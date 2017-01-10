Россия поднимает свою голову на мировой внешнеполитической арене –Часть Вторая

Житель Центральной Азии

Наряду с вовлеченностью в урегулировании Сирийского конфликта, Россия предпринимает попытки по укреплению своей роли в другой не менее горячей точки – Афганистане.

27 декабря 2016 года в Москве состоялся третий раунд трехсторонних консультаций по региональной проблематике с участием спецпредставителей по Афганистану и старших должностных лиц России, Китая и Пакистана.

«Участники консультаций договорились продолжить усилия по дальнейшему содействию продвижению процесса национального примирения в Афганистане при руководящей роли самих афганцев и сохранении известных принципов интеграции вооруженной оппозиции в мирную жизнь», – говорится в пресс-релизе МИД России по итогам консультаций.

Кроме того, Россия и Китай, в качестве постоянных членов СБ ООН договорились предпринять усилия «по изъятию отдельных фигурантов из санкционных списков в рамках усилий по налаживанию мирного диалога между Кабулом и Движением талибов».

Однако, консультации, преследовавшие весьма мирные идеи, вызвали противоречивую реакцию в самом Афганистане. Стороны договорились продолжить консультации в расширенном формате с участием представителем Афганистана.

Спикер Вулеси джирги (нижняя палата афганского парламента) Абдуррауф Ибрахими назвал эти консультации «открытым вмешательством во внутренние дела Афганистана и потребовал правительственного расследования».

Однако, как заявил Спикер политического представительства талибов в Катаре Мухаммад Сахил Шахин: «Это очень радостная новость, что сейчас региональные страны пришли к выводу, что Исламский Эмират – политическая и военная сила Афганистана. Рекомендация на трехсторонней встрече об исключении имен членов Исламского Эмирата из черного списка – это хороший шаг к установлению мира и стабильности в Афганистане. Мы его приветствуем».

Похоже, что Россия, пересмотрев форматы поведения в международных отношениях, осознала, что истинное влияние возможно при налаживании крепкого взаимодействия прежде всего с региональными игроками в решении той или иной проблемы.

Используя эту формулу, Россия решила объединить усилия с наиболее заинтересованными региональными силами – Пакистаном и Китаем. Также как и в случае с сирийской проблематикой, Россия в переговорном обходится без Штатов.

Как Пакистану, так и Китай мир и стабильность в Афганистане – просто жизненно необходимы в силу экономических интересов. Пакистан озабочен ситуацией в области в безопасности на территории Афганистана в контексте реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан-Пакистан-Индия). Более того, мирный Афганистан будет содействовать успешности антитеррористических усилий Пакистана внутри страны.

Китай, действующий с большой осторожностью, сосредоточил усилия в Афганистане на экономической сфере. Страна активно вовлечена в продвижении на Евразийском континенте своей инициативы Экономического пояса Шелковый путь (один пояс – одна дорога) и в рамках этой инициативы Китай видит большие возможности сотрудничества с Афганистаном.

Тем не менее, у России нет конкретного плана по мирному урегулированию в Афганистане. Об этом заявил в декабрьском интервью турецкому агентству Anadolu, специальный представитель Президента России по Афганистану Замир Кабулов.

На вопрос о мире в Афганистане, Кабулов ответил, что основными сторонниками мирного урегулирования должно стать движение Талибан и официальные власти страны.

На афганском поле боя никто никогда не сможет стать победителем – начиная от англичан, заканчивая США. Россия, хоть и с огромным опозданием, признала ошибкой ввод советских войск в Афганистан.

США же до сих пор барахтаются в созданном болоте.

Степень успешности усилий тройки Россия-Китай-Пакистан будет еще и предопределена будущей стратегией по Афганистану администрации Трампа.

И пока России пытается форсировать свои позиции по афганской проблеме, США разместят около 300 своих морских пехотинцев в провинции Гильменд под видом обучения афганских силовых структур. Почти 10 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Афганистане, видимо недостаточно.

Путь к мирному урегулированию в Афганистане лежит как минимум через два пункта: Во-первых, необходим отказ от использования этой страны в качестве игрового поля для военных игр между супер-державам и во-вторых, перестать видеть в Афганистане геостратегический выход к энергетическим ресурсам Центральной Азии, Персидского залива и Каспийского бассейна.

В остальном, требуется лишь добрая воля и участие сплоченных медиаторов и хочется верить, что у тройки Россия-Китай-Пакистан хватит настроенности и мотивации, чтобы положить начало истинно мирному урегулированию в Афганистане.