Мередов провел диалог с главами зарубежных дипломатических миссий и международных организаций – Часть Первая

Ашхабад, 20 февраля 2017 — В пятницу, 17 февраля, вице-премьер Решид Мередов провел пресс-конференцию непосредственно после церемонии инаугурации Президента Бердымухамедова. Пресс-конференция превратилась в своего рода откровенный диалог.

После вступительной речи, Мередов передал слово нескольким руководителям дипломатических миссий и представительств международных организаций, которые в выступлениях выразили свои мнения. В числе выступивших:

Посол ОАЭ Хасан Абдуллах Аль-Адаб Посол России Александр Блохин Посол Франции Франсуа Делаус Посол Японии Такахико Карсумата Посол Украины Валентин Шевалев Посол Турции Мустафа Капуджу Посол Казахстана Орман Нурбаев Посол Афганистана Г-жа Елена Панова, постоянный координатор системы ООН в Туркменистане и страновой руководитель ПРООН Г-жа Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ Ашхабаде Г-жа Неда Бергер, президент Австрийско-Туркменского общества Г-жа Аксолтан Атаева, постоянный представитель Туркменистана при ООН и посол в Венесуэле Г-жа Чинар Рустамова, посол Туркменистана в Китае, Монголии и Вьетнаме

После каждого выступающего Мередов высказывал свои комментарии. Важность этого события заключена в том, что не было подготовленных текстов – диалог стал хорошим индикатором состояния отношений. Кроме того, комментарии Мередова можно интерпретировать в качестве пояснений к направлениям внешней политики Туркменистана.

Интерактивный диалог продолжался в течение приблизительно двух часов и тридцати минут.

Выступления послов ОАЭ, Франции и Афганистана и комментарии Мередова прозвучали на английском языке. Эта часть диалога будет представлена ​​позже.

Ниже опубликованы остальные выступления и комментарии Мередова на русском, турецком и туркменском языках:

Мередов: Сегодня Президент Туркменистана поручил мне продолжить разговор, который состоялся в стенах Дворца Рухыет. Посвящен он был главным магистральным направлениям в развитии нашего государства, приоритетам, во внутренней и внешней политике Туркменистана.

Президент Туркменистана, обращаясь к народу нашей страны, еще раз заявил о неизменности того курса, который он проводит уже в течении 10 лет, о его приверженности, как главы Туркменистана тем ценностям и приоритетам, которые исповедуются в течении этого срока – краткого по историческим меркам, но очень важного с точки зрения становления развития государственности.

Многие затронутые вопросы носят стратегический характер с точки зрения дальнейшего расширения международной деятельности нейтральной страны. Вы, уважаемые послы, уважаемые коллеги, являясь непосредственными участниками тех свершений, которые происходят в нашем государстве, участвуете практически во всех мероприятиях общегосударственной и международной значимости, проводимых не только в Ашхабаде, но и во всех велаятах Туркменистана. Вы знаете, какое уважение, особое уважение Президент Туркменистана проявляет к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Ашхабаде. Нет ни одного значимого события, чтобы глава государства ни использовал возможность для краткого общения с полномочными представителями иностранных государств, представителей международных организаций, работающими здесь.

В этой связи, я уверен, что сохраняя такой высокий уровень отношения друг к другу, будем вместе работать, продолжать благородные начинания и инициативы, исходящие от нашей стороны и государств, которые вы представляете. Мы благодарны за активную позицию многих послов, руководителей агентств, представительств международных организаций, за ваши конструктивные идеи, которые становятся хорошей основой для наращивания потенциалов партнерского взаимодействия как в двухстороннем формате, так и на многосторонней площадке.

В своем выступлении Президента Туркменистана, говоря о внешней политике нашего государства, подчеркнул, что основу внешнеполитического курса составляет нейтралитет. Мы действительно, опираясь на наш постоянный позитивный нейтралитет, будем и далее развивать, укреплять, углублять и расширять наши отношения со всеми государствами мира, с авторитетными международными организациями. В равной степени с уважением относимся ко всем странам, заявляя о своих приоритетах, всегда подчеркиваем, что внешняя политика Туркменистана и ее главная цель состоит в обеспечении максимально благоприятных внешних условий для мирного стабильного и поступательного развития страны. При этом подчеркиваем, что создание таких внешних условий безусловно зависит не только от нас. Это зависит от того, как Туркменистан сумеет выстраивать и развивать свои отношения с внешним миром. Это зависит и от вас, уважаемые коллеги, послы, от вашей активности, от вашей деятельности в Туркменистане.

