Излишняя бравада Таджикистана –Здравомыслие железнодорожных чиновников под сомнением

Комментарий nCa

Ашхабад, 25 января 2017 (nCa) — Железнодорожные чиновники Таджикистана недавно выступили с заявлением, которое заставляет спросить – чем они думали, когда говорили это?

По сообщениям ряда СМИ, заместитель начальника ГУП «Таджикская железная дорога» Усман Каландаров недавно заявил о том, что Таджикистан ведет переговоры с Узбекистаном об открытии железнодорожного сообщения через Узбекистан и Казахстан в Россию, в обход Туркменистана.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — кратчайший путь между Таджикистаном и Россией пролегает через Узбекистан и Казахстан. Территория Туркменистана не находится непосредственно на линии между Таджикистаном и Россией. Следовательно, никогда не должен был возникнуть вопрос о том, обойти ли Туркменистан или нет, при планировании строительства железнодорожной линии с единственной целью соединения с Россией.

Вполне справедливо, Министерство иностранных дел Туркменистана распространило в среду пресс-релиз, выразив возмущение в связи с этим необъяснимым заявлением.

Туркменистан является одной из немногих стран, которая ежегодно направляет Таджикистану гуманитарную помощь. Туркменистан также способствовал проведению мирных переговоров, которые привели к формированию правительства Таджикистана, успешно функционирующего и по сей день.

Туркменистан инициировал проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ). Первый этап этой железнодорожной линии – Атамырат (Туркменистан) – Акина (Афганистана) был недавно торжественно открыт. Эта железнодорожная магистраль соединит не имеющий выхода к морю Таджикистан с Китаем, Южной Азией, Ближним Востоком и Европой. Делая подобные бесполезные оскорбительные заявления, Таджикистан ставит под угрозу свои перспективы по налаживанию связей во всех направлениях. Важно признать, что без универсальных путей сообщения Таджикистан не достигнет прочного процветания.

Проявляя такого рода отношение, Таджикистан рискует отстать от темпов мирового развития.

Таджикистану целесообразнее было бы принести свои извинения в самое ближайшее время и прояснить ситуацию на самом высоком уровне.