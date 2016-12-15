Экономическая стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе открывает возможности для достижения прогресса в области производительности и инклюзивности

Д-р Шамшад Ахтар

На фоне вялого роста мировой экономики, невысоких темпов роста торговли и неопределенности в странах, занимающих ведущие позиции в экономическом отношении, государства Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили продвигаться вперед: по имеющимся оценкам, темпы их экономического роста в 2016 году составили 4,9 процента.

В этой связи можно с удовлетворением отметить, что регион по-прежнему является лидером в плане мирового экономического роста, главным образом благодаря текущим показателям ведущих экономик: Индии и Китая. Однако по-прежнему сохраняются проблемы, которые, если они не будут надлежащим образом решены, могут подорвать стабильность и усилия по достижению масштабных целей, сформулированных в Повестке дня в области устойчивого развития на период

до 2030 года, принятой под эгидой Организации Объединенных Наций.

В обновленном по состоянию на конец года варианте Обзора экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2016 год, в котором содержится годовой анализ, проведенный Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), текущая жизнеспособность экономик региона увязывается с проводимыми налогово-бюджетными и структурными реформами, но при этом содержится предостережение относительно того, что, к сожалению, темпы экономического роста последних лет не привели в ряде стран к созданию достойных рабочих мест. В результате наблюдается высокая степень нестабильной занятости и тенденция роста неравенства доходов, следствием чего может стать «экономика отчуждения». Красноречивым является тот факт, что взвешенный по численности населения коэффициент Джини в регионе, основанный на оценках доходов домохозяйств, в период с 1990 по 2014 год вырос на 11 пунктов (с 37 до 48), что означает почти 30-процентный рост менее чем за три десятилетия. Разумеется, к этим наблюдениям следует подойти серьезно, так как практика показывает, что последствия растущего неравенства негативно сказываются на странах и их населении, особенно на его более уязвимых категориях.

Бесспорно, во всем регионе наблюдается постепенный прогресс в осуществлении структурных преобразований, однако велика вероятность того, что этот прогресс будет подорван, если не будут предприняты согласованные усилия по внедрению мер, способствующих повышению квалификации рабочей силы. Несомненно, преимущества, полученные в результате наших коллективных шагов на пути внедрения технического прогресса, должны приводить к росту реальной заработной платы, подкрепленному повышением степени социальной защищенности.

По-прежнему вызывает обеспокоенность то, что более 1 миллиарда работников в Азиатско-Тихоокеанском регионе трудятся в условиях нестабильной занятости, часто не имея доступа к социальной или правовой защите. Можно и нужно предпринять гораздо больше усилий по обеспечению более высокой степени инклюзивности: отход от алгоритма развития, ориентированного исключительно на рост, в пользу комплексного подхода, учитывающего социальный, экологический и управленческий факторы, знаменует собой шаг в верном направлении.

Несмотря на наблюдающуюся в последнее время стабильность, в ежегодном обзоре положения в регионе содержатся в равной степени осторожные прогнозы относительно краткосрочной экономической перспективы. В частности, возникает обеспокоенность относительно косвенных последствий событий, происходящих в последнее время в странах, лидирующих в экономическом отношении: как предупреждает обзор, они могут привести к усилению протекционизма, сопровождаемому при этом снижением внешнего спроса, что приведет к замедлению темпов интеграции развивающихся стран в глобальные и региональные производственно-сбытовые цепочки. Хотя последствия «брексита» и царящих в настоящее время в Соединенных Штатах настроений в отношении торговой политики проявятся только в будущем, они посылают предупредительный сигнал, который мы просто не можем игнорировать.

Наблюдающиеся в течение года низкая инфляция и «смягчение» конъюнктуры финансовых рынков позволили денежно-кредитным органам снизить учетные ставки, однако при более пристальном рассмотрении становится ясным, что, хотя эти меры знаменуют шаги в верном направлении, региону стоит действовать осмотрительно, особенно учитывая наличие признаков намечающегося восстановления уровня мировых цен на нефть, а также высокий уровень частной задолженности и подверженность валютному риску экономики ряда стран.

В данном докладе приводятся убедительные аргументы в пользу активной роли налогово-бюджетной политики в деле поддержания внутреннего спроса и достижения долгосрочных целей в области развития. Одним из эффективных способов устранения структурных «узких мест» при текущей конъюнктуре, характеризующейся слабым внешним спросом, низкими объемами частных инвестиций, низкими затратами, связанными с привлечением заемных средств, и слабым инфляционным давлением, несомненно, является вложение государственных средств в инфраструктуру. Мы уже наблюдали ряд примеров действенных мер по совершенствованию управления государственными финансами, принятых странами путем реформирования государственных предприятий и увеличения налоговых поступлений, и практика показала, что эти меры способствовали стабильному улучшению состояния государственного бюджета.

Невзирая на неизбежные сложности, налогообложение и, в частности, применение прогрессивной шкалы личного подоходного налога, может служить одним из ключевых инструментов политики, позволяющих добиться прямого перераспределения доходов и благосостояния в обществе. Азиатско-Тихоокеанский регион в целом характеризуется одним из самым низких в мире объемов налоговых поступлений: он составляет лишь 17,6 процента от ВВП. Непосредственная польза от этих важнейших поступлений в государственный бюджет выражается в повышении качества здравоохранения, образования и других социальных благ, а надлежащее управление этими поступлениями позволит нам всем приблизиться к реализации как национальных, так и глобальных задач, сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года.

По мере приближения 2017 года с его собственными сложностями, некоторые из которых ожидаемы, а некоторые носят непредвиденный характер, перспективы для развивающихся стран региона представляются в целом положительными: прогнозируется 5-процентный рост, а также стабильное увеличение темпов частного потребления в результате низкой инфляции. Эта общая стабильность дает нам реальную возможность добиться прогресса в области производительности и инклюзивности. Однако во многом этот прогресс будет зависеть от повышения эффективности экономического управления – одного из важнейших элементов процесса, ориентированного на достижение структурных преобразований. Эффективное экономическое управление позволит не только ускорить темпы сокращения масштабов бедности и смягчения неравенства, которые сами по себе являются достойными задачами, но и переориентировать страны на путь устойчивого развития.

Шамшад Ахтар, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО. /// nCa