Гурбангулы Бердымухамедов вступил в должность Президента на третий срок

Доклад nCa

Ашхабад, 17 февраля 2017 (nCa) — В пятницу Президент Бердымухамедов принес клятву и вступил в должность на третий президентский срок.

В пятницу в Ашхабаде, во Дворце Рухыет, состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Президент произнес слова клятвы.

Президент Бердымухамедов во время произнесения слов присяги положил правую руку на новую редакцию Конституции Туркменистана. Также перед ним на трибуне был размещен Священный Коран.

Зал Дворца Рухыет, рассчитанный на 2500 зрителей, был полностью заполнен. Среди присутствующих – почетные старейшины, члены кабинета министров и другие руководители, председатель и депутаты национального парламента, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, студенты, а также представители местных и зарубежных СМИ.

В начале церемонии, председатель Центральной избирательной комиссии вручил Бердымухамедову документ, удостоверяющий его победу на состоявшихся президентских выборах. На инаугурации также присутствовали другие восемь кандидатов, принявших участие в выборах от различных политических партий и инициативных групп.

Затем, Президент Бердымухамедов выступил с речью, в которой были выделены приоритетные направления политики на последующие семь лет президентства.

Помимо дальнейшей реализации уже принятых и действующих программ, Бердымухамедов заявил, что в нынешнем году полномочия Совета старейшин будут укреплены и расширены. В частности, Совет будет выносить окончательное одобрение по наиболее значимым решениям, принимаемым Кабинетом министров и другими высшими органами власти. Лидер Туркменистана отметил, что на следующем заседании Совета старейшин будут обсуждены законодательные поправки в Положение о Совете в сторону усиления его значения.

В ближайшее время в Туркменистане начнет функционировать институт омбудсмена, подчеркнул глава государства.

Текст выступления Президента Бердымухамедова будет опубликован в выпуске на следующей неделе.

После церемонии, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел пресс-конференцию, которая превратилась в своего рода диалог между главой внешнеполитического ведомства и главами зарубежных дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. Обзор встречи будет представлен также в следующем выпуске бюллетеня.