Мир признал 12 декабря Международным Днем Нейтралитета

Новости и комментарии nCa

Ашхабад, 8 февраля 2017 (nCa) — 2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 12 декабря объявлен Международным днем Нейтралитета.

Резолюция была предложена Туркменистаном, страной, которая 12 декабря 1995 года была признана ООН постоянно нейтральным государством.

Идея о провозглашении Международного дня нейтралитета была озвучена Туркменистаном с трибуны ООН в декабре 2015 года – в год 20-летия обретения статуса постоянного нейтралитета.

В Резолюции ГА ООН по вопросу об учреждении Международного дня Нейтралитета (документ A / 71 / L.56) отмечается связь между сохранением мира и Повесткой дня 2030 в интересах устойчивого развития. Г-жа Аксолтан Атаева, постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций заявила, представляя резолюцию: «Мир, справедливость и расширение экономических возможностей взаимосвязаны, и нейтральные государства играют жизненно важную роль в качестве стабилизаторов в достижении устойчивого мира».

Резолюция была принята ГА ООН без голосования. Документ призывает все государства-члены, организации системы ООН, международные и региональные организации, а также неправительственные организации отмечать день посредством образовательных и других мероприятий, направленных на повышение осведомленности общественности об данном статусе.

В соответствии с текстом резолюции, Генеральный секретарь продолжит тесное сотрудничество с нейтральными государствами, с целью реализации принципов превентивной дипломатии и использования их в посреднической деятельности.

Президент Бердымухамедов, в ходе заседания Кабинета Министров во вторник (7 февраля 2017 г), отметил, что «Туркменистан проявляет неизменную приверженность своему международно-правовому статусу, на деле подтверждая, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство составляют базовую основу его внешней политики».

Выражая благодарность соавторам резолюции, а также всему мировому сообществу, Президент Туркменистана сказал: «Мы придаём большое значение укреплению нашего нейтралитета, гордимся этим особым правовым статусом Родины».

«Нейтралитет – наша основная доктрина. Он призывает к сохранению мира на планете, развитию дружественных отношений между народами, провозглашая гуманистические принципы, способствует солидарности», – заявил глава государства.

«Постоянно нейтральный статус нашей Отчизны играет важную роль в налаживании широкого сотрудничества с зарубежными странами в политической, экономической, культурной, научно-образовательной и иных сферах», – подчеркнул Президент Бердымухамедов.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Время идеально – Мир согласился на всеобщее признание концепции нейтралитета, как в раз в условиях вхождения в эру несоизмеримой и обширной неопределенности.

В Белом доме восседает команда, которая систематически внедряет нетерпимость, целые страны и регионы поляризованы изнутри, что создает пространство для появления крайне правых тенденций, и еще в наличии – узкое, но очень неистовое течение в исламе, которое устанавливает новые рекорды в зверствах и беспощадности.

Мы наблюдаем споры по торговым и тарифным вопросам, гонку вооружений во многих регионах мира. У нас есть целый ряд горячих точек по всему миру, которые угрожают перерасти в полноценные войны. А еще многими странами руководят те, кто, возможно, не обращают внимания на последствия своих слов и действий.

Мы создали миллионы беженцев из-за бессмысленных войн, и теперь мы ненавидим их и закрываем для них свои двери. Своими поступками мы отказываем им в мире в своих странах.

Транс-тихоокеанская торговая сделка – бесконтрольна, будущее ЕС расплывчато, евро и доллар отчаянно пытаются сохранить свою стоимость, чтобы сохрнить импорт дорогим, а экспорт жизнеспособным для своих стран. Глобализация куется всеми силами.

Напряженность нарастает – от границ Мексики до Южно-Китайского моря, от границы между Россией и Украиной до холодных высот Гималаев. Эти напряженные отношения могли быть с легкостью урегулированы, при условии отсутствия внешнего вмешательства.

Вопросы водопользования, тесно связанные и с продовольственным обеспечением, грозят жестокой схваткой целых стран.

Наркозависимость набирает обороты, в основном в западных обществах. Смертность от передозировок в Соединенных Штатах достигает уровня эпидемии.

Социальные сети служат основной причиной подростковых психических и психологических расстройств.

И вот в этих небесах, отягощенных мрачными тучами, проглядывается очень тонная серебряная линия.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс практически избавил мир от полиомиелита.

Евразийский континент связан рядом инициатив, наиболее важной из которых является китайская инициатива «Один Пояс, Одна дорога».

Впервые за многие столетия перевозка грузов через наземные маршруты стала дешевле и быстрее, по сравнению с морской транспортировкой. Тестовые грузовые поезда из Китая уже достигли пределов Испании, Великобритании, России и Ирана с рекордной скоростью.

Производство электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии, в основном солнечной и ветровой, удешевилась по сравнению с производством электроэнергии из углеводородного сырья и угля.

Мир сплоченно реагирует на любые стихийные бедствия и катастрофы.

Если негативные процессы и позитивные процессы пометить на карте мира, можно убедиться в том, что Азия находится на подъеме. Все больше и больше положительных инициатив вытекают из Азиатского континента.

Объявление Международного дня нейтралитета является важным дополнением к мировому календарю.

Продуманное ведение Туркменистаном политики нейтралитета породило ряд региональных и глобальных процессов в области энергетической безопасности, транспортировки и транзита, связи и других сферах.

Успех концепции нейтралитета наталкивает на мысль об большей институционализации этого понятия.

Фактически, всему региону Центральной Азии следует рассмотреть вопрос о создании постоянно нейтральной зоны. /// nCa