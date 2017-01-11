Внезапная кончина Рафсанджани создала вакуум в Иране — Центральной Азии следует присмотреться к ситуации

Тарик Саиди

Ашхабад, 11 января 2017 (nCa) — Внезапная кончина аятолла Али Акбар Хашеми Рафсанджани создала огромную пустоту в Иране, масштабы которой пока еще не ясны.

Хашеми был известен в Иране, как разносторонне талантливая личность – Он был, возможно, ближайший помощником имама Хомейни, основателя теократической революции в Иране, он был единственным, кто сумел убедить Хомейни положить конец ирано-иракской войне, он занимал пост спикера национального собрания в самые трудные годы, он был президентом страны в период, когда невозможно было сбалансировать два таких важных аспекта, национальное единство и экономическое восстановление, он выступал движущей силой подъема формирующегося умеренного крыла и, в конечном итоге, он был любимым лидером, на похороны которого собрались около 2,5 миллиона представителей всех слоев общества, всех идеологических школ и политических ориентаций.

Его уход изменил расстановку политических сил в Иране, и Центральной Азии следует пересмотреть возможности и варианты.

Ультраправые в Иране заняты масштабным самоутверждением. Некоторые тревожные признаки уже на лицо. — Бывшему президенту Хатами, представителю умеренного течения и верному союзнику Хашеми Рафсанджани не разрешили присутствовать на похоронах. Кроме того, до последнего похоронного обряда, четыре иранских скоростных катера попытались приблизиться к конвою американских военно-морских судов, на расстоянии менее километра до главного корабля, взяв курс на столкновение. Иранцы остановились только после того, как американский корабль открыл предупредительный огонь.

Представители иранского умеренного течения пытались построить искренние отношения с регионом, но у консерваторов иной набор приоритетов. Хашеми был первым президентом, которому удалось прекратить попытки экспортировать революцию в регион и уделить первостепенное внимание налаживанию экономического партнерства. Существующее взаимовыгодное взаимодействие между Ираном и странами Центральной Азии, был построено в период пребывания Хашеми на посту президента и еще больше расширено при правлении другого умеренного политика – Хатами. Кандидатура Роухани была полностью одобрена и поддержана Хашеми. И он движется в том же направлении.

Если сторонники жесткой линии возвысятся, они подвергнут сомнению различные аспекты ядерной сделки, что уже очевидно из отдельных заявлений верховного лидера Хаменеи и некоторых других крайне правых лидеров. А это приведет к замедлению процесса снятия санкций и будет препятствовать полному восстановлению банковских операций, которые жизненно важны во всех сферах экономической деятельности.

Вместе с этим, необходимо учитывать, что Иран способен на любой сюрприз. Например, NIGC (Национальная иранская газовая компания) создала шумиху в начале этого года вокруг урегулирования просроченной задолженности перед Туркменистаном за газовые поставки. Тем не менее, через несколько дней, Иран начал процесс формирования трехстороннего механизма партнерства с Туркменистаном и Арменией с целью транзита туркменского газа в Армению.

Многое будет зависеть от результатов президентских выборов в Иране, запланированных на 19 мая 2017 года. Кандидаты могут подать заявки на регистрацию до 16 апреля 2017 года, поэтому до настоящего момента неизвестно, какой политический тяжеловес вступит в гонку, чтобы смести шансы Роухани на переизбрание.

Сейчас ясно одно – умеренное течение потеряло человека, который был связующим звеном между религиозным истэблишментом, умеренными и инакомыслящими внутри системы.

В то же время, видение администрации Трампа в отношении Ирана является еще одним неизвестным фактором на данный момент.

Таким образом, Центральной Азии остается просто подождать и понаблюдать.