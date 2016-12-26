Задержки в завершении проекта строительства Гарлыкскогокомбината вредят репутации и экономическим перспективам Беларуси

Ашхабад, 26 декабря2016 (nCa) — Беларусь работает над реализацией в Туркменистане мега-проекта строительствагорно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений в ГарлыкскомэтрапеЛебапскоговелаята.

Как сообщил на заседании Кабинета министров в пятницу вице-премьер Эрешов, белорусская сторона обещала завершить проект к 31 марта 2017 года. Все работы по наземным объектам будут завершены до 1 февраля 2017 года, по подземным – до 20 февраля.

Соглашение на реализацию проекта белорусская компания Белнефтехим и Туркменская государственная корпорация Туркменхимияподписали в январе 2009 года. Подрядчик должен был выполнить строительство объекта «под ключ», годовой производственной мощностью в 1,4 млн тонн калийных удобрений.

На момент подписания договора, комбинат планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2014 года.

Прошло два года от первоначально запланированной даты сдачи комплекса. В течение этого периода, по меньшей мере, белорусской стороной трижды откладывались сроки завершения проекта, но намеченные цели достигнуты не были.

Остается надеяться, что подрядчикпридержетсяпоследней заявленной даты.

Такая длительная задержка в выполнении проекта – два года – ставит экономические интересы под угрозу. Возможно, причины кроются в экономических трудностях, испытываемых Беларусью. Тем не менее, вероятно, проекту не был обеспечен должныйприоритет, отсюда и задержки.

Будемнадеяться, чтоБеларусьсможетоценитьстоимостьтакогопромедлениядляТуркменистана:

Из-за передвижек в сроках и последующей переоценки различных этапов реализации проекта ввиду конъюнктуры рынка, стоимость проекта значительно возросла. Это нарушило соотношение затрат и прибыльности проекта для Туркменистана. Неспособность Беларуси завершить проект к первоначальному сроку пробила отверстия в экономическом планировании Туркменистана.

Несмотря на продолжающийся экономический кризис в мире, который также затронул и Туркменистан, страна вложили огромные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Железнодорожная линия Атамурат-Имамназар-Акина, которая является частью лазуритового коридора, была построена полностью за счет собственных ресурсов Туркменистана. Предполагалось, что Гарлыкский комбинат задействует железнодорожную линию Атамурат-Имамназар-Акина для доставки калийных удобрений на потенциальные рынки сбыта в стране и за рубежом. Поскольку Гарлыкский комплекс пока еще ничего не может отправить на экспорт, растягивается и период безубыточности самой железнодорожной линии.

Туркменистан уже нашел перспективные рынки сбыта калийных удобрений в Афганистане и Таджикистане. Китай и страны Южной Азии также представляют огромные рынки. Гарлыкский комплекс, крупнейший подобного рода объект в регионе, планируетобеспечивать качественными калийными удобрениями и другой сопутствующей продукцией по доступным ценам не только регион, но и страны за его пределами. Не трудно себе представить, что своевременное завершение проекта строительства Гарлыкского комплекса принесло бы значительные экономические выгоды как Туркменистану, так и Беларуси, а также укрепило бы положение в сельскохозяйственном секторе стран-импортеров данной продукции.

Задержки в реализации проекта уже больно ударили по репутации Беларуси и нанесли ущерб ее экономическим перспективам. Центральная Азия является динамично развивающимся регионом, и Беларусь стоит воспользоваться этим посредством участия в промышленном развитии этой части света. А для того, чтобы добиться этого, Беларуси необходимо будет принять меры по восстановлению своей репутации и соблюсти окончательные сроки сдачи в эксплуатацию Гарлыкского горнорудного комбината. Если бы проект был завершен вовремя, потенциально Беларусь обрела бы и других заказчиков.

Поташ или углекислый калий, считающийся основным сырья для производства удобрений, имеет жизненно важное применение в ряде секторов – в промышленности и сельском хозяйстве.

Калийные удобрения – карбонат калия, хлорид калия, сульфат и т.д. – используются для поддержания общего здоровья растений, прочности корневой системы, устойчивости к болезням, скоростиповышения урожай, улучшения текстуры и вкуса продукта. Предполагается, что без калийных удобрений, продовольственный дефицит возрастет на 33%. Более дешевых аналогов не существует.

Поташ, ввидекарбонатакалия, используетсятакжевкачествекормавживотноводстве, способствуяростумясноймассыи удоя.

Карбонат калия нашел применение в пищевой промышленности в качестве добавки к приправам, а также используется в пивоварении.

Перекись калия является исходным компонентом для изготовления мыла, что придает этой продукции мягкость и растворимость, при меньших затратах воды по сравнению с натриевым мылом. Едкий калий применим в производстве моющих средств и красителей.

Хлорид калия является экологически чистым средством для обработки жесткой воды. Он регенерирует ионообменные смолы более эффективно, чем хлорид натрия, снижая общее количество сбрасываемых хлоридов в сточных водах.

Хлорид калия входит в составпрепаратах для устранения льда с дорожных покрытий и подъездов. По сравнению с другими химическими веществами, используемыми для этой цели, хлорид калия экологически безопасени вредит поверхностям.

Карбонат калия используется в качестве флюса при производстве стекла, обеспечивая высокую степень кристальности, что объясняет его востребованность в производстве очков, стеклянной посуды, мониторовтелевизоров и компьютеров. /// nCa (информация о калийной продукции на сайте www.feeco.com)