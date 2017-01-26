Национальная Иранская Газовая Компания: Хрестоматийный пример того, как можно нанести ущерб собственным интересам

Комментарий nCa

Ашхабад, 26 января 2017 (nCa) — В поисках хрестоматийного примера того, как можно нанести ущерб собственным интересам, идти далеко не нужно.

НИГК, национальная иранская газовая компания, как раз сейчас и занимается этим в самом большом масштабе.

После отказа от урегулирования почти 2-миллиардного долга перед Туркменистаном, после нарушения в течении нескольких лет основных условий газового договора, после ложных заявлений, НИГК, оказавшись не в состоянии извиниться, даже когда компанию уличили во лжи, сейчас грозится подать в арбитражный суд на Туркменистан.

Сама компания теперь представляет собой одно огромное замешательство для иранской стороны.

Во-первых, немного контекста — Объемы и цены, предусмотренные туркмено-иранским газовым соглашением, должны были быть пересмотрены на 2017 год. Делегация НИГК прибыла в Ашхабад в последнюю неделю декабря 2016 года и, проявив свой воинственный настрой, стала угрожать прекращением импорта туркменского газа, если Туркменистан поднимет вопрос о непогашенной задолженности в ходе переговоров. Впоследствии, 1 января 2017 года, Туркменистан прекратил поставки газа в Иран из-за огромного непогашенного долга. Закончилось все тем, что чиновники из НИГК стали обливать туркменскую сторону грязью, смешивая оскорбления с угрозами. Одним из последних оскорбительных заявлений стало сообщение о том, что НИГК обратится в международный арбитраж на Туркменистан по причине прекращения поставок газа.

Важно подчеркнуть, что по данному вопросу НИГКвыступает единственным представителем иранской стороны, продолжающим проявлять столь само-дискредитирующее отношение. Правительство Ирана, в целом, сохраняет нелегкое молчание, лишь намекая на то, что высшие должностные лица смущены сумасшедшим поведением НИГК.

Министр нефтяной промышленности Ирана Зангане, выступая по национальному телевидению 15 января 2017 года, заявил, что рассмотрение вопроса касательно газовых поставок из Туркменистана поручено НИГК и министерство нефтяной промышленности Ирана заниматься этим делом не будет.

Он добавил, что Иран реализует политику поддержания дружественных отношений со всеми соседними странами и «нынешний спор между НИГК и концерном «Туркменгаз» должен быть решен».

Ранее министерство иностранных дел Ирана заявило, что спор носит технический характер и должен быть урегулирован мирным путем.

В то время как министерство нефтяной промышленности и МИД Ирана дистанцировались от этой односторонней войны слов, НИГК продолжает рыть себе глубокую яму из-за своей недальновидной риторики.

При подготовке к обращению в международный арбитраж, НИГК следует учитывать несоблюдение ими жизненно важного пункта соглашения – «бери или плати».

Согласно статистическим данным иранского министерства нефтяной промышленности, Иран импортировал 74,35 млрд. кубометров газа из Туркменистана в период с 2006 по 2016 годы. В соответствии с договором, Иран должен был за обозначенный период импортировать 130 млрд кубометров. Это означает, что иранской стороной была импортирована примерно половина объема, законтрактованного по условию «бери или плати».

Кроме того, в соответствии с контрактом, цена должна была определяться ежеквартально, а платежи должны были производиться на еженедельной основе. Помимо несоблюдения условия «бери или плати», Иран не соблюдал и этого положения договора. За последние пять лет эти долги накопились.

Контракт предусматривает, что любые изменения объемов выборки газа должны быть произведены только после надлежащего уведомления для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры. Газопроводы между Туркменистаном и Ираном – это трубопроводы среднего давления – газ в таких трубопроводах движется со скоростью 30 км/час. Это означает, что всякий раз, при уменьшении потребления газа Иран должен был уведомлять туркменскую сторону, по крайней мере в течение 72 часов. Но, что касается уведомлений, иранская сторона редко поступала надлежащим образом, в результате чего произошли повреждения на газовых объектах Туркменистана.

В отношении этого вопроса Туркменистан все еще ведет себя вежливо и спокойно. В пресс-релизе внешнеполитического ведомства Туркменистана от 26 января 2017 года выражено сожаление по поводу нерационального подхода НИГК и отмечается, что у Туркменистана имеется такое же право обращения в арбитражный суд.

На самом деле, НИГК, возможно, ищет козла отпущения.

Недавно международный арбитражный суд принял решение о выплате Ираном Турции компенсации в размере 1,9 миллиарда долларов США. Дело касается завышения Ираном цены на газ, поставляемый Турции, в период с 2011 по 2015 годы. Помимо компенсации почти в 2 млрд долларов США, Иран обязан предоставить Турции скидку в размере 13,5 %.

Учитывая, что Иран должен выплатить Турции около 2 млрд. долларов США, а просроченная задолженность Ирана перед Туркменистаном составляет также около 2 млрд. долларов США, возникает вопрос — НИГК пытается сэкономить на одном, чтобы выплатить долг другому?

В более широкой перспективе, Иран надеется на огромные инвестиции в нефтегазовый сектор – 3 млрд долларов США в сеть магистральных трубопроводов IGAT-9 и 3 млрд долларов на модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий. Неэтичное и непрофессиональное поведение НИГК отпугнет потенциальных инвесторов.

Вероятно, пришло время для того, чтобы высшие власти Ирана вмешались в урегулирование этого вопроса цивилизованным и профессиональным путем.