Эта деятельность всегда заряжена на позитив. Тот опыт позитивного сотрудничества, которого мы добились за 25 лет независимого существования, является очень прочным политическим фундаментом для наращивания отношений.

Мы сегодня услышали сегодня видения главы государства по таким глобальным вопросам, как видение политической системы нашего государства. Прозвучала вполне конкретная идея – идея укрепления такого важного института как Совет Старейшин. Исторически сложилось так, что наши народы всегда с огромным уважением, относились к людям старшего поколениям, умудренным жизненным опытом и все важные решения в обществе и государстве всегда принимались после проведения широких консультаций. Это касается вопросов и внутренней и внешней политики. Президент Туркменистана очень четко выразил мысль о том, что эта линия будет продолжена и в самое ближайшее время будут подготовлены предложения, которые наверное будут реализованы парламентом.

Глава государства в деталях заявил о подходах к социально-экономическому развитию государства. Будем и далее работать в направлении создания индустриального общества нашей страны. Была подчеркнута роль сельского хозяйства, которому также будет уделяться большое внимание.

Помимо этого, Президент Туркменистана акцентируя внимание на том, что Туркменистан является страной богатой природными ресурсами, выделил в качестве приоритета развитие такого сегмента как ТЭК. Глава Туркменского государства будет ориентировать и правительство, соответственно и все остальные структуры, рекомендовать частному сектору, заниматься вопросами развития транспорта и связи. Это важно в современных условиях.

Говоря о связи и коммуникациях, Президент Туркменистана подчеркнул значимость, сказал о том, что это одно из важнейших направлений не только в экономике, но и в социальной жизни. Через коммуникации и связи посредством широкого доступа к информации идет развитие. В этом направлении мы очень многое сделали – доступ к широкой информационной сети Интернет. Это очень важно с точки развития общества.

Президент Туркменистана выделил три главных принципа – Образование (образованное поколение – залог очень сильного государства). Культура. Здоровье нации – богатство государства. Этим направлениям будет уделяться очень большое внимание.

Глава Туркменского государства, будучи приверженным идеи дальнейшей демократизации государственной и общественной жизни, заявил о введении уже в ближайшее время в практику института омбудсмена и кратко, но емко, охарактеризовал круг его полномочий. Это очень важно с точки зрения развития государства и общества.

Президент Туркменистана отметил, что важнейшими задачи, которые он видит перед собой как глава государства, является укрепление государства, государственного суверенитета, повышение роли нейтрального статуса Туркменистана.

Он подчеркнул, что будучи нейтральной страной и опираясь на свою оборонную доктрину, Туркменистан и далее продолжит работу по дальнейшему совершенствованию деятельности правоохранительных и военных органов.

Вот такой широкий спектр направлений и приоритетов государственной политики, который вы только что услышали в выступлении Президента Туркменистана, дает нам возможность для продолжения этого диалога в нашем профессиональном формате.

Я говорю о СМИ. Мы занимается с вами деятельностью, непосредственно связанной с информацией. Поэтому сегодня все вместе в таком широком кругу мы могли бы более подробно поговорить на эти темы, именно в контексте сегодняшнего выступления Президента Туркменистана.

Посол Афганистана (на англ.)

Мередов (комментарии на английском).

Посол России, Александр Блохин: 12 февраля и сегодняшний день – эти дни в истории Туркменистана станут историческими датами. Мы видели воодушевление, с которым туркменистанцы поздравляли своего президента с победой на выборах и вступлением в должность. Мы видим те успехи, которые Туркменистана добился за предыдущие годы президентского служения. Сегодня он вкратце изложили приоритеты своей деятельности на 7 лет. Еще многие увидят те успехи, которые Туркменистан сумеет добиться в этот период.

Я думаю, что российско-туркменские отношения могут внести существенный вклад в то, чтобы планы Президента Туркменистана были реализованы. Недавно в телефонном разговоре с Президентом Путиным и премьер-министром Медведевым именно обсуждались такие планы. Еще раз подтвердили, что отношения между нашими странами носят стратегический характер. И МИД и правительство России будут стараться своими делами каждый день доказывать народам наших стран, что они действительно носят стратегический характер.

21 февраля планируется заседание межправительственной комиссии, которое также направлено на расширение сотрудничества и наполнения его конкретным содержанием.

