составлении повседневных и перспективных планов своей международной деятельности также поручаю руководствоваться этим документом.

В каком бы направлении ни проводилась наша внешняя политика, она всегда должна быть взвешенной и согласованной. Она должна преследовать одну главную цель – создание благоприятных международных условий для внутреннего развития Туркменистана, а также способствовать обеспечению законных интересов нашего нейтрального государства на мировом пространстве, служить повышению его авторитета как надёжного и стабильного партнёра».

Даже беглый обзор выступления позволяет выделить определенные моменты, заслуживающие внимания:

Россия выдвинулась на передний план внешней политики Туркменистана. В отношениях наблюдается взаимное расположение, и Путин оказался в числе первых глав иностранных государств, поздравивших Бердымухамедова с победой на выборах. Что касается Европы и США, то основной акцент сделан на сотрудничестве в вопросах безопасности, включая вопросы энергетической безопасности и борьбы с терроризмом. Политика нейтралитета, скорее всего, приведет к росту числа региональных и международных инициатив Туркменистана. Наблюдается сильное стремление к установлению отношений с непосредственными соседями – именно отношений, лишенных каких-либо проблем. Мгновенно будет ускорено взаимодействие со странами, которые уже проявили интерес к сотрудничеству с Туркменистаном в областях, представляющих взаимный интерес.

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В начале своего выступления на заседании кабинета министров, Бердымухамедов сказал: «Мир сегодня стремительно изменяется, появляются всевозможные политические и экономические структуры, возникают новые угрозы и вызовы.»

Это основная предпосылка – мир меняется, и мы живем в изменяющиеся времена.

В течение первого беспокойного месяца президентства Трампа, очевидно стало одно – бесполезно искать в Соединенных Штатам роль какого-либо значимого лидера – тем более, что трудно найти в истории период, когда США честно выполняли бы эту роль.

С другой стороны, Россия и Китай за последние несколько лет проявились свою способность и готовность выступить в качестве сторон процессов решения проблем.

Искусственно созданный мировой экономический и финансовый кризис оказал влияние и на экономику Туркменистана. Тем не менее, ресурсная база страны осталась нетронутой, и меры, предпринятые против негативного воздействия кризиса, оказались успешными.

Неопределенность, возможно, даже возрастет, вследствие присутствия хаотичной команды в Белом доме и нарастающей волны национализма на западе. В этом видятся важные уроки для Центральной Азии, включая Туркменистан — страны, которые привели к появлению наибольшего числа беженцев и перемещенных лиц в истории из-за их бессмысленных и эгоистичных войн, удваивают силу негативного положение еще и тем, что закрывают перед этими беженцами свои двери.

Страны, разбившие вдребезги ряд стран – в основном с мусульманским большинством – также являются теми, кто своими действиями или бездействием, создал такого монстра, как терроризм. Отказ признать это простое причинно-следственную явление является основной причиной большинства бед современного мира.

В этих условиях, как мы уже отмечали в ряде наших комментариев за последние несколько месяцев, разумный выбор Центральной Азии состоит в политическом и экономическом сближении с Россией и Китаем и другими странами, которые не являются частью разрушения и фанатизма.

С учетом целей внутренней политики, упомянутых в инаугурационной речи Бердымухамедова и направлений внешней политики, изложенными в его обращении к кабинету министров, на котором также присутствовали все послы Туркменистана в зарубежных странах, можно сказать, что официальный Ашхабад предпочитает путь, сочетающий прагматизм с оптимизмом.

Для партнерства с Туркменистаном откроются огромные возможности. Мы будем постоянно возвращаться к этой теме время от времени. /// nCa