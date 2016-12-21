Анализ: УбийствоРоссийскогоПославТурции

ТарикСаиди

Ашхабад, 21 декабря 2016 (nCa) — Уже обнаружены косвенные доказательства, свидетельствующие о связи убийцы Посла России в Турции с организацией ФЕТО.

Достаточно оснований для предположений о том, что лейтенант полиции МевлютМертАлтынташ, совершивший одиннадцать выстрелов в этот понедельник на художественной выставке в Анкаре, из которых девять попали в посла России Андрея Карлова, безусловно, являлся членом Фето.

ФЕТО(террористическая организацияФетуллахГюлена, известная также под названием движениеНурсу) является государством в стране. И этим государством управляет проживающий в США священнослужитель ФетуллахГюлен. ФЕТО спланировала и осуществила неудачную попытку переворота в Турции в июле нынешнего года. После подавления переворота турецкое правительство приступило к массированной зачистке в гражданских и военных структурах, нацеленной на гюленистов, пытавшихся свергнуть демократически избранное правительство Турции насильственным путем.

Жестокое убийство Карлова указывает на скрытое присутствие гюленистоввнутри правительства.

Даже если 22-летний МевлютМертАлтынташ выкрикнул несколько слов об Алеппо и мести, нетрудно догадаться, что он всего лишь простой человек, нажавший на курок — сюжет же был режиссирован в другой далекой стране.

«Мы должны знать, кто организовал это убийство и отдал убийце приказ», – сказал Путин. Ссылаясь на слова турецкого высокопоставленного правительственного чиновника, СМИ сообщили, что убийство было «полностью профессиональным, хорошо спланированным, и не является действием одного человека».

Ниже приведены некоторые факты, указывающие на связь Алтынташас Фето:

Алтынташ взял двухдневный отпуск сразу после неудачной попытки государственного переворота. Несмотря на то, что все сотрудники полиции были призваны на службу после событий 15 июля 2016 года, вышестоящий офицер позволил ему покинуть участок. На момент переворота Алтынташслужил в провинции Диярбакыр. Он прибыл в Анкару 16 июля и поселился в доме в районе Деметевлер.

Начальник полиции КахраманСезер, который позволил ему уйти в отпуск впериод чрезвычайного положения в стране, был позже арестован и уличенвсвязяхсФЕТО.

Алтынташ, по подозрению в членстве в ФЕТО, также был отстранен от выполнения служебных обязанностей 4 октября 2016 г. Тем не менее, ему было разрешено вернуться к действительной службе 16 ноября 2016 года.

Алтынташ окончил среднюю школу в провинции Измир в 2014 году.

В течение двух с половиной лет он работал вполицейском формировании для борьбы с беспорядками. Люди, с которыми он жил до обучения в школе, являлись членами ФЕТО. Сокурсники по полицейской школе также входили в ряды ФЕТО.

Люди, которые помогли ему поступить в школу, были также гюленистами.

Алтынташ прибыл в Анкару за день до убийства и забронировал номер в отеле рядом с местом проведения художественной выставки.

Подлый акт убийства Посла Карлова был нацелен на то, чтобы вбить клин между Россией и Турцией. Если бы ожидаемый результат стал реальностью, выгоду извлекли бы США-НАТО. Тем не менее, Турция и Россия сблизились после этого печального инцидента и российская команда из 18 человек уже прибыла в Анкару для проведения совместного расследования.

К разочарованию заговорщиков, не пострадал и турецко-русско-иранский механизм установления мира в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «благодарна»Турции за незамедлительное реагирование на убийство и обе страны «нацелены» на борьбу с терроризмом.

«Фактическая цель этого теракта состояла в том, чтобы испортить отношения», – сказал министр иностранных дел Турции Чавушоглу. По его словам, Турции известно об этом, и страна не допустит такого развития событий.

Чавушоглуотметил, что Карлов был «великим» дипломатом. Он также сообщил, что в память о погибшем дипломате, улица Карьягды, где находится посольство России, будет переименована в улица имени Карлова.

Следствие по-прежнему находится на начальном этапе. Несомненно, турецкие и российские следователи докопаются до самых корней этого зла.

* * *

После провальной попытки переворота, я приступил к написанию серии статей под названием «Неудачный переворот в Турции – инцидент глобальной значимости».

Были опубликованы пять частей серии: Часть первая – 25 июля 2016 г., Часть вторая – 1 августа 2016 г., Часть третья – 8 августа 2016 г., Часть четвертая – 10 августа 2016 г., и Часть пятая – 22 августа 2016 г.

Я воздержался от написания заключительной части надеясь, что не возникнет необходимость раскрытия подлой сущностиФетуллахГюлена, дабы не ударить по чувствам тех, кто собрался вокруг него под впечатлением следования за великим суфийским мастером, движимым любовью к Пророку и исламу.

Тем не менее, в убийстве посла Карловаэхом слышатся угрозы Гюлена после неудачного переворота: «Это не последнее, что вы слышите [от нас]».

