Трамп для Центральной Азии – Часть Четвертая

Тарик Саиди

Ашхабад, 12 янаря 2017 (nCa) — Мы все в ожидании представления, которое начнется через несколько дней; анонсом стала пресс-конференция 11 января 2017 года в переполненном вестибюле нью-йоркского офиса Трампа.

Как мы уже отмечали в другом комментарии, если бы можно только одним словом описать стиль ведения дел Трампом, то это слово – Подрывной. —– Не обязательно это плохо, поскольку ряд вещей действительно нуждается в скорейшем устранении.

Помимо группы отставных генералов, важнейшая персона в команде Трампа, касательно Центральной Азии – это Рекс Тиллерсон. Инженер-строитель по специальности, он посвятил огромную часть своей трудовой деятельности компании ExxonMobil (тогда еще Еxxon). Тиллерсон тесно связан с организацией Бойскаутов и даже был их национальным президентом в период с 2010 по 2012 год.

Самый тревожный пример деятельности Тиллерсона – это нефтяная сделка ExxonMobil с иракскими курдами, подписанная в 2011 году. Он нарушил существующее законодательство Ирака, заключив напрямую с курдами соглашение. Он также разрушил перспективы мирного сосуществования трех основных групп в Ираке: суннитов, шиитов и курдов. При этом, он посеял семена прочного насилия не только в Ираке, но и во всем регионе. Рост ИГИЛ отчасти объясняется осуществлённым Тиллерсоном присвоением нефтяных ресурсов Ирака. Либо ему ничего не было известно, либо он не особо задумывался о последствиях своего решения; возможно, и то и другое имело место быть.

У него прекрасные отношения с Путиным и он даже был удостоен высшей российской гражданской награды, доступной для иностранцев. Он лично встречался почти со всеми лидерами стран СНГ. Несмотря на то, что он не располагает акциями и долевым участием в ExxonMobil, инстинкт продвижения интересов большой нефти, вероятно, еще сохранился. Перефразируя поговорку, бытующую в библейском поясе, можно сказать: Тиллерсона можно вытащить из сферы большой нефти, но большую нефть в Тиллерсоне не уничтожить.

На пресс-конференции Трамп был уверен и пренебрежителен, что в принципе является его обычной манерой поведения. Он отказался ответить на вопрос CNN и его помощники, находившиеся рядом с ним, повеселели, когда он остроумно отпарировал вместо существенного ответа на вопросы. Это был захватывающий хаос, похожий на реалити-шоу Трампа.

Пока Трамп и его команда готовятся заняться мировыми вопросами согласно своим собственным условиям, мир или, по крайней мере, некоторые игроки этого региона прилагают усилия к формированию характера этих условий.

Особого внимания заслуживает инцидент со взрывом бомбы в гостевом доме губернатора Кандагара 10 января 2017 года, повлекший гибель пяти дипломатов ОАЭ. Посол ОАЭ Джума Аль-Кааби получил травму. Среди погибших – заместитель губернатора Кандагара и афганский дипломат. В целом, погибли 11 человек и 17 получили ранения.

Учитывая условные факторы и причинно-следственные связи, можно предположить, что это была операция под ложным флагом.

Несколько причин указывают на то, что Талибы не причастны к организации инцидента в Кандагаре:

ОАЭ – это одна из трех стран, признавших талибов в качестве законного правительства Афганистана, когда талибы были у власти; две другие страны – Саудовская Аравия и Пакистан.

Организовав инцидент, который привел к убийству дипломатов ОАЭ, да еще как раз во время пребывания в Кандагаре по случаю открытия детского дома, талибы ничего не получают и теряют все.

Экономические интересы целого ряда людей, которые находятся в союзе или симпатизируют талибам, зависят от ОАЭ и некоторых других стран Персидского залива. Нападение на дипломатов – это нападение на честь и достоинство ОАЭ. Любой, кто обладает даже слабенькими способностями предвидеть ситуацию на один шаг вперед, не станет втягиваться в организацию такого инцидента.

Если не талибы, кто совершил это зверское преступление?

На этот вопрос можно ответить только через беспристрастное расследование с помощью команды, у которой должен быть опыт, ресурсы и свобода, чтобы докопаться до сути дела.

Сейчас мы может высказать только предположения о мотивации преступников:

Атака может быть нацелена на разрушение возникающего консенсуса внутри Афганистана по поводу привлечения талибов к участию в политической сфере.

Атака может быть сигналом для ​​администрации Трампа о том, что необходимо немедленно развернуть операцию против талибов, тем самым не оставляя никакого шанса для мирного процесса.

Атака направлена ​​на разрыв политического диалога между талибами и каких-либо странами и организациями – в последнее время наблюдается роста числа стран, готовых к переговорному процессу с талибами.

Нападение, безусловно, нацелено на ликвидацию мирного процесса в Афганистане.

Люди, которые уже трижды нарушали мирный процесс, могут быть обоснованно включены в список подозреваемых.

Никто, в том числе Трамп, не могут с какой-либо степенью уверенности заявить о том, как администрация Трампа будет вести себя в отношении Афганистана, представляющего основную проблему этого региона.

Обнадеживающим признаком является способность Трампа к изменению своих мыслей при более достаточном обеспечении информацией. Остается надеется, что он сконцентрируется на получении реальных фактов, прежде чем примет какое-либо решение.

КОНЕЦ.