Склонность иранцев к драматизации и преувеличению усложняет ситуацию с газовой сделкой – Туркменистан разъясняет вопрос

Тарик Саиди

Ашхабад, 3 января 2017 (nCa) — Дело на самом деле довольно простое: Вы платите за то, чем вы пользуетесь, вы оплачиваете то, что вы согласились оплачивать, и вы платите в должное время.

Речь идет о поставках туркменского природного газа в Иран. Этот чисто экономический вопрос приобрел множество неприятных оттенков из-за безответственных заявлений некоторых должностных лиц и неподготовленного освещения средствами массовой информации с иранской стороны.

Туркменистан поставляет природный газ в Иран в рамках долгосрочного соглашения. В соответствии с условиями договора, цена определяется по формуле, основанной на корзине, в которую, возможно, включены восемь углеводородных продуктов. При этом платежи должны осуществляться на еженедельной основе за транспортируемый объем.

Сторонами соглашения являются Госконцерн «Туркменгаз» с туркменской стороны и NIGC (Национальная иранская газовая компания) с иранской стороны.

Управляющий директор NIGC Хамидреза Араки побывал в Туркменистане с визитом в последнюю неделю декабря 2016 года с целью обсуждения условий и объемов газовых поставок на 2017 год.

Иранская делегация заняла довольно дерзкую позицию, в то время, как Туркменистан в течение 2016 года постоянно напоминал иранской стороне о необходимости поиска путей погашения просроченной задолженности за газовые поставки в размере около 1,8 млрд долларов США. И похоже, иранская сторона была явно не готова к этому.

Переговоры были сложными, в основном из-за неконструктивного и вялого подхода иранской стороны. Видимо, иранская сторона была не настроена к рассмотрению вопроса об урегулировании огромного долга.

По возвращении в Тегеран 30 декабря 2016 года, иранская делегация или, по крайней мере, иранские СМИ, стали бить себя в грудь и сформулировали итоги переговоров таким образом, что атмосфере доверия и братства, которую Туркменистан всегда старается создать в отношениях с соседями, был нанесен ущерб.

Тем не менее, вопрос о выплате долга остался нерешенным и у Туркменистана не было иного выбора, кроме как прекратить поставки газа в Иран с 1 января 2017 года. Это привело к шквалу грязных и оскорбительных заявлений и сообщений со стороны иранских средств массовой информации. За исключением заявлений министерства иностранных дел Ирана, во всем информационном пространстве Ирана не нашлось ни одного разумного слова.

В данном обзоре мы собрали воедино всю картину, по мере того, как ситуация освещалась в Иране. При этом иранская сторона проявила неспособность противостоять искушению драматизации и преувеличения.

В первую очередь, следует ознакомиться с пресс-релизом, распространенным МИД Туркменистана 3 января 2017 года.

В последние дни в средствах массовой информации Ирана и других государств появились разноречивые сообщения, касающиеся туркмено-иранских отношений в газовой сфере. В некоторых из них речь идет о якобы «неожиданном и несоответствующим двустороннему соглашению» прекращении поставок туркменского природного газа в Иран с 1 января 2017 года. В других публикациях, наоборот, отмечается, что «Иран подписал с Туркменистаном контракт на поставки туркменского газа на 5 лет».

В этой связи Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, что подобного рода диаметрально противоположные по своему характеру и нелогичные по содержанию информационные вбросы, не имеют под собой никаких оснований.

В действительности, начиная с декабря 1997 года, Туркменистан в соответствии с контрактом купли-продажи газа, осуществляет поставки газа в Иран, строго соблюдая при этом все условия двустороннего соглашения.

Вместе с тем, к сожалению, Национальная иранская газовая компания, начиная с 2013 года, не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга за ранее поставленный в Исламскую Республику туркменский природный газ. В результате этого образовалась значительная задолженность иранской стороны, которая создает финансовые трудности для поддержания работы в штатном режиме газотранспортной инфраструктуры Туркменистана, ориентированной на поставки газа в Иран по долгосрочному контракту.

В течение 2016 года иранская сторона в официальном порядке была неоднократно информирована о складывающейся неблагоприятной ситуации в сфере газовых поставок и о возможном ограничении поставок туркменского природного газа. При этом подчеркивалось, что задержка в выплате денежных средств, причитающихся Государственному концерну «Туркменгаз», работающему на принципах самоокупаемости и самофинансирования, может привести к технической остановке работы на газовых скважинах, компрессорных станциях, очистных установках и других элементах газовой системы Туркменистана, по которой природный газ поставляется в Иран.

Одновременно, туркменская сторона внесла ряд предложений, нацеленных на оперативное решение возникших вопросов.