Желаю, чтобы та стабильность, которую реализует Туркменистан, на всем пространстве Центральной Азии и даже в более широком контексте, чтобы она сохранилась и преумножалась на следующие сроки, на среднесрочную и дальнесрочную перспективу. Россия постарается сделать все, для того, чтобы это стало абсолютно нормальным явлением для Туркменистана.

Мередов: Я уверен, что в ближайшее время мы предпримем ряд практических шагов для наращивания сотрудничества с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией.

Круг стран партнеров Туркменистана, ежегодно расширяясь, будет расти и здесь за последние несколько дней те телефонные разговоры, которые состоялись с главами иностранных государств, показывают, что интерес к Туркменистану, к развитию отношений с нашей страной в мире очень высокий. Одними из первых позвонили Президент Российской Федерации В.В.Путин и председатель правительства Медведев. В ходе телефонных разговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся нашего двухстороннего сотрудничества. Были затронуты международные, региональные темы. Мы в самое ближайшее сделаем значительные шаги по укреплению этих отношений.

Заседание межправительственной комиссии состоится во вторник (21 февраля) в Москве. В повестку дня 10-го заседания внесены вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Мы проинформируем журналистов. Мы используем такую форму, как брифинги. Пользуясь случаем, обращаюсь к вам (пресса), чтобы и с вашей стороны была активность. Мы готовы работать с прессой в здании МИД Туркменистана.

Посол ОАЭ. (англ). – Мередов (комментарии на англ).

Посол Украины В.Н.Шевалев: Украина очень многим обязана Президенту Туркменистана, потому что именно Гурбангулы Мяликгулыевич дал старт транспортному строительству в Туркменистане и именно он принял решение, что эти мосты могут строить украинские компании.

В Туркменистане построено два железнодорожных и два автомобильных моста через реку Амударья. Сложное строительство. Если первые мосты были 1410-1418 метров, то мосты которые будут сдаваться – это уже 1620 метров, одни из самых мощных мостов в Центральной Азии. Автомобильный мост с проезжей частью в 21 метр.

На железной дороге Атамурат – Имамназар – Акина также построены 2 железнодорожных моста – 360 и 252 метра – они построены украинскими компаниями. Это решение было принято на уровне Президента Туркменистана.

(Как отметил Посол, именно по инициативе Президента Туркменистана украинским компаниям был открыт путь к реализации части проекта Шелкового пути).

Мередов: Украина одна из очень близких Туркменистану стран. Посол Украины правильно сделал сейчас акценты. То, что наш Президент дал старт развитию с Украиной сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере – это бесспорно. Но наше сотрудничество многогранно. Оно включает такие сферы, как политико-дипломатическое взаимодействие. В течение 25 лет Туркменистана и Украина, работая вместе как два дружеских государства на международной площадке, зарекомендовали себя надежными партнерами. Конструктивные инициативы нашей страны всегда поддерживались Украиной.

В торгово-экономическом блоке у нас за все эти годы наработан огромный позитивный опыт. Работа украинских компаний в различных секторах экономики Туркменистана – энергетический сектор, например. Посмотрим на это с точки зрения диверсификации. То, что мы сегодня называем созданием многовариантной трубопроводной инфраструктурой, здесь огромный вклад внесли украинские компании – Сумское объединение им. Фрунзе было на протяжении многих лет очень важным партнером при строительстве новых элементов этой инфраструктуры на территории Туркменистана – газокомпрессорные станции, ДКС, практически во всех велаятах страны.

Шесть мостов – за кроткое время. Это прорыв. Это политика нашего Президента, которая была поддержана Украиной и реализована часть этой политики усилиями украинских компаний. Десять лет назад – ноль мостов на Амударье. Сегодня – это 4 моста, построенные компанией Альтком и мост, построенный туркменскими строителями. Есть два моста, построенные в том же регионе на железной дороге Туркменистан-Афганистан с дальнейшим выходом на другие страны Центральной, Южной Азии. У этой дороги есть продолжение, большое будущее. Не зря Президент Туркменистана назвал эту трассу Международным Азиатским железнодорожным коридором. Пересечение дорог на территории Центральной Азии и сопредельной зонах является важным участком в транспортной инфраструктуре Евразийского континента.

(Министр иностранных дел Туркменистана выделил и культурно-гуманитарное направлении сотрудничества с Украиной. Тысячи студентов обучаются в Украине. «Туркменистан готов развивать всестороннее партнерство с Украиной как с дружественным государством», – заявил министр.).

