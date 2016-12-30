Россия поднимает голову на мировой политической арене –Часть Первая

Житель Центральной Азии

30 декабря 2016 (nCa) — Несмотря на все попытки Запада по подрыву экономического положения всяческими санкциями, Россия похоже приступила к полномасштабному возрождению своей роли противовеса США-Европе на международной политической арене.

Конечно, до того момента, пока не станут явными практические результаты инициатив, рано предсказывать дальнейший ход событий. Но Россия уже предприняла ряд шагов, чтобы начать лечение «язв и пролежней» на политическом теле Земли.

Речь идет о двух событиях:

– Трио в составе России, Ирана и Турции 20 декабря обсудили в Москве сирийскую проблематику и как было заявлено выработали путь к ее решению. Тогда параллельно заседали две тройки – министры иностранных дел и министры обороны трех.

– 27 декабря в Москве закончился третий раунд трехсторонних консультаций по региональной проблематике с участием спецпредставителей по Афганистану и старших должностных лиц России, Китая и Пакистана.

Штаты «не оскорбились»

Со страниц западных и американских СМИ веет холодным ветерком скептицизма по поводу масштабных миротворческих инициатив Москвы.

Как бы Штаты не «обижались», но как выяснилось –можно обойтись и без них. К великому стыду, Керри даже не пригласили на встречу тройки Россия-Иран-Турция в Москву.

Даже Госдепартамент выразил свое скептическое отношение в телефонном разговоре Джона Керри с его российским и турецким коллегами, которые состоялись уже после проведенных в Москве переговоров.

Впрочем, есть и объяснение. Как показала практика, российско-американские договоренности по прекращению боевых действий Сирии, принятые в сентябре этого года, провалились.

Более того Штаты приостановили свои переговоры с Россией по сирийской тематике и решили, что лучше сотрудничать с европейскими и арабскими странами. 10 декабря в Париже под предводительством США в Париже состоялась встречу с участием министров иностранных дел европейских и арабских стран, а также лидеров сирийской оппозиции.

Здесь хочется немного отступить от темы. Трудно удержаться от едкого комментария. Как минимум, со времени второй русской революции до сегодняшних дней история пестрит фактами о том, как старая добрая Европа и чудище в лице Штатов – оказывают покровительство силам, подрывающим основу государственности, легитимности власти и суверенитета, прикрывая ее фальшивыми ценностями демократии.

Вероятно поэтому, Россия поворачивается к Штатам, своей извините, пятой точкой, в отношении сирийской проблематики, и объединяется с региональными игроками – Турцией и Ираном.

Иран и Турция – не случайный выбор

Эти ставки были сделаны не случайно – объединяются с теми, кто заинтересован в успехе общей цели.

Анкара и Москва сумели, ко всеобщей евро-американской досаде, преодолеть кризис в отношениях и помирились. Более того, гибель Посла Карлова только способствовала политическому сближению двух стран, несмотря на намерения теневых авторов этой трагедии.

Сегодня, именно Турция на деле, а не на бумаге, вносит весомый вклад в решение вопроса о сирийских беженцах. Из 4,8 млн. сирийских беженцев, 2,7 млн. приняла Турция. А это значит, что Турция, имеет не только политическое право «по-соседски» помочь Сирии урегулировать конфликт, но моральное право.

Иран все уверенней расправляет крылья после снятия анти-ядерных санкций. Следует учитывать, что Ирану близки сирийские алавиты (Семья Асада придерживается алавитского толка), поскольку алавиты – это и есть крайние шииты.

А теперь взглянем на политическую карту мира – Сирия – это стратегический мостик для Ирана на Ближнем Востоке. Согласно заявлению руководителя Центра стратегических исследований при Совете целесообразности ИРИ Али Акбара Велаяти, сделанному в марте 2016 года, еще после победы Исламской революции Иран и Сирия «стояли в объединенном фронте» и их отношения укрепляются с каждым днем.

Казахстан – перспективы позитивного вклада в сирийское урегулирование

Освежающим развитием в сирийском вопросе становится перспектива задействования в процессе урегулирования центральноазиатской страны – Казахстана.

Тройка Россия-Турция-Иран поддержали приглашение Казахстана организовать в Астане переговоры между Правительством САР и отрядами вооруженной оппозиции, посвященные началу процесса политического урегулирования, говорится в пресс-релизе МИД России.

«Это станет стимулом к ускорению диалога под эгидой ООН в Женеве, который долгое время остается в тупике из-за ультимативных требований оппозиционеров-эмигрантов», – сообщает МИД РФ.

На недавней встрече с Путиным в Санкт-Петербурге, в рамках саммита ОДКБ, Президент Казахстана Назарбаев заверил российского коллегу о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по сирийскому конфликту в Астане.

«Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане. Мы вчера говорили с вами, с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом и (президентом Ирана Хасаном) Роухани… Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», – заявил Назарбаев.

При успешном раскладе, мирные переговоры в Астане могут пройти в середине января будущего года. В перспективе, миротворческое участие Астаны в урегулировании сирийского конфликта может стать моментом практической реализацией Манифеста Назарбаева «Мир. XXI век», нацеленного на искоренение вируса войны в глобальном масштабе.

Очевидно, что расхлёбывать почти уже шестилетнюю гражданскую войну в Сирии, будет архисложной задачей, с учетом того, что дело установления мира в Сирии имеет серьезных противников. Но задача выполнима при условии, твердой решимости и непоколебимости сторон-инициаторов.

Продолжение следует…