Однако, отсутствие позитивной реакции Национальной иранской газовой компании на конструктивные инициативы Туркменистана, ее пассивность в поиске вариантов взаимоприемлемого решения, привели к вынужденному ограничению поставок туркменского природного газа в Иран с 1 января 2017 года.

Министерство иностранных дел Туркменистана, заявляя о вышесказанном, подчеркивает, что любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной.

Как видно из данного пресс-релиза, Туркменистан приложил ряд усилий для решения вопроса, но безуспешно по причине предубеждённого отношения с иранской стороны.

Теперь давайте посмотрим, какое впечатление создал Иран по данному вопросу, не принимая в расчет всесторонность отношений между двумя странами, ведь Иран и Туркменистан выступают партнерами в рамках нескольких региональных процессов, многие из которых имеют жизненно важное значение для Ирана:

Первоначально, СМИ сообщили, что переговоры зашли в тупик из-за просроченных платежей за газовые поставки в размере около 2 млрд долларов – и Туркменистан, по сообщениям, настоял на прекращении поставок в субботу (31 декабря 2016 года), в случае если задолженности не будут погашены или не будет выработан четкий график выплаты долгов.

Позже в прессе появилось сообщение о том, что поставки газа будут продолжены и сторонам удалось прийти к общем решению.

Позже, уже 1 января 2017 года сообщалось о том, что Туркменистан приостановил поставки газа.

В целом, вырисовывается следующая картина, в совокупности с информацией, распространенной в иранских СМИ:

31 декабря 2016 года, официальное иранское информационное агентство Shana, освещающее события нефтегазового сектора, сообщило, что «Иран и Туркменистан договорились продолжить сотрудничество в газовой сфере сроком до пяти лет».

По сообщению, это заявление было сделано управляющим директором NIGC (Национальная иранская газовая компания) Хамидрезой Араки, который прибыл с визитом в Ашхабад для проведения газовых переговоров.

Как заявил Араки, NIGC и Туркменгаз достигли договоренностей по экспорту природного газа, а также наметили планы будущего сотрудничества.

По его словам, две компании сформируют совместный комитет для рассмотрения спорных вопросов, касающихся газовой сделки.

Агентство Mehr сообщило 30 декабря о том, что сторонам удалось заключить сделку.

Сообщение агентства Mehr, со ссылкой на информацию министерства нефтяной промышленности:

«Президент Туркменистана подписал новый газовый контракт с Ираном, по которому Ашхабад продолжит экспорт газа в Иран, – сообщил в пятницу чиновник из министерства нефтяной промышленности.

«Детали нового соглашения по газовым поставкам будут разработаны специалистами двух стран, – добавил чиновник.

«Сегодня утром, из-за настойчивости туркменской стороны прекратить экспорт газа по причине задолженности Ираном в размере 2 млрд. долл. США, иранская сторона покинула стол переговоров. В аэропорту, туркменские чиновники убедили иранскую делегацию вернуться за стол переговоров в надежде на достижение соглашения.

«Как сообщил агентству Mehr News информированный источник, обе стороны не достигли соглашения и Иран, скорее всего, разорвет газовую сделку, начиная с субботы, а северные провинции страны будут обеспечены за счет внутреннего производства».

Одновременно, Press TV, международный телеканал Ирана, сообщил о том, что иранские средства массовой информации приветствуют успех в разрешении газового спора с Туркменистаном.

Press TV процитировал некоторые отрывки из статьи, опубликованной предположительно иранским информационным агентством IRNA. Вот интересный отрывок: «Эта сделка доказала, что переговоры … по-прежнему являются наилучшим способом урегулирования разногласий. Именно поэтому, недавнее газовое соглашение [с Туркменистаном] по характеру схоже с переговорным процессом по Совместному Всестороннему Плану Действий, который Иран заключил с пятью постоянными членами Совета Безопасности плюс Германия».

С другой стороны, иранская англоязычная газета Tehran Times сообщила о том, что депутат призвал к ответным действиям против Туркменистана.

The Times цитирует слова депутата от партии Shahrekord, Ардешира Нуриан, который заявил в парламенте: «Министр иностранных дел должен немедленно принять меры против Туркменистана в связи с этим».

Депутат негативно отреагировал на требования Туркменистана урегулировать задолженности.

1 января 2017 года, агентство Mehr и некоторые другие иранские СМИ сообщили о заявлении министра нефтяной промышленности Биджана Намдар Зангане. По его заявлению, стороны достигли предварительной договоренности по урегулированию газового спора, не доводя дело до международного арбитража. Как отметил Зангане, стороны предпринимают усилия по достижению окончательного решения по этому вопросу.

Как сообщается, Зангане заявил, что газовый контракт рассчитан сроком на пять лет.

По его словам, в настоящее время Иран импортирует из Туркменистана ежесуточно 10 миллионов кубических метров газа и этот объем будет увеличен «в течение ближайших нескольких дней».

