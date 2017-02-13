Президентские выборы в Туркменистане – явка избирателей составила 97,27% – Президент Бердымухамедов выступил перед прессой

Доклад nCa

Ашхабад, 12-13 февраля 2017 (nCa) — 12 февраля, в воскресенье, в Туркменистане прошли президентские выборы. По предварительным данным, опубликованным ЦИК, явка избирателей составила 97,27%.

Избирательные участки начали свою работу в 7 часов утра и закрылись в 19:00 часов.

На пост президента было выдвинуто 9 зарегистрированных кандидатов, включая действующего Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Представители прессы посетили несколько избирательных участков. Одна из групп СМИ направилась на избирательный участок №48 Копетдагского этрапа Ашхабада, где в качестве зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании Президент Бердымухамедов и члены его семьи.

Президент Бердымухамедов, в сопровождении своего отца Мяликгулы Бердымухамедова, матери Огульнабат Бердымухамедовой, сына Сердара Бердымухамедова, обеих дочерей и внуков, прибыли на участок в 9:30 утра.

Проголосовав, Президент Бердымухамедов выступил с краткой речью перед представители СМИ. Основные моменты его выступления:

В ходе последнего заседания Совета старейшин мы приняли нашу новую конституцию, которая основана на принципах международного права, а также предусматривает развитие нашего демократического, светского государства и гражданского общества.

Согласно новой редакции Конституции президентский срок продлен до семи лет. Эти выборы помогут нам определить судьбу народа на следующие семь лет.

От различных политических партий и инициативных групп выдвинуто девять кандидатов. Каждый кандидат представил свою программу, нацеленную на дальнейшее развитие и процветание страны.

Все кандидаты едины в своем желании внести значимый вклад в реализацию в стране масштабных реформ.

Наша политика нейтралитета получила признание во всем мире. Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 декабря Международным днем ​​Нейтралитета.

Ряд программ, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана до 2020 года, находятся на различных стадиях реализации.

Мы следуем по пути превращения нашей страны в индустриальную державой. В этом аспекте мы проводим колоссальную работу. Важно не только обеспечение экономических интересов, но и о создания новых рабочих мест, новых специальностей.

Мы планируем большие задачи на следующие семь лет.

Мы благодарны зарубежным странам и международным организациям за участие в качестве наблюдателей на выборах. Мы благодарны СМИ за освещение.

Сегодня (13 февраля 2017 г) ЦИК и миссии наблюдателей проведут ряд встреч с участием СМИ.

Некоторые данные и фотоснимки с выборов:

Голосует отец Президента Бердымухамедова

Голосует семья Президента Бердымухамедова

Сын Президента Бердымухамедова опускает бюллетень в урну

Голосует Президент Гурбангулы Бердымухамедов