* * *

Гюленоставил официальные обязанности в 1981 году. В 1994 году он стал одним из основателей Фонда журналистов и писателей, ставшего своеобразным механизмом для осуществления задуманных планов. В этот период он выборочно встречался с некоторыми политиками, избегая контактов с лидерами партий исламской направленности, в основном, по причине того, что он не работал во имя ислама.

С 1988 по 1991 год он провел серию проповедей в популярных мечетях. В этих проповедях, Гюлен приказывал своим людям проникать в государственные учреждения и ждать момента, когда они обретут достаточно сил. «Вы должны двигаться по артериям системы, но никто не должен заметить ваше существование, пока вы не достигнете всех центров власти… Вы должны дождаться времени, когда созреют все условия, и мы сможем взять на себя весь мир и нести его … До тех пор пока условия не созрели, вы должны продолжать вести себя, как сейчас … Если вы что-то сделаете преждевременно, мир обрушиться на наши головы … время еще не пришло. Вы должны подождать того времени, когда вы получили всю государственную власть, переместите на свою сторону всю мощь конституционного института в Турции … До этого времени, любой ранний шаг будет подобен разбитию яйца без сорокадневного высиживания».

http://www.yenisafak.com/en/news/erdogan-harshly-criticizes-countries-standing-by-putschists-2501513

ХанефиАвчи, бывший начальник полиции, описал методы Гюлена и степень его проникновения в государственный аппарат в своей книге «Параллельное государство».

Обширныйкомментарийк егокнигебылопубликован в АlMonitor:

http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2014/11/turkey-parallel-state-police-chief.html

Движение Гюленауправляет около 130 школами в 26 штатах США. Учителя в основном приезжают из Турции, а также из других стран, и Гюленурезает их заработные платы на 40-50%.

Только те ученики получают допуск к школе, которые, предположительно, восприимчивы к определенной идеологической обработке. Периодически онинаправляются в Турцию для смешивания с гюленистами.

Информатор ФБР СибельЭдмондс утверждает, что Гюлен является агентом ЦРУ.

http://truthinmedia.com/exclusive-fbi-whistleblower-and-teacher-expose-islamic-gulen-movement-infiltrating-u-s-through-charter-schools/

Те, кто знали Гюлена до обретения им силы, описывают его в не очень нелестных выражениях. Эдип Йуксел, чей отец был близким другом Гюлена, писал в статье, опубликованной в 2012 году, что Гюленвозглавляет организацию тайного переворота в Турции.

Йукселназвал движение Гюлена культом личности – Он изображает из себя Махди, обещанного Мессию.

«Я нашел ФГ [ФетуллахГюлена] сильным манипулятором, опасной харизматической фигурой для наивных, и в довершении ко всему, слишком бредовым. Когда его плаксивый нрав, всхлипыванияпозволили ему собрать аудиторию и собрать большие деньги на его фонд, он диверсифицировал свой стиль проповедей, прибавив рыдания, всхлипывания, плач, рев и крик», – говорит Йуксел.

Йуксел указывает на сходство стиля Гюлена и некоторых популярных телеевангелистов конца двадцатого века – манипулирование толпой через эмоции и драму.

http://19.org/blog/fethullah-gulen/

Видео-роликнаканалеyoutube (http://www.youtube.com/watch?v=5s8Lv4q_4CQиhttp://www.youtube.com/watch?v=lofgsQW6rhM[/youtube) демонстрирует кощунство Гюлена. Держа священную книгу в руке, плача, рыдая, он несколько раз обращается к толпе со словами: «Коран Сирота, Коран Сирота». — Такая точка зрения (Коран, как не слово Божие, а творение Божие) способствует очень опасному расколу в исламе.

В другом видео наyoutube (http://www.youtube.com/watch?v=4_kS-NZeLKE) Гюлен призывает к геноциду курдов. Призывая убийство по меньшей мере 50000 курдов, он говорит: «Пусть Бог пошлет огненный дождь на их дома», и «Пусть Он выкорчевывает их корни и ветви».

В видео наDailyMotion (http://www.dailymotion.com/video/x7pxyy_hasan-basri-ebu-hanife-mevlana-okul_people) Гюленназывает трех великих святых ушедших столетий- Хасан Басри, Абу Ханифа, и МевланаРуми, которые якобы посетили его в школьные годы в стамбульском районе Фатих.

Ещеодновидеонаyoutube (http://www.youtube.com/watch?v=AcD1uvbnMvk) демонстрирует, как Гюлен утверждает, что Пророк Мухаммад явился ему, не во сне, а в реальной жизни, как реальный человек, и беседовал с ним.

Человек, который не уважает священную книгу Ислама, делает абсурдные заявления о встречи с Пророком и выступает за геноцид курдов, также может быть тем, чьи руки испачканы кровью Посла Карлова. Скрытое связи приведут назад к Гюлену и его кукловодам. /// nCa