Посол Казахстана Орман Нурбаев. В Туркменистане все задачи реализуются последовательно. Предсказуемость и последовательность – очень важна в партнерских отношениях. Для Казахстана это очень важно. Мы с Туркменистаном сопредельные государства. Мы братские государства.

У нас практически завершена демаркация границы и никогда не было, нет и не будет каких-то взаимных претензий, территориальных споров. Нас связывают корни культурные, исторические, языковые, религиозные. Оба государства строят многонациональное многоконфессиональное общество, поддерживают баланс в этом обществе.

Девиз Президента Туркменистана «Довлет – адам учиндир», отражает суть и внутренней политики Казахстана также. В Казахстане понимают, что все масштабные планы не могут быть реализованы без условия поступательного стабильного развития прежде всего наших ближайших соседей. В этом плане повышен интерес к динамичному развитию Туркменистана.

В плане экономики хотелось бы отметить нацеленность на индустриализацию экономики, создание производств с высокой добавленной стоимостью, нацеленность на высокотехнологичные производства. Это очень важно, когда речь идёт о государствах, чьи экономики тесно связаны с сырьевым сектором.

Туркменистан и Казахстан являются сырьевыми экономиками, это большой плюс, но в то же время, большой вызов для государства в долгосрочный период. Это серьезный экзамен. Надеюсь, что Туркменистан и Казахстан этот экзамен выдержат.

На выборы были приглашены наблюдатели – представители из Казахстана, в составе миссий СНГ, ШОС. Глава ЦИК Казахстана лично работал здесь несколько дней. Были представители местных избирательных и законодательных органов. Особенно была отмечено насколько дружно народ голосовал, говорю о факторе гражданской активности населения. Это важный фактор.

Некоторые идеи вчера звучали какими-то оригинальными, и скептически кем-то воспринималось. Но уже многое реализовано. Я говорю и о своей стране и в равной степени о Туркменистане.

(Посол поблагодарил Туркменистан за поддержку кандидатуры Казахстана в избрании на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН). Казахстан расценивает эту свою миссию как региональной и особое место отведено Ашхабаду с учетом миролюбивой политики Президента Туркменистана. Мы надеемся, что на площадке Совбеза ООН совместными усилиями, сможем достичь результатов, которые послужат делу мира и развитию нашего региона.

(Посол обозначил транспортно-транзитный потенциал региона. Как он отметил, страны регионы объединены отсутствием выходом к морю. Это осложняющий фактор, с другой стороны – это вызов, представляющий новые возможности. Также О.Нурбаев упомянул ряд крупных проектов, связывающих Туркменистан и Казахстан. Это газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, железная дорога Север-Юг.)

Хотел бы отметить сферу космоса. Для скептиков это может быть звучит необычно, но потом все претворяется в жизнь и приносит свои результаты для простых людей.

(Как сообщил Посол, Президент Туркменистана был приглашен с официальным визитом в Астану.) «Данный визит внес вклад в развитие всего региона, под регионом я подразумеваю и Афганистан. Мы не оставляем Афганистан за пределами региона. Проблемы Афганистана – это проблемы каждого из нас. У Туркменистана есть планы, прозрачные планы, они все видны и мы в этих планах (Казахстан) будем главными союзниками.

Мередов: Спектр отношений между Туркменистаном и Казахстаном очень широкий, но, у нас есть еще большие потенциальные возможности для наращивания взаимодействия в различных областях. Вы обозначили – транспорт, энергетику, космос. Это новые сферы, которыми стали заниматься Казахстан и Туркменистан как независимые государства. Вчера, кем-то это воспринималось на уровне идей, а сегодня это реальность.

Туркменистан и Казахстан вошли в число космических держав. Мы имеем свои искусственные спутники. Мы работаем через них, делаем это поэтапно и грамотно. Чтобы расширять эту деятельность, вместе с техническим оборудованием и аппаратурой и средствами доставки этой аппаратуры в космос, надо иметь добрый кадровый потенциал. Мы занимаемся этим и будем продолжать. Это перспективная область наших двухсторонних отношений.

В рамках ООН, мы сегодня с Казахстаном имеем массу примеров, когда два соседних государства, два члена ООН, с единых позиций неоднократно выступают, уделяя внимание таким вопросам как укрепление международного мира и безопасности, продвижение устойчивого развития.

Казахстан удостоился чести быть первым государством, который стал членом Совбеза ООН. И мы надеемся, что и на этом направлении, мы найдем общие точки соприкосновения, через которые будем и далее укреплять политические связи.