Зангане подчеркнул: «Приостановка импорта газа будет означать сокращение снабжения газовым сырьем электростанций, которые затем будут вынуждены перейти на более загрязняющий окружающую среду вид топлива, такой как мазут». А это ухудшит качество воздуха в городских районах, в частности, в Тегеране, который борется с тревожно высоким уровнем загрязнения.

Те же СМИ сообщили заявлении Араки, будто в случае прекращения поставок туркменского газа, будут приняты меры по ускорению строительства газопроводов из южных регионов, богатых нефтегазовыми залежами, в северные провинции. По его словам, возможного крупного газового дефицита в зимние месяцы можно избежать за счет сокращения общегосударственного потребления на 10%.

1 января 2017 года агентство Shana сообщило: «Туркменистан неожиданно прекратил поставки газа в Иран после того, как две соседние страны достигли соглашения о продолжении сотрудничества в газовой сфере, по крайней мере, сроком на 5 лет».

Как сообщает Shana, в связи этим Национальная иранская газовая компания выпустила обращение к иранской нации:

Заявление NIGC в связи с решением Туркменгаза прекратить поставки газа в Иран

«Уважаемый иранский народ,

«Сообщаем Вам:

Национальная газовая компания Ирана (NIGC) и Туркменгаз «подписали соглашение по поставкам газа около 20 лет назад в целях обеспечения северных провинций Ирана туркменским газом.

«Тем не менее, в течение этих 20 лет, туркменская сторона, время от времени, действовала в нарушение принципов сделки и духа политики добрососедства. В качестве примера такого поведения можно назвать прекращение поставок газа в Иран в 2007 году в период похолодания. Тогда иранское руководство было вынуждено пойти на удовлетворение необоснованного требования Туркменгаза по повышению стоимости газовых поставок почти в девять раз.

«За последние три года, Иран полностью погасил задолженность перед туркменской стороной на основе цен, согласованных в вышеупомянутой сделке, и начались переговоры между двумя компаниями по урегулированию просроченной задолженности Ирана. Обе стороны достигли соглашения в ходе последнего раунда переговоров.

«Однако, непредвиденно, пренебрегая соглашением, туркменская компания прекратила поставки газа в Иран утром (Воскресенье, 1 января 2017 г).

«Учитывая, что такой шаг со стороны Туркменгаза является явным нарушением газового соглашения, мы [NIGC] настаиваем на нашей позиции в споре, и призываем иранскую нацию оптимизировать потребление газа.

«Мы также с гордостью сообщаем, что добыча газа в Иране возросла в последние 3 года настолько, что в импорте газа более не будет необходимости и дефицит снабжения в холодный сезон может быть удовлетворен за счет экономии объемов газа на электростанциях, промышленности и бытовом секторе.

«Кроме того, обращаем Ваше внимание на том, что наши коллеги в нефтяной промышленности и NIGC разработали меры по предотвращению любых сокращений обеспечения газом в бытовом секторе, так что с помощью Бога и сотрудничества с народом, этот холодный сезон минует с минимальными проблемами.

2 января 2017 года агентство Tasnim сообщило:

Иранский чиновник осудил Туркменистан за резкое прекращение поставок газа в Иран, отметив, что такой шаг не повлияет на способность страны обеспечить население газом.

В интервью агентству Tasnim в воскресенье пресс-секретарь Национальной иранской газовой компании Маджод Буджарзадэ заявил, что по итогам переговорного процесса, сторонам удалось достичь соглашения по урегулированию газовых задолженностей Ирана перед Туркменистаном.

«Туркмены отказались выполнить обещание и прекратили поставки газа в Иран внезапно в воскресенье», – заявил он, отметив, что туркменская сторона отмечает новогодние праздники и не выходит на связь.

«Тем не менее, у Ирана нет никаких проблем для обеспечения газом национальной сети, даже в северных районах страны», – подчеркнул он.

Национальная газовая компания Ирана NIGC назвала прекращение поставок газа Туркменистаном «саботажем» и призвала иранский народ оптимизировать потребление газа.

Представитель иранского МИД Бахрам Кассеми заявил 2 января 2017 года: «Газовый спор с Туркменистаном не является политическим, а включает в себя технические и финансовые вопросы», – сообщает информационное агентство Tasnim.

Кассеми сказал: «У нас не будет никаких серьезных проблем», и выразил надежду на то, что стороны смогут достичь соглашения.

Отказ от рассмотрения путей урегулирования огромной непогашенной задолженности и распространение подобного рода заявлений, приводящих к замешательству, ставят под сомнение имидж Ирана в качестве надежного партнера.

Мы можем только надеяться на то, что Иран в ближайшее время предпримет шаги по восстановлению своей репутации.