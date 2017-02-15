Пред-инаугурационные события в Туркменистане отражают оптимистичный настрой региональной динамики

Тарик Саиди

Ашхабад, 15 февраля 2017 (nCa) — Пока слишком рано комментировать суть нового содержания внешнеполитических направлений Туркменистана и степень региональной динамики. — Только недавно Президент Бердымухамедов одержал убедительную победу на президентских выборах и был переизбран на третий срок. До церемонии инаугурации осталось пару дней.

Любая попытка прокомментировать вероятные формы регионального взаимодействия на ближайшие месяцы будет основана только на первых впечатлениях. Тем не менее, важно, учесть именно первое впечатление, поскольку именно оно ляжет в основу анализов будущих событий.

Выборы состоялись 12 февраля 2017 года, и 13 февраля 2017 г избирательная комиссия заявила о том, что действующий Президент Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97.69% голосов. Для тех, кому интересно, как в течении 12 часов можно было подсчитать голоса, приведем немного математики – Общее количество избирательных участков в Туркменистане – 2548, на каждом избирательном участке зарегистрировано от 900 до 1500 избирателей. Число членов избирательных комиссий на каждом избирательном участке – от 10 до 18 человек. Это означает, что в среднем на каждом участке зарегистрировано 1200 избирателей и в среднем за каждым участком закреплено 14 членов избирательной комиссий. Если предположить, что двое из членов занимаются лишь контролем за работой комиссии, то 12 человек могут заняться подсчетом голосов, поданных в среднем 1200 избирателями, то есть на каждого члена комиссии приходится в среднем 100 бюллетеней. Голосование завершилось в 7 часов вечера. Учитывая, что подсчет осуществляется в три раунда во избежание любых ошибок, все содержимое урны можно пересчитать к 9 часам вечера. Каждый избирательный участок связан с избирательным округом, этрапскими и велаятскими комиссиями и каждая велаятская комиссия напрямую связана с ЦИК.

На пресс-конференции 13 февраля 2017 года ЦИК объявила предварительные результаты, однако, окончательный подсчет голосов продолжался с учетом данных с некоторых избирательных участков из отдаленных районов и при зарубежных посольствах и консульствах Туркменистана. Тем не менее, без сомнения, набрав почти 98% голосов, Президент Бердымухамедов переизбран на третий срок.

В течение нескольких часов от руководителей иностранных государств начали поступать поздравительные послания. Первое сообщение поступило от Президента России Владимира Путина, а затем от президентов Китая, Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Армении и Афганистана.

14 февраля 2017 года, Центральная Избирательная комиссия приняла специальное Постановление о признании Бердымухамедова победителем президентских выборов. Церемония инаугурации состоится в конце этой недели.

В этот же день, Бердымухамедов провел телефонные переговоры с Президентом Путиным и премьер-министром России Медведевым, Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Украины Петром Порошенко, и Президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Переговоры явились лишь формальным обменом любезностями. Кроме того, в ходе каждых из переговоров президенты обменялись мнениями по ряду региональных вопросов.

Бердымухамедов пригласил собеседников посетить Туркменистан в официальным визитом в течение этого года.

Президент Туркменистана провел отдельные встречи с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Такие бурно развивающиеся события позволяют сделать ряд заключений:

Россия протянула более широкую руку дружбы Туркменистану. Это многообещающее начало – если события будут развиваться подобным образом в верном направлении, а никаких оснований думать иначе нет, укреплённое сотрудничество окажется не только взаимно полезным, но и внесет огромный вклад в поддержание региональной экономической и политической стабильности.

Три значимых сопредельных государства – Казахстан, Узбекистан и Афганистан – выразили солидарность, укрепив существующее в отношениях доверие.

Китай и Турция, незамедлительно направив поздравительные сообщения, подтвердили стремление к углублению надежного и всестороннего партнерства с Туркменистаном и регионом.

Присутствует чувство огромного доверия во имя достижения общей цели – общего будущего. Это как раз та ситуация, когда общая сумма перспектив по значимости превышает отдельно взятые составные части.