Елена Панова, Постоянный представитель ООН в Туркменистане (англ.)

Мередов: Сегодня в заявлении Президента Туркменистана прозвучали задачи, которые непосредственно связаны с ЦУР. Эта стратегия ООН до 2020 года.

Туркменистан в течении нескольких лет был активным участником процесса подготовки этой долгосрочной стратегии ООН. В частности, Президент Туркменистана, неоднократно выступая на сессиях ГА ООН, выдвигал и продвигал на практике такие важные компоненты нынешней программы ЦУР, как устойчивая энергетика, устойчивый транспорт, устойчивое водоснабжение, устойчивая экология и т.д.

ООН приняла несколько резолюций по инициативе Президента Туркменистана – в декабре 2008 года и в мае 2013 года – Резолюции ГА ООН по вопросам устойчивой энергетики.

Резолюции по теме устойчивого транспорта были приняты ООН в декабре 2014 года и декабре 2015 года. Кроме инициирования и продвижения этих вопросов на площадке ООН, Президент Туркменистана официально выдвигал конкретные предложения и в рамках конференций ООН по устойчивому развитию РИО+20 (июнь 2012 г), по водной тематике – в ходе Всемирного водного форуме (март 2015 года, Корея, Тегу).

Одной из главных целей сегодня является обеспечение равного и справедливого доступа к чистой питьевой воде. На форуме в Тегу прозвучали конкретные предложения.

Изменение климата, а именно противодействие рискам, которые несет в себе глобальное потепление, и в целом и изменение климата, является важным компонентом устойчивого развития. Сегодня это наше общее противодействие. Какими средствами, методами и механизмами – это другой вопрос. Они всем вам известны.

Президент Туркменистана в марте 2015 года в японском Синдае на всемирном форуме по рискам стихийных бедствий выдвинул целую программу. Заявил о том, что Туркменистан в контексте практического осуществления глобальных многосторонних актов на национальном уровне будет принимать конкретные действия, будет разрабатывать национальную стратегию, нацеленную на ранее предупреждение стихийных бедствий. Эти предложения звучали именно в тот момент когда шла подготовка ЦУР и нам отрадно что в ЦУР в 17 целях и 169 задачах предложения Президента Туркменистана в той или иной степени нашли свое отражение.

Туркменистан стал одним из первых стран в мире, которые официально заявили о принятии всех 17 целей, 148 задач и 194 индикаторов, необходимых для реализации ЦУР на национальном уровне. Мы занимаемся этим. Готовим национальные программы и планы, ориентируясь именно на эти критерии.

Эти цели и эти критерии будут адаптированы в наших планах и программах. В этом плане сотрудничество с агентствами ООН в Ашхабаде будет эффективно.

ОБСЕ, Посол Н.И.Дрозд. Инаугурация и выборы – очень важное событие в жизни любого государства. Глава государства сегодня обозначил приоритеты и направления, которые также входят в мандат ОБСЕ. Это говорит о том, что у нас очень хорошие перспективы дальнейшего продуктивного сотрудничества. Важные цели – это укрепление стабильности и безопасности в стране.

Президент обозначил такие важные задачи, как борьба с транснациональной преступностью, борьба с терроризмом, борьба с незаконном оборотом наркотиков, а в своей предвыборной программе – он также говорил о борьбе с взяточничеством, – это очень важный элемент.

ОБСЕ – это самая крупная региональная организация в области в безопасности. Тот потенциал, который накоплен 57 странам-членами, может быть очень успешно использован в осуществлении всех задач, которые подняты были сегодня президентом страны.

Касательно выборов, нами была направлена сюда оценочная миссия по наблюдению за выборами. Занимается этими вопросам БДИПЧ. Миссия осуществляла оценочную работу. Отчет будет готов и направлен с рекомендациями через 8 недель.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде занимается осуществлением поддержки избирательных комиссий и работаем с законодательством. По результатам нашего отчета, мы думаем, будут внесены рекомендации и мы посмотрим какую помощь можно оказать в этом направлении.

Мередов: Отчет, который будет направлен Туркменистану, будет носить рекомендательный характер. Рекомендации и советы – эта та форма общения между нашей страной и ОБСЕ, которая является достаточно эффективными.

