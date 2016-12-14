Транспорт – один из ключевых секторов для продвижения Азиатско-Тихоокеанского региона к устойчивости

Шамшад Ахтар, Доктор наук

Транспорт – один из ключевых факторов достижения экономического роста, благосостояния и благополучия в обществе. Физические связи в рамках всего Азиатско-Тихоокеанского региона неуклонно укрепляются благодаря постоянно реализуемым на протяжении многих лет инвестициям в Азиатские автомобильные дороги – проект, утвержденный Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТОООН) на её 48-й сессии в 1992 году и призванный способствовать межправительственным соглашениям в области развития региональной сети автомобильных дорог, – а также в Трансазиатские железные дороги и за счёт реализации проектов по упрощению наземных транспортных перевозок.

Эти взаимосвязанные проекты позволили создать сеть дорог протяженностью 140 000 километров в 32 странах, что, в свою очередь, позволило улучшить соединяемость внутри Азии, а также между Азией и Европой, и способствовало развитию других сопутствующих объектов инфраструктуры.

Однако для дальнейшего расширения транспортного сообщения в Азии нам следует принять во внимание ряд дополнительных императивов. Например, нам необходимо обеспечить гарантии того, чтобы региональные сообщения были бесперебойными и способствовали мультимодальному сообщению, что создало бы условия для наиболее эффективной с точки зрения финансовых и временных затрат доставки товаров из одного пункта в другой.

В этом контексте ряд важных региональных инициатив, таких как Генеральный план по соединяемости в АСЕАН, инициатива Китая «Один пояс –один путь» и Евразийский экономический союз, предоставляют стратегические концепции, которые будут способствовать более широкому региональному и международному транспортному сообщению в нашем регионе. По мере реализации этих инициатив в их рамках следует создавать недостающие коридоры и улучшать связь Азии с внутренними и внешними рынками в целях более эффективного обеспечения бесперебойной соединяемости. Если рассматривать вопрос более широко, то мы как регион также должны прийти к более четкому пониманию того, каким образом согласовывать эти планы с принципами устойчивого развития.

В целях содействия такому развитию транспортного сектора в регионе, которое соответствовало бы Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и укрепляло ее, нам необходимо сосредоточить усилия на трех областях деятельности.

Во-первых, мы должны незамедлительно ограничить долю транспортного сектора в общем объёме выбросов парниковых газов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На автомобильный транспорт Азии приходится 23 процента от совокупного объема выбросов в глобальном масштабе, и ожидается, что к 2030 году этот показатель возрастет до 31 процента. Если не будет принято никаких мер, транспорт станет главным источником выбросов парниковых газов, и к 2035 году на его долю будет приходиться 46 процентов от их глобального объёма. Для успешного достижения целевых показателей в рамках реагирования на изменение климата, которые сформулированы в Парижском соглашении, будет необходимо как сократить объемы выбросов на транспорте, так и повысить устойчивость транспортной инфраструктуры к последствиям изменения климата.

Во-вторых, решение проблемы дорожных заторов в наших городах поможет нам устранить помехи на пути экономического роста, позволяя сократить сроки транспортировки и расходы, связанные с перемещением товаров. В качестве одного из наглядных примеров серьезных последствий таких помех можно привести дорожные заторы в Бангкоке, где расположена штаб-квартира ЭСКАТО ООН и где связанные с ними издержки составляют приблизительно 6 процентов годового ВВП Таиланда.

В-третьих, при рассмотрении вопроса устойчивости транспорта необходимо тщательно учитывать аспекты, касающиеся здоровья людей. Дорожно-транспортные происшествия по-прежнему остаются одной из основных причин гибели людей в странах нашего региона: ежегодно в Азиатско-Тихоокеанском регионе ДТП уносят жизни более 700 000 человек, а ещё большее число людей получает увечья. По имеющимся оценкам, экономические потери от дорожно-транспортных происшествий составляют 3 процента глобального ВВП. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона с низкими средним уровнем доходов связанные с дорожно-транспортными происшествиями издержки достигают 5 процентов от ВВП, что во многих случаях превышает общую стоимость получаемой этими странами международной помощи на цели развития.

Признавая такие потребности и проблемы, ЭСКАТОООН проводит при поддержке Правительства Российской Федерации Министерскую конференцию по транспорту, которая состоится в Москве 5-9 декабря 2016 года и послужит для наших государств-членов возможностью для разработки новой пятилетней региональной программы действий по устойчивому развитию транспорта. В основу данной региональной программы действий ляжет внедрение интегрированных интермодальных транспортных систем в целях обеспечения сбалансированности, увязки и координации различных видов транспорта, таких как автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный, с тем чтобы добиться оптимальной результативности в экономическом, социальном и экологическом плане.

Эта программа будет стимулировать активизацию внутрирегиональных инвестиций и торговли в регионе, а также послужит для транспортного сектора ориентиром на пути значительного снижения объемов выбросов парниковых газов посредством оптимизации ресурсов, расширения выбора видов транспорта и увеличения эффективности. Благодаря повышению дорожной безопасности, активизации информационно-пропагандистской деятельности, мер на уровне политики, законодательных мер, совершенствованию объектов инфраструктуры и трансграничных операций эта программа улучшит для населения отдаленных и бедных сельских районов доступ к рынкам, инвестициям, услугам в областях здравоохранения, образования и социального обеспечения. Программа также позволит странам региона лучше подготовиться к разработке и внедрению основанных на фактических данных планов и стратегий, которые будут направлены на решение проблем городского транспорта, что заложит фундамент будущего экономического роста.

Осуществление этой новой региональной программы действий станет нелегкой, но в конечном итоге принципиально важной задачей, выполнить которую будет необходимо для реализации целей, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года. ЭСКАТО как региональное отделение Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет поддерживать страны в их усилиях по принятию дальновидных мер и взаимодействию, призванных обеспечить значимый вклад транспортного сектора в устойчивое развитие.

Asian Highway Route Map (Карта Азиатской Автомагистрали)

http://www.unescap.org/sites/default/files/AH%20map_1Nov2016.pdf

Trans-Asian Railway Network Map (Карта сети транс-азиатской железной дороги)

http://www.unescap.org/sites/default/files/TAR%20map_1Nov2016.pdf

Integrated Map of AH, TAR & Dry Ports of International Importance (интегрированная карта Азиатской Автомагистрали, транс-азиатской железной дороги и сухих портов международной значимости)

http://www.unescap.org/sites/default/files/AH-TAR-DryPorts-Map.pdf

Д-р Шамшад Ахтар является исполнительным секретарем ЭСКАТОООН.