Если посмотреть внимательно, здесь есть коллеги от различных государств и международных структур, то диалог, который мы ведем, в гуманитарном измерении, порой бывает непростой. Тем не менее, все что высказывается, становится предметом тщательного изучения с туркменской стороны. Если это нормально, вписывается и принимается туркменской стороной, с учетом традиций, взглядов, законодательства нашей страны, мы к этому относимся очень позитивно. Есть отдельные моменты, которые еще не наши отражение в нашем законодательстве или же их пока не было по тем или иным причинам в практике, и здесь мы с уважением относимся к мнению наших коллег из международных структур.

Если кто-либо наблюдает за этим процессом внимательно, он может обратить внимание, что такие шаги Туркменистана, как принятие Национального плана по правам человека, Национального гендерного плана, Национального плана по борьбе с торговлей людьми – все это результаты консультаций, которые мы проводим с нашими партнерами – с международными структурами и отдельными государствами. Мы в этом плане будем наращивать (взаимодействие). Нам скрывать здесь нечего. У нас нет закрытых или неудобных тем. Есть форматы, в которых мы можем обсуждать. Это другой вопрос.

(О подготовке новой редакции Конституции Туркменистана в сотрудничестве с международными организациями, с бывшими главами судебных структур своих стран.)

В ходе визита в Германию, накануне принятия обновлённой версии Конституции, глава государства открыто отвечал на все вопросы, в том числе о возможности посещения пенитенциарных учреждений. Да, мы будем делать это последовательно, спокойно, аккуратно. В реализацию того, чтобы было сказано в Берлине, мы уже организовали два посещения – учреждений в Байрамали и в Дашогузе. В этом плане у нас проблем и вопросов нет. А ОБСЕ, как очень важный наш партнер, эта та структура, через институты которой мы и далее будем вместе работать по этим темам.

Вы затронули такие вопросы, о которых шла сегодня речь – борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью. Да президент открыто об этом сказал. Туркменистан и далее будет привержен принципам борьбы с этими угрозами 21 века. На этом направлении мы будем наращивать свое сотрудничество с международными организациями. ОБСЕ – одна из таких крупных международных структур, которые эффективно занимается этой проблематикой.

В практике наших отношений с ОБСЕ мы выработали такую форму – мы готовим план на год, в котором стараемся учитывать все три основные направления – три главных измерения в деятельности ОБСЕ – политическое, военно-политическое измерения, экономико-экологическое и гуманитарное измерения. Будем делать это сбалансированно, через те проекты, которые согласованны на 2017 год.

Посол Франции (англ.) – Мередов (комментарии на англ.)

Посол Японии (на турецком языке). (отметил реализацию проекта ТАПИ, поскольку японские компании, которые задействованы в освоении месторождения Галкыныш, которое станет сырьевой базой для трубопровода. Также посол выделил сектор энергетики, развитие которого позволит Туркменистану нарастить объемы экспорта электроэнергии, в том числе в соседнее государство Афганистан).

Мередов: (высоко оценил динамику развития дружественных двухсторонних отношениях между Туркменистаном и Японией. В частности, был отмечен вклад в развитие правовой базы отношений визитов, предпринятых на высоком уровне на взаимной основе.).

Мы всегда в нашей внешней политике уделяем внимание такому важному вектору, как народная дипломатия. Кроме официальной дипломатии, с нашими американскими друзьями у нас есть существует форма общения через народную дипломатию, есть города побратимы. Есть делегации, которые на неофициальной основе посещают друг друга.

Д-р Неда Бергер, председатель туркмено-австрийского общества дружбы, высоко оценила уровень культурных отношений, налаженных между двумя странами.

Посол Турции Мустафа Капуджу (на турецком яз.)

(Мередов отметил исторические корни дружбы между народами Туркменистана и Турции. Речь идет о политических и экономических связях и в этом в аспекте предстоит еще много сделать, отметил министр.)

Посол Аксолтан Атаева, постоянный представитель Туркменистана при ООН выразила благодарность всем странами членам ООН и соавторами связи с принятием резолюции Туркменистана о признании 12 декабря Международного дня нейтралитета.

Посол Туркменистана в Китае Чинар Рустамова отметила отличие в наибольшей степени недавно состоявшихся президентских выборов от подобных событий прошлого. В частности, речь идет об огромной политической активности и высокой организации президентских выборов. В Китае были созданы все условия во всех провинциях для участия обучающихся там студентов в голосовании.

Мередов: Инаугурация главы Туркменистана, которая состоялась сегодня утром, стала еще одним мощным импульсом для дальнейшего развития наших контактов и общения здесь в Ашхабаде и за рубежом.

Продолжение следует…